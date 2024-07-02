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Bolluk ve Bereket İçin Para Ritüelleri! Zengin Olmak Mümkün: Parayı Enerjilerle Yönetebilirsiniz

Bolluk ve Bereket İçin Para Ritüelleri! Zengin Olmak Mümkün: Parayı Enerjilerle Yönetebilirsiniz

Para
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 14:18

Geçmişte, sağlık ve mutluluk için yapılan ritüeller şimdilerde para için de yapılıyor. Bolluk ve berekete kavuşmak için pek çok kişi hemen her yolu deneyerek, para enerjisini yönetmeye çalışıyor. Biz de sizin için kolayca yapabileceğiniz birbirinden özel para ritüelini bir araya getirdik. 

Hazırsanız, başlıyoruz...

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Paranızı enerjilerle yönetebilirsiniz!

İnsanlık tarihi boyunca pek çok kez denenmiş ritüelleri duymuşsunuzdur. Bunlar da modern çağın, kadim inanışlarla birleşen yenilikçi ve yaratıcı para ritüelleri. 

İnanarak yaparsanız, gerçek olacağına inanılan para ritüellerinin denemesi ise bedava! 👇

1. Para enerjisini serbest bırakın: İstemek yerine, parayı seçin!

1. Para enerjisini serbest bırakın: İstemek yerine, parayı seçin!

İlk ve en önemli kural, 'bende yok' dememek! Bu söylem, evrenin dengesini negatif yönde etkiler. İstiyorum ama elde edemiyorum enerjisi yaratır. Bunun yerine paranın enerjisini serbest bırakmalısınız. 

Hani derler ya 'istemediğim anda oldu' işte bu da o misal. Paraya pis ya da kötü demeyin. Mutlaka, 'Param var, zenginim, kazancım bol, her gün daha fazla kazanıyorum...' gibi söylemleri tercih edin.

2. Sadece 20 Lira ile zenginlik: 5, 2, 0 Ritüeli!

2. Sadece 20 Lira ile zenginlik: 5, 2, 0 Ritüeli!

Hayatınızda iyileştirmek istediğiniz hemen her konuda 5, 2, 0 sayıları ile ritüeli yapabilirsiniz. Bu sayıları daha önce aşk, sağlık ya da mutluluk için denemiş olabilirsiniz. Fakat en bolluk ve bereket için denediğinizde, keseniz para ile dolacak. 

  • Tek ihtiyacınız olan bir adet 20 TL! Önce paranın üzerindeki tüm 20 yazan bölümlerin başına 5 rakamını yazıyorsunuz. 

  • 'Çok param var.', 'Benim param hiç bitmez.', 'Her yerden para geliyor', 'Her gün daha çok kazanıyorum' gibi temennilerle parayı katlıyor, cüzdanınıza koyuyorsunuz. 

  • Gizli bir bölmede yer alan bu paranın varlığını dahi unutun. 

  • Bir ay sonra kazancınızdaki artışa ve paranızın bereketine inanamayacaksınız.

3. Bolluk, bereket enerjisi bu sayılarda saklı: 520, 741, 741, 777, 889 ve 8!

3. Bolluk, bereket enerjisi bu sayılarda saklı: 520, 741, 741, 777, 889 ve 8!

Para mıknatısı olarak kullanılan sayı sekansları ile zenginlik söz konusu olabilir. Para frekansına sahip bu sayıları her gün sesli olarak söyleyin! Evinizin bir köşesine yazmak ya da cüzdanınızın içine işlemek de bir alternatif olarak görülüyor. Bu sayıların yer aldığı kolye ve bileklikler de son yıllarda bir hayli rövanşta.

4. Para getiren cüzdan rengi seçimi: Paraya ulaşmak için kolay ve denemeye değer bir yöntem!

4. Para getiren cüzdan rengi seçimi: Paraya ulaşmak için kolay ve denemeye değer bir yöntem!

Her rengin bir anlamı olduğunu duymuşsunuzdur. Kimi renkler harcamaya, kimileri ise kazanmaya teşvik ediyor. Haliyle cüzdanınızın rengi paranızın bereketini, bolluğunu ve kazancınızı şekillendiriyor. Renklerin psikolojik etkisini göz ardı etmeyenler için cüzdanda renk seçimi bir hayli önemli. 

