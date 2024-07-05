Sabah Programına Katıldı Cinsel Organındaki Dövme İtirafıyla Herkesi Hayrete Düşürdü 'Görmek İster misin?'
Sabah Programına Katıldı Cinsel Organındaki Dövme İtirafıyla Herkesi Hayrete Düşürdü 'Görmek İster misin?'
İngiliz gündüz magazin programı This Morning sunucuları Ben Shephard ve Cat Deeley, İngiltere'nin en dövmeli kadını olarak tanınan Becky Holt'u konuk etti. İlk dövmesini 15 yaşında yaptıran ve şu anda vücudunun yüzde 95'i dövme ile kaplı olan Becky'nin cinsel organı da dahil namahrem bölgelerine de dövme var. Sunucu Shephard'ın programda zor anlar yaşamasına neden olan 'görmek ister misin?' sorusu ise herkesin dikkatini çekti.
İşte, detaylar...
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ITV'de yayımlanan İngiltere'nin sevilen gündüz magazin programı This Morning'e konuk olan Becky Holt, dövmeleriyle dikkat çekti.
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İlk dövmesini 15 yaşındayken yaptıran Holt, koltuk altları ve cinsel organı da dahil vücudunun neredeyse her santimini dövme ile kaplatmış!
Becky'nin hayret veren mahrem bölgelerindeki dövme itirafını ise belki de o sırada ekran başında olanlar bile beklemiyordu!
Sunucu Ben Shephard'ın 'Peki buna değdi mi?' sorusu ile birlikte 'görmek ister misin?' şakası ortaya çıktı!
Şimdilerde vücudunun görünen ve görünmeyen heme her yeri dövme ile kaplı olan Becky Holt'un 20'li yaşlardaki dövmesiz hali ise gayet hoş görünüyor.
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