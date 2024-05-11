Astrologlar Hatırlattı! Sertab Erener, Azra Akın ve Alper Gezeravcı'nın Ortak Özelliği Ne?

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Eurovision ile birlikte gündeme gelen Sertab Erener, 2003 yılının ardından bir kez daha gurur kaynağımız oldu. Bu sıralar ikinci uzay yolculuğunun da yaşanmasıyla ülkemizin bazı ilkleri hakkında dikkat çeken bir detay Twitter'da '@jupiterianvenus' adlı hesap tarafından ortaya çıkarıldı! Peki, İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, dünya güzeli Azra Akın ve Sertab Erener'in ortak özelliği ne?

İşte, detaylar...