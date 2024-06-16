Eski Tıbba Göre 4 Burç! İbn'i Sina Mucizesiyle Mizacınıza Göre Sağlığınıza Yön Veren Burcunuzu Belirleyin!

Bu dört öğenin farklı oranlarda birleşmesiyle her bireyin kendine özgü mizacı oluşur. Örneğin, toprak öğesi yoğunsa, bireyin mizacı soğuk ve kuru olur. Genelde mizaçlar 9 kategoriye ayrılır: Dengeli, sıcak, soğuk, yaş, kuru, sıcak ve yaş, sıcak ve kuru, soğuk ve yaş, soğuk ve kuru.

Mizaç ise, geleneksel ve tamalayıcı tıbbın temellerinden biri olarak görülür. Gelin, buna göre eski tıptaki dört mizaca, yani burca göz atalım... 👇