Tatil Arkadaşı Olarak Burçlar! Dönüş Yolunda Pişman Olmamak İçin Tatil Öncesi Arkadaşınızı İyi Tanıyın!
Tatil Arkadaşı Olarak Burçlar! Dönüş Yolunda Pişman Olmamak İçin Tatil Öncesi Arkadaşınızı İyi Tanıyın!
Derler ki bir insanı en iyi yolculukta tanırsınız... Üstelik daha önce mutlaka, tatilden dönünce bir daha görüşmediğiniz arkadaşlarınız olmuştur. Tam da bu noktada tatil öncesi kiminle yola çıktığınızı bilmelisiniz. Tatil arkadaşı olarak hangi burç sizi e uygun? Peki, hangi Burçla tatile çıkmalı?
İşte, detaylar...
Kaynak: Ben Astrolog Değilim
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Tatil arkadaşınızı seçmeden önce burçların tatil anlayışlarını bilmelisiniz!
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1. Dolu dolu tatilci: Koç
2. Gurme tatilci: Boğa
3. Durmak bilmeyen tatilci: İkizler
4. Geleneksel tatilci: Yengeç
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5. Sosyal medya tatilcisi: Aslan
6. Kahverengi tabela tatilcisi: Başak
7. Son trend tatilci: Terazi
8. Adrenalin tutkunu tatilci: Akrep
9. Lüks tatilci: Oğlak
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10. Geri dönüşü olmayan tatilci: Yay
11. Planlı tatilci: Kova
12. Uyumlu tatilci: Balık
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