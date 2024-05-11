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Astrologlar Hatırlattı! Sertab Erener, Azra Akın ve Alper Gezeravcı'nın Ortak Özelliği Ne?

Astrologlar Hatırlattı! Sertab Erener, Azra Akın ve Alper Gezeravcı'nın Ortak Özelliği Ne?

Sertab Erener astrocentergelecekbenim Alper Gezeravcı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
11.05.2024 - 12:46 Son Güncelleme: 11.05.2024 - 12:48

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Eurovision ile birlikte gündeme gelen Sertab Erener, 2003 yılının ardından bir kez daha gurur kaynağımız oldu. Bu sıralar ikinci uzay yolculuğunun da yaşanmasıyla ülkemizin bazı ilkleri hakkında dikkat çeken bir detay Twitter'da '@jupiterianvenus' adlı hesap tarafından ortaya çıkarıldı! Peki, İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, dünya güzeli Azra Akın ve Sertab Erener'in ortak özelliği ne? 

İşte, detaylar...

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Türkiye'nin Eurovision şampiyonu Sertab Erener

Türkiye'nin Eurovision şampiyonu Sertab Erener

Sertab Erener, 4 Aralık 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Güçlü sesiyle hafızalara kazınan ünlü şanatçı, 'Everyway That I Can' paçası ile 2003 yılında Eurovision şarkı yarışmasında ülkemize ilk kez birinciliği getirdi.

Dünya Güzeli Azra Akın

Dünya Güzeli Azra Akın

Azra Akın, 8 Aralık 1981 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Manken ve oyuncu Akın, 2002 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Azra Akın aynı yıl, Miss World'de Türkiye'yi temsil etti ve Dünya Güzeli seçilen ikinci Türk oldu.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı

Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Gezeravcı, 19 Ocak 2024 tarihinde ilk Türk astronot olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (İSS) gönderildi ve burada 18 gün kalarak deneyler yaptı.

İşte karşınızda: Özgür, cesur, bağımsız ruhlarıyla dünyaya açılmak, yabancı ve farklı kültürlere uyum sağlamak konusunda usta olan Yay burçları!

İşte karşınızda: Özgür, cesur, bağımsız ruhlarıyla dünyaya açılmak, yabancı ve farklı kültürlere uyum sağlamak konusunda usta olan Yay burçları!

Enerjisine yetişilmeyen Yay burçları, 21 Kasım ila 21 Aralık tarihleri arasında dünyaya geliyor. İşte tam da bu noktada, Sertab Erener, Azra Akın ve Alper Gezeravcı'nın ortak özellikleri dikkat çekiyor. 

Heyecanlı, sosyal, iletişim yetenekleri güçlü Yaylar, globalleşmek konusunda kendilerini bir kez daha kanıtladı diyebiliriz.

Gelin, bir de Twitter'da paylaşılan bu içeriğe ve sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göz atalım. 👇

Gelin, bir de Twitter'da paylaşılan bu içeriğe ve sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göz atalım. 👇
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Bazıları da Yay burcunun özelliklerini taşımadığından yakındı... 👇

Bazıları da Yay burcunun özelliklerini taşımadığından yakındı... 👇
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Böylece Eurovision'a kim gitmeli tartışmasına da değinmiş olduk! 👇

Böylece Eurovision'a kim gitmeli tartışmasına da değinmiş olduk! 👇
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