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İngiltere 4 Gün Çalışmadan Sonra Şimdi de Esnek Çalışmaya Geçiyor! 4 Günlük Hafta Kampanyasını Deneyecekler!

İngiltere 4 Gün Çalışmadan Sonra Şimdi de Esnek Çalışmaya Geçiyor! 4 Günlük Hafta Kampanyasını Deneyecekler!

İngiltere çalışma saatleri
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 13:21

Birleşik Krallık'ta dört günlük çalışma haftası konusunda bir pilot uygulama başlatılacak. Bu kampanya, İşçi Partisi hükümetinin çalışma şekillerindeki değişikliklere daha açık olacağı beklentisiyle sonbaharda ikinci bir planın uygulanmasını hedefliyor. Yeni deneme ile daha kısa çalışma süreleri sayesinde işçi ve işveren arasında kazan-kazan ilişkisi kurulacağı düşünülüyor. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.theguardian.com/business/...
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İlk pilot uygulamaya katılan 61 şirketten 54'ü devam kararı aldı!

İlk pilot uygulamaya katılan 61 şirketten 54'ü devam kararı aldı!

Pilot projenin Kasım ayında başlaması planlanıyor. Bulgularının ise 2025 yazında hükümete sunulması bekleniyor. Dört günlük çalışma haftası fikri ise özellikle pandemi nedeniyle çalışma şekillerinin değişmesiyle son yıllarda popülerlik kazanmıştı. 2022'de İngiltere'deki ilk pilot uygulamaya 61 şirket katıldı ve bu şirketlerin 54'ü uygulamayı bir buçuk yıl sonra da devam ettirdi.

Yeni denemede, daha kısa bir çalışma haftası, esnek başlangıç ve bitiş saatleri, iki haftada bir 9 günlük çalışma veya daha az gün boyunca aynı saatlerde çalışma gibi esnek çalışma politikaları da incelenecek.

Yeni denemede, daha kısa bir çalışma haftası, esnek başlangıç ve bitiş saatleri, iki haftada bir 9 günlük çalışma veya daha az gün boyunca aynı saatlerde çalışma gibi esnek çalışma politikaları da incelenecek.

The Guardian'da ele alınan yeni pilot proje, İngiltere'nin 4 Günlük Hafta Kampanyası ve esnek çalışma danışmanlığı Timewise tarafından yürütülecek.

The Guardian'da ele alınan yeni pilot proje, İngiltere'nin 4 Günlük Hafta Kampanyası ve esnek çalışma danışmanlığı Timewise tarafından yürütülecek.

Eğitimler Eylül ayında başlayacak ve Cambridge Üniversitesi, Boston College ve Autonomy Institute'dan akademisyenler araştırma desteği sağlayacaklar.

Kampanyanın direktörü Joe Ryle, İşçi Partisi hükümetinin değişen çalışma uygulamalarına daha açık olmasını umduğunu belirtti.

Kampanyanın direktörü Joe Ryle, İşçi Partisi hükümetinin değişen çalışma uygulamalarına daha açık olmasını umduğunu belirtti.

Ryle, 'Yeni bir İşçi Partisi hükümetiyle değişim havada ve işverenlerin pilot uygulamamıza kaydolarak bu değişikliği benimsediğini görmeyi umuyoruz' dedi.

4 Day Week kampanyası fikrinin, çalışanların verimliliğini ve devamlılığını artırabileceği ve devamsızlığı azaltabileceği düşünülüyor.

4 Day Week kampanyası fikrinin, çalışanların verimliliğini ve devamlılığını artırabileceği ve devamsızlığı azaltabileceği düşünülüyor.

Güney Cambridgeshire'da yapılan bir denemede, daha az çöp toplayıcının işten ayrıldığı, planlama kararlarının daha hızlı alındığı ve çağrılara daha hızlı yanıt verildiği görüldü.

Ryle, 'Yüzlerce İngiliz şirketinin ve bir yerel konseyin zaten gösterdiği gibi, ücret kaybının olmadığı dört günlük bir hafta, işçiler ve işverenler için bir kazan-kazan olabilir' dedi.

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Timewise CEO'su Claire Campbell ise bu değişikliğin "çalışanların sağlığına ve işte kalma sürelerine fayda sağlayacağını" umduğunu ifade etti.

Timewise CEO'su Claire Campbell ise bu değişikliğin "çalışanların sağlığına ve işte kalma sürelerine fayda sağlayacağını" umduğunu ifade etti.

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