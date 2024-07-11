İngiltere 4 Gün Çalışmadan Sonra Şimdi de Esnek Çalışmaya Geçiyor! 4 Günlük Hafta Kampanyasını Deneyecekler!

Güney Cambridgeshire'da yapılan bir denemede, daha az çöp toplayıcının işten ayrıldığı, planlama kararlarının daha hızlı alındığı ve çağrılara daha hızlı yanıt verildiği görüldü.

Ryle, 'Yüzlerce İngiliz şirketinin ve bir yerel konseyin zaten gösterdiği gibi, ücret kaybının olmadığı dört günlük bir hafta, işçiler ve işverenler için bir kazan-kazan olabilir' dedi.