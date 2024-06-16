Bayram Ziyaretinde Burç Analizi Yapmanızı Sağlayacak Astroloji Rehberi! Peki Bayramda Hangi Burç Ne Yapar?

Bayram sabahı erkenden uyanan Koç burçları, herkesten önce bayramlaşmaya başlarlar. Yalnız, bayram namazı kılındı ve siz hâlâ uyuyorsanız, işte o zaman yandınız! Tüm bayramlaşma sürecini, aslında çokça sinirlendiği 'şeker mi, bayram harçlığı mı?' sorunu ve akraba sohbetlerini bir an önce bitirmek için elinden geleni yapar.

Kimin nereye oturacağını, babaannenin kime kaç dilim baklava yediğini, eniştenin kaç tane sarma yerdiğini bilirler. Sıra 'Senin okul ne zaman bitiyor?', 'Ne kadar maaş alıyorsun?', 'Evlilik ne zaman?', 'Bebek ne zaman?' sorularına gelmeden olay mahalinden uzaklaşırlar. Olur da uzaklaşamazlarsa, işte o zaman Koç burçlarının pimi çekilmiş demektir...