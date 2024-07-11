İngiltere 4 Gün Çalışmadan Sonra Şimdi de Esnek Çalışmaya Geçiyor! 4 Günlük Hafta Kampanyasını Deneyecekler!
İngiltere 4 Gün Çalışmadan Sonra Şimdi de Esnek Çalışmaya Geçiyor! 4 Günlük Hafta Kampanyasını Deneyecekler!
Kaynak: https://www.theguardian.com/business/...
Birleşik Krallık'ta dört günlük çalışma haftası konusunda bir pilot uygulama başlatılacak. Bu kampanya, İşçi Partisi hükümetinin çalışma şekillerindeki değişikliklere daha açık olacağı beklentisiyle sonbaharda ikinci bir planın uygulanmasını hedefliyor. Yeni deneme ile daha kısa çalışma süreleri sayesinde işçi ve işveren arasında kazan-kazan ilişkisi kurulacağı düşünülüyor.
İşte, detaylar...
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İlk pilot uygulamaya katılan 61 şirketten 54'ü devam kararı aldı!
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Yeni denemede, daha kısa bir çalışma haftası, esnek başlangıç ve bitiş saatleri, iki haftada bir 9 günlük çalışma veya daha az gün boyunca aynı saatlerde çalışma gibi esnek çalışma politikaları da incelenecek.
The Guardian'da ele alınan yeni pilot proje, İngiltere'nin 4 Günlük Hafta Kampanyası ve esnek çalışma danışmanlığı Timewise tarafından yürütülecek.
Kampanyanın direktörü Joe Ryle, İşçi Partisi hükümetinin değişen çalışma uygulamalarına daha açık olmasını umduğunu belirtti.
4 Day Week kampanyası fikrinin, çalışanların verimliliğini ve devamlılığını artırabileceği ve devamsızlığı azaltabileceği düşünülüyor.
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Timewise CEO'su Claire Campbell ise bu değişikliğin "çalışanların sağlığına ve işte kalma sürelerine fayda sağlayacağını" umduğunu ifade etti.
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