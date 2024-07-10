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Kadınların 'Yükseldiği' En Garip Şeyler Erkeklere Liste Yaptırdı! Acaba Sizde Kaç Tanesi Var?

Kadınların 'Yükseldiği' En Garip Şeyler Erkeklere Liste Yaptırdı! Acaba Sizde Kaç Tanesi Var?

kadınlar
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 18:37

Hangi erkek kadınların etkilendiği, 'yükseldiği' şeyleri merak etmiyor ki? Üstelik bazı saçma hareketler var ki kadınların dikkatini bir hayli çekiyor. Bu hareketlerin ne olduğu merak edenlere beklenmedik yanıtlar, sosyal medya platformu X'ten geldi. 

Hazırsanız, başlıyoruz...

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Geçtiğimiz günlerde '@koocolattae' kullanıcı adlı hesap, kalem çevirmeye dikkat çekti!

Tabii bu sırada takipçilerine 'yükseldiğiniz en garip şey ne?' diye sormayı ihmal etmedi.

Tabii bu sırada takipçilerine 'yükseldiğiniz en garip şey ne?' diye sormayı ihmal etmedi.
twitter.com

Anlaşılan erkeklerin de bu flooda ihtiyacı varmış! Zira Mert Kültür, aralarından bazılarını özenle seçerek derlemiş.

Anlaşılan erkeklerin de bu flooda ihtiyacı varmış! Zira Mert Kültür, aralarından bazılarını özenle seçerek derlemiş.

Böylece ihtiyaç duyanlar için ilginç bir liste meydana gelmiş. 👇

Zeka kimi etkilemez ki? 👇

Zeka kimi etkilemez ki? 👇

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Tabii yetişkinlerde motor beceleri de önemli. 👇

Tabii yetişkinlerde motor beceleri de önemli. 👇

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Peki, o ses... 👇

Peki, o ses... 👇

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İyi giyinmek diyince de Terazi erkeği! 👇

İyi giyinmek diyince de Terazi erkeği! 👇

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İş bitirici... 👇

İş bitirici... 👇

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Herkesin fantezisi kendine tabii... 👇

Herkesin fantezisi kendine tabii... 👇

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Dövmenin ne olduğu da önemli sanki? 👇

Dövmenin ne olduğu da önemli sanki? 👇

Yarın herkes gri... 👇

Yarın herkes gri... 👇

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Pantolon askısı, damarlı eller, gözlük ve dudak ısırma da kadınların dikkatini bir hayli çekmiş. Bizden söylemesi, belki listeye eklemek istersiniz... 👇

Pantolon askısı, damarlı eller, gözlük ve dudak ısırma da kadınların dikkatini bir hayli çekmiş. Bizden söylemesi, belki listeye eklemek istersiniz... 👇
twitter.com

Sahi sizin 'yükseldiğiniz' en garip şey ne? Yorumlarda buluşalım!

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