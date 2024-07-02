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Yeni Fobiler Yükleniyor! Akılamaz Kazaların Ardında Bıraktığı Korkunç Röntgen Görüntüleri

Yeni Fobiler Yükleniyor! Akılamaz Kazaların Ardında Bıraktığı Korkunç Röntgen Görüntüleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 11:04

Ürpertici röntgen görüntüleri ile yaşanmış öyküleri ele alan X paylaşımı, aklınızı başınızdan alacak. Yaşanan kazanların korkunçluğu ve dikkatsizliğinin başımıza açabileceği işlere inanmakta zorlanacaksınız. Tıp dünyasını şaşırtan baş ağrısının 4 yıl sonra kafatasına saplanan çiviyi nasıl ortaya çıkardığına şahit olmak üzeresiniz! 

İşte, başlıyoruz... 

Kaynak: Morbid Knowledge

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1. Kıyma makinesi kazası

1. Kıyma makinesi kazası

Kıyma makinesine kolunu kaptıran adamın, akılalmaz acısının röntgendeki belgesi!

2. Bu gördüğünüz bir göz yaşartıcı gaz kapsülü!

2. Bu gördüğünüz bir göz yaşartıcı gaz kapsülü!

2019 yılında Irak'ta yaşanan sivil ayaklanmalar sırasında Iraklı bir göstericinin kafatasına, göz yaşartıcı gaz kapsülü saplanıyor.

3. Tüyler ürperten ölüm: Vücuduna 34 çivi çakılmış

3. Tüyler ürperten ölüm: Vücuduna 34 çivi çakılmış

Bu rahatsız edici röntgen görüntüsü, Avustralya'nın Sidney şehri civarındaki bataklık bir alanda bulunan 27 yaşındaki Chen Liu'nun acımasızca sona erdirilen hayatının korkunç detaylarını gözler önüne seriyor. Liu, vücuduna acımasızca 34 çivi saplanarak hayatına son verilmiş bir şekilde bulundu.

4. Leroy Luetscher ise budama makasının üzerine düşmüş!

4. Leroy Luetscher ise budama makasının üzerine düşmüş!

2011 yılında, 86 yaşındaki Leroy Luetscher'in yaşadığı bir olay, tıp tarihine geçti. Bahçe işleriyle meşgul olan Leroy, bir anlık dikkatsizlik sonucu elindeki budama makasının üzerine düştü ve bu makas, göz yuvası ile boynuna saplandı. Bu korkunç ve acı verici bir durum olmasına rağmen, Luetscher, yardım çağırmayı başardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hızla harekete geçerek Leroy'u en yakın hastaneye kaldırdılar. Burada, doktorlar, göz yuvasına saplanan makası dikkatlice çıkardı ve göz yuvasının tabanını yeniden inşa ettiler. Bu sayede, Leroy'un gözü kurtarıldı.

5. Ayaklarınızı arabanın ön paneline koyarken bir kez daha düşünün!

5. Ayaklarınızı arabanın ön paneline koyarken bir kez daha düşünün!

2020 yılında, polis bir otomobil kazasında ağır yaralanan genç bir kadının röntgen görüntülerini paylaştı. Bu görüntülerde, kadının ayaklarının ön panel üzerinde olduğu ve bu durumun ne denli ciddi yaralanmalara yol açabileceği gözler önüne seriliyordu.

Bu tür kazalar, genellikle sürücülerin veya yolcuların güvenlik önlemlerini ihmal etmeleri sonucu meydana gelir. Örneğin, araç içinde uygun oturma pozisyonunu almak, emniyet kemerini doğru bir şekilde takmak, hız limitlerine uymak ve dikkatli bir şekilde araç kullanmak bu önlemler arasında yer alır. Ayrıca, ayaklarınızı aracın ön paneli üzerine koymak gibi alışkanlıklar da ciddi yaralanmalara neden olabilir.

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6. Dört yıl sonra: başı ağrıyınca fark etti!

6. Dört yıl sonra: başı ağrıyınca fark etti!

2004 yılında Güney Kore'nin başkenti Seul'deki bir hastanede gerçekleşen olağanüstü bir olay, tıp dünyasını şaşırttı. Şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir adamın kafatasında 5 santimetrelik bir çivi bulundu. Bu durum, adamın ve doktorların hayrete düşmesine neden oldu.

Adamın baş ağrısının sebebini anlamak için yapılan röntgen sonucunda, kafatasında beklenmedik bir şekilde 5 santimetrelik bir çivi keşfedildi. Bu çivi, adamın 4 yıl önce yaşadığı ve hatırlamadığı bir kaza sonucu kafatasına girmiş olabileceği düşünüldü.

7. Silahlı yaralanmanın ağır tahribatı!

7. Silahlı yaralanmanın ağır tahribatı!

Röntgen görüntüsünde, 12 kalibrelik bir pompalı tüfekle dirseğe alınan darbenin dehşet verici etkisi açıkça görülüyor. 

Pompalı tüfekler, genellikle avcılıkta ve bazen de kişisel savunmada kullanılır. 12 kalibrelik bir pompalı tüfek, özellikle yakın mesafede oldukça yıkıcı bir etkiye sahip olabilir. Bu silahın mermisi, hedefine ulaştığında geniş bir alana yayılır ve tıpkı burada gördüğümüz gibi, genellikle ciddi yaralanmalara neden olur.

8. Kafatasına 5 inçlik bıçak saplandı: Hayatta kaldı

8. Kafatasına 5 inçlik bıçak saplandı: Hayatta kaldı

Bu röntgen görüntüsü ise Londra'da meydana gelen bir soygun esnasında 16 yaşındaki bir genç çocuğun kafasına 13 santimetre (5 inç) uzunluğunda bir bıçak saplanmasının ardından nasıl hayatta kaldığını gözler önüne seriyor.

9. Çivi tabancası kazası

9. Çivi tabancası kazası

Bir inşaat işçisi olan Isidro Mejia'nın 2004 yılında bir çivi tabancası kazası sonrasında kafatasına 6 çivi gömüldü. Beşi aynı gün ameliyatla, altıncısı ise şişliğin azalmasının ardından çıkarıldı. Bu sayede, Mejia mucize denilecek şekilde kurtuldu.

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