Koronavirüsü Bilmişti! Fenomen Medyum Hem Finalistleri Bildi Hem Avrupa Şampiyonasının Kazananını Açıkladı!
Koronavirüsü Bilmişti! Fenomen Medyum Hem Finalistleri Bildi Hem Avrupa Şampiyonasının Kazananını Açıkladı!
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/sport/footba...
Bugüne kadar koronavirüs salgını, Notre Dame yangını ve Black Lives Matter protestolarının yükselişi gibi önemli olaylar hakkında kehanetlerde bulunan Nicolas Aujula, EURO 2024 finalini öngördü. 17 yaşından beri duygular, vizyonlar ve rüyalar aracılığıyla gelecekteki olaylara dair ipuçları aldığını söyleyen ünlü astrolog Aujula, futbol dışında ABD seçimleri ve su kıtlığı ile ilgili de tahminlerde bulundu.
İşte, detaylar...
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Covid-19 pandemisini tahmin ettiği iddia edilen bir medyum, şimdi de Euro 2024'ün kazananını açıkladı.
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Aujula'nın yarı final öncesi yaptığı tahminler tuttu. Bu nedenle finale ilişkin yorumları merak ediliyor.
Aujula, 14 Temmuz'da saat 22.00'de İspanya ile İngiltere arasında geçecek olan EURO 2024 finalinde İspanya'nın kazanacağını umuyor.
Ayrıca, Arsenal'in yıldız oyuncusu Bukayo Saka'nın dikkat çekeceğini ve itibarını artıracağını öngörüyor.
Aujula, futbol dışında yaptığı tahminlerle de dikkatleri üzerine çekiyor: Trump kazanacak!
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Herkesin bir medyum olduğunu, fakat birçok insanın aşırı stres ve düşünme nedeniyle içsel benliklerine ulaşamadığını iddia ediyor.
Geçmiş yaşamında Mısır Kraliçesi olduğunu düşünüyor!
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