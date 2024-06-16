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Eski Tıbba Göre 4 Burç! İbn'i Sina Mucizesiyle Mizacınıza Göre Sağlığınıza Yön Veren Burcunuzu Belirleyin!

Eski Tıbba Göre 4 Burç! İbn'i Sina Mucizesiyle Mizacınıza Göre Sağlığınıza Yön Veren Burcunuzu Belirleyin!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 14:17

Eskiden sadece 4 burç olduğunu biliyor muydunuz? Sosyal medya platformu Instagram üzerinden Ceren Sungur tarafından yapılan paylaşımla, eski tıbba göre dört burç ve özellikleri ele alındı. Acaba sizin burcunuz hangisi? 

Gelin, öğrenelim... 

Kaynak: Ceren Sungur

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İbn-i Sina ve eski hekimlere göre, insan bedeni su, hava, toprak ve ateşin birleşiminden oluşur.

İbn-i Sina ve eski hekimlere göre, insan bedeni su, hava, toprak ve ateşin birleşiminden oluşur.

Bu dört öğenin farklı oranlarda birleşmesiyle her bireyin kendine özgü mizacı oluşur. Örneğin, toprak öğesi yoğunsa, bireyin mizacı soğuk ve kuru olur. Genelde mizaçlar 9 kategoriye ayrılır: Dengeli, sıcak, soğuk, yaş, kuru, sıcak ve yaş, sıcak ve kuru, soğuk ve yaş, soğuk ve kuru. 

Mizaç ise, geleneksel ve tamalayıcı tıbbın temellerinden biri olarak görülür. Gelin, buna göre eski tıptaki dört mizaca, yani burca göz atalım... 👇

Sevdaviler

Sevdaviler

Sevdaviler, kara safrası baskın olanlardır. Kuru ve soğuk mizaca sahip olan bu kişiler, içlerine kapanıklardır. Bu kişilerin daima kasvetli düşünceler içinde oldukları söylenir. Ruhi azap çekmeye meyilli olabilirler, hayalperest ve ince fikirlidirler. 

Ruhsal ve psikolojik yapıya bağlı olarak kalp rahatsızlıklarına maruz kalabilirler. Onların içindeki sevda maddesi, sonbaharda daha da fazlalaşırmış. Zira, Sevdavilerin mevsimleri de sonbaharmış. 

Bu burcun, elementi ise toprak.

Safraviler

Safraviler

Safraviler, sarı safrası baskın olanlardır. Kuru ve sıcak bir tabiata sahiptirler. Mizaçları, öfkelidir. Buğday tenleriyle dikkat çeken Safraviler, sıcaktır ve ağızlarında da genellikle acılık olduğuna inanılır. Bu kişilerin susuzluk hissinin baskın olduğu, sürekli su içtikleri ve damarlarının hızlı attığı da söylenir. 

Sinir hastalıkları, karaciğer rahatsızlıkları ve sindirim organı hastalıklarına kolay maruz kalabilirler. 

Mevsimleri yazdır. Bu burcun, elementi ise ateştir.

Balgamiler

Balgamiler

Balgamiler, nemli ve soğuk tabiatlı insanlardır. Mizaçları, soğukkanlıdır. Bu kişilerin ağır hareket ettikleri söylenir. Ayrıca tembel olduklarına ve çok uyumaktan hoşlandıklarına inanılır. Mevsimleri, kıştır. 

Soğuktan kaynaklanan, özellikle de eklem ağrıları ve felç gibi rahatsılıklara maruz kalabililer. 

Bu burcun, elementi ise sudur.

Demeviler

Demeviler

Demeviler, kan sıvısının daha baskın olduğuna inanılır. Bu nedenle nemli ve sıcak oldukları kabul edilir, bedenleri sıcaktır. Hatta vücut ısılarının hamamdan yeni çıkmış gibi sıcak olduğu söylenir. Fakat bu kişiler soğuk havadan hoşlanırlarmış. 

Mizaçları da sıcakkanlıdır. Ayrıca bu kişilerin, yüzlerinin kızıl olduğuna ve ciltlerinde hafif kızarıklık olduğuna inanılır. Ağızlarında tatlı bir tat olduğu da söylentiler arasındadır. Kalp damar hastalıklarına yatkın olabilirler. Mevsimleri, bahardır. 

Bu burcun, elementi ise havadır.

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Sıra sizde, sizin mizacınız ya da burcunuz hangisi?

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