Astrolog Numeroloji ile Açıkladı! Barış Alper Yılmaz ve Neil Patrick Harris'in Ortak Noktası Ne?
Astrolog Numeroloji ile Açıkladı! Barış Alper Yılmaz ve Neil Patrick Harris'in Ortak Noktası Ne?
Türk milli futbol takımında forma giyen yetenekli sol kanat Barış Alper Yılmaz ve Neil Patrick Harris'in ortak noktaları astrologlar tarafından açıklandı. Sevilen ikilinin ortak özelliklerini sıralayan '@aslan16789' kullanıcı adlı astrolog, numerologların dikkat çeken tespitinden söz etti.
İşte, detaylar: R-L-İ-E harflere dikkat...
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Türk milli futbol takımında forma giyen ve son günlerde adından sık sık söz ettiren Barış Alper Yılmaz ile Neil Patrick Harris arasında dikkat çeken bir ortak nokta var desek, ne derdiniz?
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Numerologlar, İkizler etkisi ile milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz ile dünyaca ünlü oyuncu Neil Patrick Harris arasındaki bağı keşfetti.
Dante kullanıcı adlı astrolog, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, adında R-L-İ-E harfi içerenlerin özelliklerinden söz etti.
Elbette sevilen ikilinin ortak özelliklerine sosyal medya kullanıcılarının da diyecekleri vardı!
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İşin içine kendisini katanlar da oldu 👇
Derken İremler de işin içine girdi 👇
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