Sabah Programına Katıldı Cinsel Organındaki Dövme İtirafıyla Herkesi Hayrete Düşürdü 'Görmek İster misin?'

Becky Holt, vücudunun yüzde 95'ini kaplayan dövmeleriyle modellik yapıyor. 36 yaşında bir çocuk annesi olan genç kadın, bazı dövmelerinin çok acı verici olduğunu söylüyor.

Yüzlerce saat dövme yaptırdığından söz eden Becky, dövme yaptırırken saatlerce oturmaktan sıkıldığını itiraf etse de zaman zaman var olan dövmelerinin üzerine dövme yaptırdığını da açıkladı.