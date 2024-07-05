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Sabah Programına Katıldı Cinsel Organındaki Dövme İtirafıyla Herkesi Hayrete Düşürdü 'Görmek İster misin?'

Sabah Programına Katıldı Cinsel Organındaki Dövme İtirafıyla Herkesi Hayrete Düşürdü 'Görmek İster misin?'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 09:37

İngiliz gündüz magazin programı This Morning sunucuları Ben Shephard ve Cat Deeley, İngiltere'nin en dövmeli kadını olarak tanınan Becky Holt'u konuk etti. İlk dövmesini 15 yaşında yaptıran ve şu anda vücudunun yüzde 95'i dövme ile kaplı olan Becky'nin cinsel organı da dahil namahrem bölgelerine de dövme var. Sunucu Shephard'ın programda zor anlar yaşamasına neden olan 'görmek ister misin?' sorusu ise herkesin dikkatini çekti.

İşte, detaylar...

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ITV'de yayımlanan İngiltere'nin sevilen gündüz magazin programı This Morning'e konuk olan Becky Holt, dövmeleriyle dikkat çekti.

ITV'de yayımlanan İngiltere'nin sevilen gündüz magazin programı This Morning'e konuk olan Becky Holt, dövmeleriyle dikkat çekti.

Programın sevilen sunucuları Ben Shephard ve Cat Deeley, Becky'nin önce beyaz bikini ile programa katılmasına sonra da dövmeleri ile ilgili itiraflara şaşırdılar. Shephard'a zor anlar yaşatan teklif ise herkesi şok etti.

İlk dövmesini 15 yaşındayken yaptıran Holt, koltuk altları ve cinsel organı da dahil vücudunun neredeyse her santimini dövme ile kaplatmış!

İlk dövmesini 15 yaşındayken yaptıran Holt, koltuk altları ve cinsel organı da dahil vücudunun neredeyse her santimini dövme ile kaplatmış!

Becky Holt, vücudunun yüzde 95'ini kaplayan dövmeleriyle modellik yapıyor. 36 yaşında bir çocuk annesi olan genç kadın, bazı dövmelerinin çok acı verici olduğunu söylüyor. 

Yüzlerce saat dövme yaptırdığından söz eden Becky, dövme yaptırırken saatlerce oturmaktan sıkıldığını itiraf etse de zaman zaman var olan dövmelerinin üzerine dövme yaptırdığını da açıkladı.

Becky'nin hayret veren mahrem bölgelerindeki dövme itirafını ise belki de o sırada ekran başında olanlar bile beklemiyordu!

Becky'nin hayret veren mahrem bölgelerindeki dövme itirafını ise belki de o sırada ekran başında olanlar bile beklemiyordu!

Becky, vajinasındaki dövmenin üç seans sürdüğünü söyledi ve ekledi. 'Korkunçtu! Ayrıca üç seans sürdü. Sadece acı veren, yanıcı bir histi ve hiç hoş değildi.'

Sunucu Ben Shephard'ın 'Peki buna değdi mi?' sorusu ile birlikte 'görmek ister misin?' şakası ortaya çıktı!

Sunucu Ben Shephard'ın 'Peki buna değdi mi?' sorusu ile birlikte 'görmek ister misin?' şakası ortaya çıktı!

Holt, onca acının buna değdiğini düşünüyor, 'Evet muhteşem görünüyor. Görmek ister misin?' İşte bu sözlerin ardından stüdyo adeta buz kesiyor, This Morning'in başarılı sunuculuları Cat ve Ben ne diyeceklerini, nereye bakacaklarını bilemiyor. 

Becky ise 'Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum.' diyerek konuyu kapatıyor.

Şimdilerde vücudunun görünen ve görünmeyen heme her yeri dövme ile kaplı olan Becky Holt'un 20'li yaşlardaki dövmesiz hali ise gayet hoş görünüyor.

Şimdilerde vücudunun görünen ve görünmeyen heme her yeri dövme ile kaplı olan Becky Holt'un 20'li yaşlardaki dövmesiz hali ise gayet hoş görünüyor.

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