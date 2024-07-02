Yeni Fobiler Yükleniyor! Akılamaz Kazaların Ardında Bıraktığı Korkunç Röntgen Görüntüleri
Yeni Fobiler Yükleniyor! Akılamaz Kazaların Ardında Bıraktığı Korkunç Röntgen Görüntüleri
Ürpertici röntgen görüntüleri ile yaşanmış öyküleri ele alan X paylaşımı, aklınızı başınızdan alacak. Yaşanan kazanların korkunçluğu ve dikkatsizliğinin başımıza açabileceği işlere inanmakta zorlanacaksınız. Tıp dünyasını şaşırtan baş ağrısının 4 yıl sonra kafatasına saplanan çiviyi nasıl ortaya çıkardığına şahit olmak üzeresiniz!
İşte, başlıyoruz...
Kaynak: Morbid Knowledge
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