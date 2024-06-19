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En İyi Kısmet Açma Ritüelleri! 'Denemekten Zarar Gelmez' Dedirten 'Aşkı' Bulduran İlginç Gelenekler!

En İyi Kısmet Açma Ritüelleri! 'Denemekten Zarar Gelmez' Dedirten 'Aşkı' Bulduran İlginç Gelenekler!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 10:16

Batı'dan Doğu'ya tüm dünyada kısmet açma ve evlilik ritüelleri bulunmaktadır. Hemen her toplumun kendine özgü inanışları doğrultusunda gerçekleştirilen bazı ritüel ve gelenekler sayesinde kısmeti bağlanan bekarların, aşkı bulacağına inanılır. Bu geleneklerden kimilerine son derece aşina olduğunuza eminiz. Fakat bazıları için şifalı otlar, mum ya da tuz gerekebilir. 

İşte, her şeyi denedim bir bu kaldı diyenler için en iyi kısmet açma ritüelleri...

1. Bunu denemeyeniniz yoktur: Gelinin ayakkabısının altına isim yazmak!

1. Bunu denemeyeniniz yoktur: Gelinin ayakkabısının altına isim yazmak!

Bu ritüel son derece kolay gerçekleştirilebilir. Tek yapılaması gereken gelinin ayakkabısının altına bekar kızların ismini yazmaktır. 

İnanışa göre, gelinin ayakkabısının altına yazılan isim silinirse, o kişinin bir sonraki sene dünyaevine gireceğine inanılır.

2. Hangimiz bir tutam kırmızı kurdeleyi bol su ile yutmadık ki: Nişan kurdelesi yutmak!

2. Hangimiz bir tutam kırmızı kurdeleyi bol su ile yutmadık ki: Nişan kurdelesi yutmak!

Bir tutam kurdele de kısmetinizi açabilir. İnanışlara göre, nişanlanan bir çiftin kurdelesininden kesilerek yutulan bir tutam sayesinde kapalı olan kısmet açılır.

3. Bu rekabete girmeyen bekar kalmasın: Gelin çiçeğini kapmak!

3. Bu rekabete girmeyen bekar kalmasın: Gelin çiçeğini kapmak!

Bu ritüelimiz de düğün törenlerinin en eğlenceli anından. Zira, gelinin attığı çiçeği yakalayan kadın ya da erke, bir sonraki evlenecek kişi olur.

4. Doğal taşların mucizesi: Üzerinde gül kuvarsı taşımak.

4. Doğal taşların mucizesi: Üzerinde gül kuvarsı taşımak.

Bazı doğal taşların ve kristallerin de kısmet açtığına inanılır. Gül kuvarsı da onlardan biridir. Pembe renkli bu taş, aşkı çekmek ve kısmet açmak amacıyla taşınır. 

Kısmetinin açılmasını isteyen kişi kolye, küpe ya da bilekliğinde gül kuvarsı taşır. Gül kuvarsını evde bulundurmanın da kısmetin açılması için yeterli olacağına inanılır.

5. Dolunayda kırmızı mum ritüeli!

5. Dolunayda kırmızı mum ritüeli!

Aşk enerjisini canlandırdığına inanılan bu ritüel, iki kırmızı mum yakarak gerçekleştirilir. Yaktığınız mumları iki köşeye koyarak ortasına kalp şeklinde bir obje ya da kırmızı bir kurdeleden yapılmış 2 adet fiyonk koyun. Bu ritüeli, hayatında biri olmayanların yanında, partnerini evliliğe ikna edemeyenler de yapabilir. Bu kişiler ise mum arasına sevdikleri kişinin fotoğrafını da koymalı. 

Şimdi sırada ritüelin en önemli kısmı var: Biberiye, gül yaprakları (kuru ya da taze) ve kök zencefili yanan mumların yanına yerleştirin. Biberiye aşkınızın uzun ömürlü olmasını, gül yaprakları romantizmi, zencefil ise ilişkideki tutkuyu ve çekimi temsil eder. Ritüeli inancınıza göre dua okuyarak tamamlayabilirsiniz. İki mum arasına koyduğunu nesneyi 7 gün boyunca yastığınızın altında saklamalısınız.

6. Anadolu'nun çeyiz geleneği: Bekar kıza çeyiz serme

6. Anadolu'nun çeyiz geleneği: Bekar kıza çeyiz serme

Bildiğiniz gib çeyiz hazırlığı Anadolu'da bir hayli önemli bir gelenektir. Hatta derler ki 'kız beşiğe, çeyiz sandığa'. Anlaşılan çeyiz hazırlamak sadece bir evlilik hazırlığı telaşı anlamına gelmiyormuş, kısmet açmak için de yapılan bir ritüelmiş. 

Bazı aileler, hazırladıkları çeyizi konuklarına sunarak evlilik yaşındaki kızlarının kısmetinin açılacağına inanırlar.

7. 'Ben evlendim' diyerek: Pembe keseye aşkınızı saklayın!

7. 'Ben evlendim' diyerek: Pembe keseye aşkınızı saklayın!

Evlenmek isteyenlerin gerçekleştireceği bu ritüel için bir pembe kese, birkaç tane pirinç, gül ve adaçayı gerekiyor. Sırası ile gül yaprakları ve pirinç tanelerini attığınız keseye, 'Ben evlendim, çok mutluyum.' notunu yazdığını bir dilek kağıdı koyun. Adaçayı ile tütsü yakarak ve inancınıza göre dua okuyarak kesenin ağzını bağlayın. Keseyi 40 gün boyunca yastığınızın altında bekletin. Bu ritüelden 40 gün sonra kişinin aşkı bulacağına inanılır.

8. Aşkın sayıları ile kısmet açma ritüeli: 9, 3, 8...

8. Aşkın sayıları ile kısmet açma ritüeli: 9, 3, 8...

Bu ritüeli gerçekleştirmek için Çarşamba günü, mum yakıp dua edilir. Dua ederken temiz bir sayfaya 9, 3 ve 8 rakamları ile bir şifre yazılır. Bu sırada mutlu bir yuva ve sonsuz bir aşk hayal edilir. Şifre, deftere çizdiğiniz bir evin kapı numarası, arabanın plakası ya da ruh eşiniz olacak kişinin niyetiyle aklınızdan geçen sayıların sıralanması şeklinde olabilir. 

Dualarınızı ve çizimlerinizi tamamladıktan sonra, kağıdı denize ya da suya atmayı unutmayın.

9. Hıdrellez'de baht açma geleneği!

9. Hıdrellez'de baht açma geleneği!

Evlenmek isteyen genç kızlar, Hıdırellez'de yüzük ve küpe gibi ziynet eşyalarını bir çömleğe bırakırlar. Daha sonra çömleğe su koyulur ve ağzı sıkıca kapatılır. Gül ağacının dibine bırakılan çömlek, gece boyunca orada bekletilir. Sabahın erken saatlerinde çömlek, maniler ve dualar eşliğinde açılır. Eşyalar içerisinden çıkarılır.

10. Bir Hıdırellez ritüeli daha: Tuz ritüeli!

10. Bir Hıdırellez ritüeli daha: Tuz ritüeli!

Evlenmek isteyenler, 5 Mayıs akşamı bir tutam tuz yuttuktan sonra uykuya dalarlar. Rüyalarında onlara su vermeye gelen kişi, ruh eşleri olacaktır. Bu sayede, bir sonraki Hıdırellez'e kadar ruh eşlerini bulabileceklerine inanırlar. 

Bunun yerine yine 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan Hıdırellez'de gül ağacının altına bir alyans çizmeyi de tercih edebilirsiniz.

11. Aşkı doğada bulmak da mümkün: Fesleğenin dalına mor ip bağlamak.

11. Aşkı doğada bulmak da mümkün: Fesleğenin dalına mor ip bağlamak.

Bu ritüel için ise mor bir saksıya diktiğiniz fesleğenin bir dalına, yine mor bir ip bağlanır. İpi bağlarken kısmetinizin açılması, evlilik, ruh eşinizi bulmak ya da aşkı bulmak için dilek dilemelisiniz. Bu ritüeli gerçekleştirdikten 3 gün, 7 hafta ya da 40 gün sonra dileğinizin gerçek olacağına inanılır.

12. Ellerinizi göğe açın: Kısmet açma dualar!

12. Ellerinizi göğe açın: Kısmet açma dualar!

Bu dua ise kısmetinin kapalı olduğuna inanılanlar için okunur. Kişinin kısmetini açacağına inanılan dua ve hadisler vardır. Kısmetin açılması istenen kişinin doğrudan okuması ya da okutması gereken bu dualar suya da okunabilir. 

Kısmet Açma Duları

1. 'Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru.' 

Anlamı: 'Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.' Bu dua, Cuma saatinde okunur ve ardından iki rekat namaz kılınır. 

2. İnnâ Fetahnâ Leke fethan-mübina.Ve fütihatis-semâiü fekânet ebvabâ

Anlamı: 'Muhakkak ki biz, sana apaçık bir fetih verdik. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.' Bu dua ise kısmeti bağlı olan kişiye okunmalıdır.

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