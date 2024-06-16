Bayram Ziyaretinde Burç Analizi Yapmanızı Sağlayacak Astroloji Rehberi! Peki Bayramda Hangi Burç Ne Yapar?
Bayram Ziyaretinde Burç Analizi Yapmanızı Sağlayacak Astroloji Rehberi! Peki Bayramda Hangi Burç Ne Yapar?
Bayram heyecanı ve neşesi her burçta bir farklıdır. Kimi burçlar geleneksel akraba ziyaretiyle ilgilenir, kimileri ise sadece ziyafet sofralarıyla... Hele de Kurban Bayramı'nda sofraya ilk oturan burçla son oturan burcu açıklıyoruz. Bakalım, bayramda hangi burç neler yapıyor...
Hazırsanız, başlıyoruz!
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Koç: Her an patlamaya hazır bir bomba!
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Boğa: Ziyafet sofralarının piri...
İkizler: Elinden telefon düşmeyen!
Yengeç: 'Nerede o eski bayramlar'cı...
Aslan: 'O benden küçük, tabii elimi öpecek...'
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Başak: Evindeki eşyalara dokunmaktan korktuğunuz o kişi!
Terazi: Bayramın en şık zarifi!
Akrep: Gizemi çözen kişi...
Yay: O şimdi 'Milano'da!
Oğlak: Geleneksel 'bayramır'!
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Kova: Sanal bayramcı...
Balık: Gözü yaşlı ziyaretçi...
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