Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Bayram Ziyaretinde Burç Analizi Yapmanızı Sağlayacak Astroloji Rehberi! Peki Bayramda Hangi Burç Ne Yapar?

Bayram Ziyaretinde Burç Analizi Yapmanızı Sağlayacak Astroloji Rehberi! Peki Bayramda Hangi Burç Ne Yapar?

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 09:46

Bayram heyecanı ve neşesi her burçta bir farklıdır. Kimi burçlar geleneksel akraba ziyaretiyle ilgilenir, kimileri ise sadece ziyafet sofralarıyla... Hele de Kurban Bayramı'nda sofraya ilk oturan burçla son oturan burcu açıklıyoruz. Bakalım, bayramda hangi burç neler yapıyor... 

Hazırsanız, başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Koç: Her an patlamaya hazır bir bomba!

Koç: Her an patlamaya hazır bir bomba!

Bayram sabahı erkenden uyanan Koç burçları, herkesten önce bayramlaşmaya başlarlar. Yalnız, bayram namazı kılındı ve siz hâlâ uyuyorsanız, işte o zaman yandınız! Tüm bayramlaşma sürecini, aslında çokça sinirlendiği 'şeker mi, bayram harçlığı mı?' sorunu ve akraba sohbetlerini bir an önce bitirmek için elinden geleni yapar. 

Kimin nereye oturacağını, babaannenin kime kaç dilim baklava yediğini, eniştenin kaç tane sarma yerdiğini bilirler. Sıra 'Senin okul ne zaman bitiyor?', 'Ne kadar maaş alıyorsun?', 'Evlilik ne zaman?', 'Bebek ne zaman?' sorularına gelmeden olay mahalinden uzaklaşırlar. Olur da uzaklaşamazlarsa, işte o zaman Koç burçlarının pimi çekilmiş demektir...

Boğa: Ziyafet sofralarının piri...

Boğa: Ziyafet sofralarının piri...

Bayramı yemek olarak gören Boğa burçları, ilk iş mutfağı ve buzdolabını kontrol ederler. Zira el öpmek, bayram harçlığı ve bayram şekeri iyi hoş da karın doyurmuyor... Bu yüzden kahvaltıyı büyük bir heyecanla beklerler ve sofradan tıka basa doymadan kalkmazlar. 

Tabii gün boyu farklı akrabaları ziyaret ederek ziyafet sofralarında tatlıları, börekleri götürmeye devam ederler. Tabii bir Boğa burcuna her lezzeti beğendiremezsiniz, hoş bir sohbet eşliğinde enfes tatlarla kurulan ziyafet sofralarıdır, onların favorileri...

İkizler: Elinden telefon düşmeyen!

İkizler: Elinden telefon düşmeyen!

Bayram da olsa erkenden uyandırılmayı sevmezler... Kolay mı öyle bir İkizler burcunu, herkesin istediği saatte uyandırmak. O istediğinde uyanır, ancak yolda rastladığı arkadaşlarıyla bayramlaşabilir. Olur da bayram ziyaretine gitmeye ikna ederseniz, pek bir sevdiği akrabaları ile telefonunu elinden bırakmadan sohbet eder. 

Çünkü o bayramlaşmayı en çok telefonda konuşarak yapmayı sever. Tabii mesajlaşmak da iyi bir alternatif olabilir. Her sene en özel bayram mesajını gönderen olmasa da alan taraf olmayı arzu eder. Bayramda canlı yayın yapmayı, sosyal medyadan bolca post ve hikaye atmayı; bir de akrabalarının uzun floodlar altında şikayet etmeyi ihmal etmezler.

Yengeç: 'Nerede o eski bayramlar'cı...

Yengeç: 'Nerede o eski bayramlar'cı...

Şüphesiz ki her bayramda nostalji rüzgarları estiren o kişi bir Yengeç burcudur! Bayram sabahı tüm aileyi bir araya toplayan; sıcak, samimi ve sevgi dolu sarılmalarıyla tanınırlar. Çocukların gözleri onları arar. Çünkü onlarda sevgi, duygusallık, şeker, harçlık ve hatta espriler boldur. 

Bayram sonuna kadar sevdikleriyle sarmaş dolaş zaman geçirmek isterler. Kimseyi kırmamak için saçma sorular sormayan ve hatta sordurtmayan o akraba olmayı da başarırlar. 'Aman efendim şimdi yeri mi?', 'Gençleri rahat bırakın...' gibi cümlelerle gönülleri fethetmeyi başarırlar.

Aslan: 'O benden küçük, tabii elimi öpecek...'

Aslan: 'O benden küçük, tabii elimi öpecek...'

Girdikleri her ortamın yıldızı olmayı başaran Aslan burçları için bayram demek, saygı ve hürmet demek. Tabii herkes ona hürmet edecek! Tüm gözleri üzerine çekecek bayram kombiniyle elini öptürmeye hazır. Üstelik onun elini öpmeniz için küçük olmanız bile şart değil. Nasıl olsa o sizden üstün olduğunu hatırlatacak enfes bir sebep bulacaktır... 

Herkesi kendi evine topladığı bayram etkinliğine gitmeyenlerin ise üzerini çizer. Büyük aile portresi çekildikten sonra herkes dağılabilir. Çünkü görev tamamlandı ve sosyal medyaya harika bir poz eklendi. Bu karede yer aldığınızı düşünüyorsanız, ya bir Akrep burcusunuzdur ya da fotoğraf karesinin köşesinde el sallayan küçük çocuk olmalısınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başak: Evindeki eşyalara dokunmaktan korktuğunuz o kişi!

Başak: Evindeki eşyalara dokunmaktan korktuğunuz o kişi!

