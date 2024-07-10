Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Astrolog Numeroloji ile Açıkladı! Barış Alper Yılmaz ve Neil Patrick Harris'in Ortak Noktası Ne?

Astrolog Numeroloji ile Açıkladı! Barış Alper Yılmaz ve Neil Patrick Harris'in Ortak Noktası Ne?

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 01:20

Türk milli futbol takımında forma giyen yetenekli sol kanat Barış Alper Yılmaz ve Neil Patrick Harris'in ortak noktaları astrologlar tarafından açıklandı. Sevilen ikilinin ortak özelliklerini sıralayan '@aslan16789' kullanıcı adlı astrolog, numerologların dikkat çeken tespitinden söz etti. 

İşte, detaylar: R-L-İ-E harflere dikkat...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türk milli futbol takımında forma giyen ve son günlerde adından sık sık söz ettiren Barış Alper Yılmaz ile Neil Patrick Harris arasında dikkat çeken bir ortak nokta var desek, ne derdiniz?

Türk milli futbol takımında forma giyen ve son günlerde adından sık sık söz ettiren Barış Alper Yılmaz ile Neil Patrick Harris arasında dikkat çeken bir ortak nokta var desek, ne derdiniz?

Meğer, dünyaca ünlü oyuncu Neil Patrick ile yetenekli sol kanat oyuncumuz Barış Alper'in enerjik yapısı, esprili kişiliği, hızlı zihin yapısı ve karmaşık zihininin bile numerolojik anlamda açıklaması varmış.

Numerologlar, İkizler etkisi ile milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz ile dünyaca ünlü oyuncu Neil Patrick Harris arasındaki bağı keşfetti.

Numerologlar, İkizler etkisi ile milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz ile dünyaca ünlü oyuncu Neil Patrick Harris arasındaki bağı keşfetti.

Dante kullanıcı adlı astrolog, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, adında R-L-İ-E harfi içerenlerin özelliklerinden söz etti.

Dante kullanıcı adlı astrolog, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, adında R-L-İ-E harfi içerenlerin özelliklerinden söz etti.
twitter.com

Elbette sevilen ikilinin ortak özelliklerine sosyal medya kullanıcılarının da diyecekleri vardı!

Elbette sevilen ikilinin ortak özelliklerine sosyal medya kullanıcılarının da diyecekleri vardı!
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

İşin içine kendisini katanlar da oldu 👇

İşin içine kendisini katanlar da oldu 👇
twitter.com

Derken İremler de işin içine girdi 👇

Derken İremler de işin içine girdi 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sahi siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇

Sahi siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın