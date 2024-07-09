Tatil Arkadaşı Olarak Burçlar! Dönüş Yolunda Pişman Olmamak İçin Tatil Öncesi Arkadaşınızı İyi Tanıyın!

Zaman, mekan, olay fark etmeksizin acelesi olan Koç burçları, tatilde de 'Hadi hadi' diyerek hızlı bir seyahat programı yapacaklardır. Her yeri görmek, gezmek isteseler de ve hatta zaman zaman meraklarına yenik düşseler de her zaman bir telaş içinde ve bir yere yetişircesine tatil yaparlar.

Kısa zamanda çok fazla şey yapmak istiyorsanız, tatil arkadaşınız kesinlikle bir Koç burcu olmalı.