En İyi Kısmet Açma Ritüelleri! 'Denemekten Zarar Gelmez' Dedirten 'Aşkı' Bulduran İlginç Gelenekler!
En İyi Kısmet Açma Ritüelleri! 'Denemekten Zarar Gelmez' Dedirten 'Aşkı' Bulduran İlginç Gelenekler!
Batı'dan Doğu'ya tüm dünyada kısmet açma ve evlilik ritüelleri bulunmaktadır. Hemen her toplumun kendine özgü inanışları doğrultusunda gerçekleştirilen bazı ritüel ve gelenekler sayesinde kısmeti bağlanan bekarların, aşkı bulacağına inanılır. Bu geleneklerden kimilerine son derece aşina olduğunuza eminiz. Fakat bazıları için şifalı otlar, mum ya da tuz gerekebilir.
İşte, her şeyi denedim bir bu kaldı diyenler için en iyi kısmet açma ritüelleri...
1. Bunu denemeyeniniz yoktur: Gelinin ayakkabısının altına isim yazmak!
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