Eski Tıbba Göre 4 Burç! İbn'i Sina Mucizesiyle Mizacınıza Göre Sağlığınıza Yön Veren Burcunuzu Belirleyin!
Eski Tıbba Göre 4 Burç! İbn'i Sina Mucizesiyle Mizacınıza Göre Sağlığınıza Yön Veren Burcunuzu Belirleyin!
Eskiden sadece 4 burç olduğunu biliyor muydunuz? Sosyal medya platformu Instagram üzerinden Ceren Sungur tarafından yapılan paylaşımla, eski tıbba göre dört burç ve özellikleri ele alındı. Acaba sizin burcunuz hangisi?
Gelin, öğrenelim...
Kaynak: Ceren Sungur
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İbn-i Sina ve eski hekimlere göre, insan bedeni su, hava, toprak ve ateşin birleşiminden oluşur.
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Sevdaviler
Safraviler
Balgamiler
Demeviler
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Sıra sizde, sizin mizacınız ya da burcunuz hangisi?
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