Bayram temizliğine günler, hatta haftalar önce başlayan Başak burçları aslında her zaman bayrama hazırdır diyebiliriz. Ancak bayram temizliği, onların kırmızı çizgisidir. Tüm evi dip köşe temizlemeden misafir ağırlamak pek de huyları değildir. Her şeyin mükemmel olduğu bir bayram için hangi misafirin saat kaçta geleceğini bile planlarlar. 

Tüm planlar hazırsa sırada, onların kusursuz düzenine dahil olmak var. Vallahi ne diyelim, ağzınızla kuş da tutsanız; size illa ki bir kusur bulacaklardır. Bu yüzden evine gittiğiniz bir Başak burcunun eşyalarına dokunmayın. Evinize gelen Başak burcu için ise temiz bir ev ve kusursuz bir düzen organize edin. Aksi takdirde, açtırırsınız bayramlık ağzını...

Terazi: Bayramın en şık zarifi!

Terazi: Bayramın en şık zarifi!

En şık bayramlıkları giyen ondan başkası olamaz. Küçüklüğünde kırmızı pabuçlarını, piti kareli gömleğini başucuna koyarak uyuyan da Terazi burçlarından başkası olamaz... Her şey iyi hoş da bu şıklıkla evden bile çıkamamaları da bir hayli olası! 

 Zira 'Bu bayram kimlere gitsek?', 'Senin teyzen mi, yoksa benim dayım mı büyük?' derken bir türlü kime gideceğine karar veremezler. Onlar için en iyi ziyaret iadeyi ziyarettir. 'Onlar bize geldi, biz de onlara gidelim' diyen biri varsa bilin ki o bayramın kararsızı Terazi burcudur.

Akrep: Gizemi çözen kişi...

Akrep: Gizemi çözen kişi...

Aman diyelim, bayram süresince eş, dost, akrabadan saklamanız gereken bir şey varsa Akrep burçlarından uzak durun. Sınıfta kaldığınızı, hamile olduğunuzu ya da aşık olduğunuzu gözünüzden anlayarak tüm aileye ifşa ederler. Herkesle göz teması kurar, ne düşündüklerini anlamaya çalışırlar. 

En önemlisi de kim samimi kim sahtekar, bunu çözmeden günü bitirmezler. Samimiyetsiz buldukları kişilere ise mutlaka laf sokarlar. Ne diyelim, bu bayram da sahte olan her şeyin düşmanı Akrep burçları ile hiçbir sır saklı kalmayacak.

Yay: O şimdi 'Milano'da!

Yay: O şimdi 'Milano'da!

Bu kadar uzun bir tatilde bayram ziyareti yapmak mı? İşte bu olmadı! Dünyayı gezmek, keşfetmek, görmek ve öğrenmek varken, bir Yay burcunun evde el öpmesini beklemiyorsunuzdur inşallah. Onlar tatil planlarını çoktan yapmış, yola çıkmıştırlar. Bir de bayramlaşma sırasında 'Ah ya çok isterdim orada olmak' diyerek hayıflanışları yok mu? Tam düşman çatlatan cinsten. 

Sanıyoruz, bu bayram da Yay burçlarını sosyal medyadan takip edeceğiz. Ama bir görüntülü görüşme ile bayramlaşma keyfini kaçırmayacaklarına eminiz.

Oğlak: Geleneksel 'bayramır'!

Oğlak: Geleneksel 'bayramır'!

Tüm akrabaları tek tek ziyaret eder. Onun bir akrabayı ziyaret etmeden geçmesi görülmüş şey değildir. Geleneksel bayramlaşmadan vazgeçmeyen, 'bırakın elinizden telefonları' diyen kişi daima odur. Üstelik, bir Oğlak burcunun otoritesini çiğneme neredeyse imkansızdır. Yani o telefonu kapının önünde bıraksanız iyi edersiniz. 

Bayram harçlıklarını daima kârlı yatırımlara dönüştüren ve 'ne yapacaksın bakalım harçlıklarınla?' diyen de odur. Bu bayram da her şeyin olması gerektiği gibi olması için Oğlak burçlarını ziyaret etmeyi unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kova: Sanal bayramcı...

Kova: Sanal bayramcı...

Geleneksel bayramlaşmalar geride kaldı... Vallahi teknoloji bu denli ilerlemişken bir Kova burcunu yüz yüze bayramlaşmada görenleri alkışlasak iyi olur. Onun için yenilikçi kutlamalar ve sanat bayramlaşmalar idealdir. Bayram postu, WhatsApp mesajı ve hatta e-posta ile bile 'İyi bayramlar' mesajı gönderebilir. Mesaj da öyle uzun, detaylı ya da esprili olmaz. Açık, net ve kısa bir bildiri ile gününüzü kutlar. 

Zaten bayram planında arkadaşlarıyla beraber düzenlenecek eğlenceler olduğuna da eminiz.

Balık: Gözü yaşlı ziyaretçi...

Balık: Gözü yaşlı ziyaretçi...

Bayram sabahına duygusal şarkılarla başlar... Ziyaret ettiği herkese dolu dolu anlar yaşatır. 'İyi ki bir araya geldik', 'ne iyi oldu bu bayram...' diyen kişi kesinlikle bir Balık burcudur. Onlar bayramı dolu dolu yaşarlar, her anına duygu ve hüzün de katarlar. Eski günleri anar, derin bir 'ah' çekmeyi de ihmal etmezler. 

Şarkılar, şiirler ve gözyaşlarıyla dolu bir atmosfer yaratır herkese bolca sarılırlar. Tüm gerçekliği ile bayramı yaşatacak olan onlardır.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın