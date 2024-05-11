Astrologlar Hatırlattı! Sertab Erener, Azra Akın ve Alper Gezeravcı'nın Ortak Özelliği Ne?
Astrologlar Hatırlattı! Sertab Erener, Azra Akın ve Alper Gezeravcı'nın Ortak Özelliği Ne?
Tüm dünyanın yakından takip ettiği Eurovision ile birlikte gündeme gelen Sertab Erener, 2003 yılının ardından bir kez daha gurur kaynağımız oldu. Bu sıralar ikinci uzay yolculuğunun da yaşanmasıyla ülkemizin bazı ilkleri hakkında dikkat çeken bir detay Twitter'da '@jupiterianvenus' adlı hesap tarafından ortaya çıkarıldı! Peki, İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, dünya güzeli Azra Akın ve Sertab Erener'in ortak özelliği ne?
İşte, detaylar...
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Türkiye'nin Eurovision şampiyonu Sertab Erener
Dünya Güzeli Azra Akın
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı
İşte karşınızda: Özgür, cesur, bağımsız ruhlarıyla dünyaya açılmak, yabancı ve farklı kültürlere uyum sağlamak konusunda usta olan Yay burçları!
Gelin, bir de Twitter'da paylaşılan bu içeriğe ve sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göz atalım. 👇
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Bazıları da Yay burcunun özelliklerini taşımadığından yakındı... 👇
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Böylece Eurovision'a kim gitmeli tartışmasına da değinmiş olduk! 👇
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