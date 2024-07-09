Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Tatil Arkadaşı Olarak Burçlar! Dönüş Yolunda Pişman Olmamak İçin Tatil Öncesi Arkadaşınızı İyi Tanıyın!

Tatil Arkadaşı Olarak Burçlar! Dönüş Yolunda Pişman Olmamak İçin Tatil Öncesi Arkadaşınızı İyi Tanıyın!

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 15:15

Derler ki bir insanı en iyi yolculukta tanırsınız... Üstelik daha önce mutlaka, tatilden dönünce bir daha görüşmediğiniz arkadaşlarınız olmuştur. Tam da bu noktada tatil öncesi kiminle yola çıktığınızı bilmelisiniz. Tatil arkadaşı olarak hangi burç sizi e uygun? Peki, hangi Burçla tatile çıkmalı? 

İşte, detaylar... 

Kaynak: Ben Astrolog Değilim

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tatil arkadaşınızı seçmeden önce burçların tatil anlayışlarını bilmelisiniz!

Tatil arkadaşınızı seçmeden önce burçların tatil anlayışlarını bilmelisiniz!

Tabii ilk olarak sizin tatilden ne beklediğiniz önemli. Zira bir gastronomi turu için Boğa, heyecan için İkizler... Maceraya çıkmak ya da dinlenmek için doğru kişiyle yola çıkmalısınız!

1. Dolu dolu tatilci: Koç

Zaman, mekan, olay fark etmeksizin acelesi olan Koç burçları, tatilde de 'Hadi hadi' diyerek hızlı bir seyahat programı yapacaklardır. Her yeri görmek, gezmek isteseler de ve hatta zaman zaman meraklarına yenik düşseler de her zaman bir telaş içinde ve bir yere yetişircesine tatil yaparlar. 

Kısa zamanda çok fazla şey yapmak istiyorsanız, tatil arkadaşınız kesinlikle bir Koç burcu olmalı.

2. Gurme tatilci: Boğa

2. Gurme tatilci: Boğa

Güzel yemekler yediğiniz unutulmaz bir gastronomi turuna çıkmak isterseniz yol arkadaşınız Boğa burcu olmalı. Öyler her bulduğunuzu yemeyi ya da basit atıştırmalıklarla ayaküstü karın doyurmayı unutun. Çünkü en az üç öğün yemek yiyeceksiniz. 

Tatil öncesi gezilecek yerleri değil, yemek yenilecek yerleri planlayan Boğa burçları ile lezzetli bir tatil sizi bekliyor.

3. Durmak bilmeyen tatilci: İkizler

Yeni şeyler denemek ve gittiği yerin resmen altını üstüne getiren tatilci modeli, İkizler burçları! 

Dinlenmek için tatil yapıyorsanız, yol arkadaşınız bir İkizler olmamalı. Zira kendileri hiç yerinde durmadan bolca hareket ederek ve yeni maceralara atılarak tatillerini geçirirler. Onlar için tatilin amacı yorulmak ve bolca eğlenmektir.

4. Geleneksel tatilci: Yengeç

4. Geleneksel tatilci: Yengeç

Kendinizi aile evinde hissetmek istiyorsanız, yol arkadaşınız Yengeç burcu olmalı. Çünkü duygusal ve içten Yengeç burçları kelimenin tam anlamıyla geleneksel tatilcilerdir. 

Sezen Aksu dinlediğiniz akşamlarda büyük ve keyifli arkadaş ya da aile sofralarında yerinizi almak üzeresiniz. Onunla tatile çıkacaksanız, sofraya bir bardak da siz koyun.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

5. Sosyal medya tatilcisi: Aslan

5. Sosyal medya tatilcisi: Aslan

Elinden fotoğraf makinesi ya da telefon düşmeyen yol arkadaşınız Aslan burçları. Aslan burçları sosyal medyada boy boy fotoğraf paylaşacakları yerlere giderler. O yüzden binlerce kareyle geri dönmeye hazır olmalısınız. Tabii her fotoğraf için farklı bir kombin olmalı. Bu yüzden büyük valizleler yola çıkacağınız kesin...

6. Kahverengi tabela tatilcisi: Başak

6. Kahverengi tabela tatilcisi: Başak

Sizinkisi bir keşif yolculuğu... Tatil boyunca hayatınızda hiç gitmediğiniz, görmediğiniz yerler keşfetmeye hazır olun. Arabayla çıktığınız bir yolculukta ise tüm antik kentleri ziyaret etmeye, her kahverengi tabelada yoldan sapmaya hazır olun. 

Dünyanın keşfedilen en güzel yerleri sizi bekliyor. Bu arada seyahat öncesi yolculuk için tahmin bile edemeceğiniz kadar detaylı bir araştırma yapan Başak burçları size bir tur rehberi edasıyla tüm detayları da anlatacaktır.

7. Son trend tatilci: Terazi

7. Son trend tatilci: Terazi

Büyük büyük valizler, binlerce fotoğraf karesi, sosyal medya paylaşımları dolu bir tatil... Fakat bu kez Terazi burcunun estetik algısına uygun bir atmosferde en trend mekanlarda olacaksınız. Ünlülerle birlikte, ünlüden daha ünlü bir göz kamaştırıcılıkla eğlence rotasına hazır olun. 

Gündüz başka, akşam başka yerde... Bolca para harcayacağınız kaliteden ödün vermeyeceğiniz bir yolculukta olacaksınız.

8. Adrenalin tutkunu tatilci: Akrep

8. Adrenalin tutkunu tatilci: Akrep

Ne yaparsa yapsın en tutkulu, en heyecanlı ve en eğlenceli şekilde yapan Akrep burçları ile adrenalin dolu bir tatile hazır olun. 

Tatil her şeyi doruklarda yaşamak istiyorsanız, kalbinizi ve sınırlarınızı zorlamaya da hazır olun. Hatta, Akrep burcu ile tatile çıkmayan heyecan yaşadım demesin. Atlama, tırmanma, dalma... Hepsi sırayla denenecek!

9. Lüks tatilci: Oğlak

9. Lüks tatilci: Oğlak

Tam da ağustos böceği, karınca hikayesindeki gibi... Yıl boyunca çok çalışan ve kazanan Oğlak burçları gerçek bir tatili ve bolca dinlenmeyi hak ediyorlar. Çalışmayı iyi bildikleri gibi tatil yapmayı da en iyi onlar biliyorlar. 

Bu yüzden en lüks otelde, en iyi imkanlarla ve hizmetin 5 yıldızın ötesi olduğu yerlede tatil yapmak istiyorsanız, yol arkadaşınız Oğlak burcu olmalı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

10. Geri dönüşü olmayan tatilci: Yay

10. Geri dönüşü olmayan tatilci: Yay

Maceracı Yay burçları ile tek yöne tatile hazır olun. Tarih belli olsa da nereye gideceğiniz, ne zaman döneceğiniz ve hatta nasıl döneceğiniz belli olmayan bir tatile çıkmak üzeresiniz. 

Yar burçları, bir sırt çantasıyla dünyayı gezebilirler... Teknoloji, insanlık, tarih ve sınırlar onların umurunda olmaz. Gidebildikleri kadar gitmeyi, her şey görmeyi isterler.

11. Planlı tatilci: Kova

11. Planlı tatilci: Kova

Her detayının önceden, en ince ayrıntısına kadar planlandığı bir tatil düşünün. Nerede, neyi, nasıl, ne zaman yapacağınızı bildiğiniz bir tatilde yol haritanızı bir Kova burcu çizmiştir. Her şeyin garanti olduğu, kusursuz bir tatilde planlananın dışına çıkmaksa neredeyse imkansız olacaktır... 

Bir Kova burcu ile her yıl aynı yere gitme ihtimaliniz de bir hayli yüksek!

12. Uyumlu tatilci: Balık

Tatili tamamen kendiniz planlamak istiyorsanız, yol arkadaşınız bir Balık burcu olmalı. Zaten aksi takdirde 'nereye gidiyoruz?' soruna, bilmiyorum, fark etmez, sen bilirsin, öylesine yürüyorum... şeklinde yanıtlar alabilirsiniz. 

Bolca eğlencenin yoldaşı Balık burçları, her istediğinize uyacak ve uyum sağlayacaktır.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın