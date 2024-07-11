Koronavirüsü Bilmişti! Fenomen Medyum Hem Finalistleri Bildi Hem Avrupa Şampiyonasının Kazananını Açıkladı!

Bugüne kadar koronavirüs salgını, Notre Dame yangını ve Black Lives Matter protestolarının yükselişi gibi önemli olaylar hakkında kehanetlerde bulunan Nicolas Aujula, EURO 2024 finalini öngördü. 17 yaşından beri duygular, vizyonlar ve rüyalar aracılığıyla gelecekteki olaylara dair ipuçları aldığını söyleyen ünlü astrolog Aujula, futbol dışında ABD seçimleri ve su kıtlığı ile ilgili de tahminlerde bulundu.

İşte, detaylar...