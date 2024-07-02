Bolluk ve Bereket İçin Para Ritüelleri! Zengin Olmak Mümkün: Parayı Enerjilerle Yönetebilirsiniz

İlk ve en önemli kural, 'bende yok' dememek! Bu söylem, evrenin dengesini negatif yönde etkiler. İstiyorum ama elde edemiyorum enerjisi yaratır. Bunun yerine paranın enerjisini serbest bırakmalısınız.

Hani derler ya 'istemediğim anda oldu' işte bu da o misal. Paraya pis ya da kötü demeyin. Mutlaka, 'Param var, zenginim, kazancım bol, her gün daha fazla kazanıyorum...' gibi söylemleri tercih edin.