Görünen o ki siyah, mavi, kahverengi, beyaz, mor ya da pembe cüzdan ile zengin de olabilirsiniz, fakir de! 👇

Cüzdanda Renk Seçimi Hakkında Detaylı Bilgiyi Haberimizde Bulabilirsiniz 👇

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5. Cüzdanınıza uğurlu nesneler atın: Hurma çekirdeği!

5. Cüzdanınıza uğurlu nesneler atın: Hurma çekirdeği!

Hurma çekirdeği, gelin ve damadın başından atılan uğur parası, atalarınızdan kalan uğur parası ya da ilk kazancınızı cüzdanınızda 'maya' olması için saklayabilirsiniz. 

Uğuruna inandığınız herhangi bir nesne de olur elbette, fakat seçtiğiniz nesnenin anlamı ya da değeri de bir hayli önemlidir. Mesela, her derde deva hurma çekirdeği: Hurmanın sabahtan akşama olgunlaşması gibi paranızın sabahtan akşama artacağına işaret eder.

6. Kese ile para ritüeli: Kese zenginliğin temsilcisi mor renkte olmalı!

6. Kese ile para ritüeli: Kese zenginliğin temsilcisi mor renkte olmalı!

Öncelikle mal, mülk ve araba sahibi olmak için yapılan ritüelden söz edelim. Muradınızın gerçek olması için 'yeşil' renkli bir kese içerisine; bir kaç tane pirinç, kabuk tarçın, defne yaprağı ve kuru gül koyuyorsunuz. 'Evimi aldım', 'Arabamı aldım'... gibi isteğinizin gerçek olduğu yönünde cümleler kurup şükrederek adaçayı tütsüsü yapıyor, tütsü eşliğinde kesinin ağzını bağlıyorsunuz. 40 gün başucunuzda sakladığınız kesenin size 41 gün sonunda dileğinizi getireceğine inanılıyor. 

İstediğiniz direkt olarak para ise aynı ritüeli 'mor' kese ile yapmanız gerekiyor. Tabii ikisini de yapmak da bir seçenek!

7. Para ile bağ kurmak da önemli!

Bildiğiniz gibi paranın bereketinin çok olması için ilk defa kazanılan para, ya da siftah denilen günün ilk parası; saça ya da sakala sürülür. Bu sayede saç gibi hiç bitmeyen, harcansa da yeniden kazanılan bereketli para elde edileceğine inanılır.

Kimileri bu ritüeli parayı kalbine koymak, 'Aldım kabul ettim' diyerek totem yapmakla da birleştiriyor.

8. Nar kırma ritüeli

8. Nar kırma ritüeli

Nar, birçok din ve kültürde kutsal kabul edilir. Hristiyanlık'tan Budizm'e, İslamiyet'ten eski inanışlara kadar uzanan 'kutsal meyve': Nar ritüeli ile hanelere bolluk ve bereket gelir. 

Özellikle 21 Aralık'ta gerçekleştirilen nar kırma ritüeli, evin bereketini artırmak için yapılır. Ritüelde narın ne kadar geniş bir alana dağıldığı, evin bolluğunu belirler. Bu ritüel, 21 Aralık akşamından yılbaşı gününe kadar her gün yapılabilir.

Kapı eşiğinde kırılan narın taneleri ne kadar uzağa dağılırsa o kadar çok paranız olacağına inanılır.

9. Hıdırellez'de eve para saçmak!

9. Hıdırellez'de eve para saçmak!

Her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan Hıdırellez gecesinde, cüzdanınızdaki tüm parayı evin her köşesine saçarak yıl boyunca paranın ve bolluğun evinize dolmasını sağlayabilirsiniz.

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