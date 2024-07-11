Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Koronavirüsü Bilmişti! Fenomen Medyum Hem Finalistleri Bildi Hem Avrupa Şampiyonasının Kazananını Açıkladı!

Koronavirüsü Bilmişti! Fenomen Medyum Hem Finalistleri Bildi Hem Avrupa Şampiyonasının Kazananını Açıkladı!

astrocentergelecekbenim EURO2024
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 09:20

Bugüne kadar koronavirüs salgını, Notre Dame yangını ve Black Lives Matter protestolarının yükselişi gibi önemli olaylar hakkında kehanetlerde bulunan Nicolas Aujula, EURO 2024 finalini öngördü. 17 yaşından beri duygular, vizyonlar ve rüyalar aracılığıyla gelecekteki olaylara dair ipuçları aldığını söyleyen ünlü astrolog Aujula, futbol dışında ABD seçimleri ve su kıtlığı ile ilgili de tahminlerde bulundu. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/sport/footba...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Covid-19 pandemisini tahmin ettiği iddia edilen bir medyum, şimdi de Euro 2024'ün kazananını açıkladı.

Covid-19 pandemisini tahmin ettiği iddia edilen bir medyum, şimdi de Euro 2024'ün kazananını açıkladı.

Aujula'nın geçmişteki tahminleri arasında koronavirüs salgını, Notre Dame yangını ve Black Lives Matter protestolarının yükselişi gibi önemli olaylar yer alıyor. Ancak Aujula, başarısının onu büyülemesine izin vermediğini, sonuçlara ve beklentilere bağlı olmayan bir yaşamı tercih ettiğini söylüyor.

Aujula'nın yarı final öncesi yaptığı tahminler tuttu. Bu nedenle finale ilişkin yorumları merak ediliyor.

Aujula'nın yarı final öncesi yaptığı tahminler tuttu. Bu nedenle finale ilişkin yorumları merak ediliyor.

Rüyaları ve isteğe bağlı vizyonları kullanarak içgörüler elde ettiğini söyleyen Aujula, İspanya'nın Fransa'yı yeneceğini doğru bir şekilde tahmin etti. 

Dün akşam gerçekleşen İngiltere-Hollanda maçının 2-1 sonuçlanmasıyla finale adını yazdıran İngiltere de Aujula'nın kehanetini doğruladı. Şimdi sırada final kehaneti var!

Aujula, 14 Temmuz'da saat 22.00'de İspanya ile İngiltere arasında geçecek olan EURO 2024 finalinde İspanya'nın kazanacağını umuyor.

Aujula, 14 Temmuz'da saat 22.00'de İspanya ile İngiltere arasında geçecek olan EURO 2024 finalinde İspanya'nın kazanacağını umuyor.

PA Real Life'a verdiği demeçte, tahminini bir bahisle destekleyip desteklemeyeceği sorulduğunda Nicolas, 'Henüz bir bahis oynamadım ama İspanya'nın kazanacağına dair bir fikrim var.' diyor.

Ayrıca, Arsenal'in yıldız oyuncusu Bukayo Saka'nın dikkat çekeceğini ve itibarını artıracağını öngörüyor.

Ayrıca, Arsenal'in yıldız oyuncusu Bukayo Saka'nın dikkat çekeceğini ve itibarını artıracağını öngörüyor.

Aujula, futbol dışında yaptığı tahminlerle de dikkatleri üzerine çekiyor: Trump kazanacak!

Aujula, futbol dışında yaptığı tahminlerle de dikkatleri üzerine çekiyor: Trump kazanacak!

Nicolas, 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek olan ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanacağını tahmin ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Herkesin bir medyum olduğunu, fakat birçok insanın aşırı stres ve düşünme nedeniyle içsel benliklerine ulaşamadığını iddia ediyor.

Herkesin bir medyum olduğunu, fakat birçok insanın aşırı stres ve düşünme nedeniyle içsel benliklerine ulaşamadığını iddia ediyor.

Aujula, PA Real Life'a verdiği demeçte ayrıca, 2024 yılı sonuna kadar Birleşik Krallık'taki bir havaalanında elektrik kesintisi olacağını, domuz eti ürünlerine zarar veren bir domuz hastalığının çıkacağını ve su kıtlığı nedeniyle protestoların olacağı gibi öngörülerine de değindi.

Geçmiş yaşamında Mısır Kraliçesi olduğunu düşünüyor!

Geçmiş yaşamında Mısır Kraliçesi olduğunu düşünüyor!

Güney Londra'da yaşayan 38 yaşındaki terapist ve astrolog Nicolas Aujula, genç yaşından beri kehanetlerde bulunduğunu ve geçmiş yaşamlarında Mısır kraliçesi ve Fransız Devrimi'nde bir isyancı olduğunu düşünüyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın