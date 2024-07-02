Yeni Fobiler Yükleniyor! Akılamaz Kazaların Ardında Bıraktığı Korkunç Röntgen Görüntüleri

2011 yılında, 86 yaşındaki Leroy Luetscher'in yaşadığı bir olay, tıp tarihine geçti. Bahçe işleriyle meşgul olan Leroy, bir anlık dikkatsizlik sonucu elindeki budama makasının üzerine düştü ve bu makas, göz yuvası ile boynuna saplandı. Bu korkunç ve acı verici bir durum olmasına rağmen, Luetscher, yardım çağırmayı başardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hızla harekete geçerek Leroy'u en yakın hastaneye kaldırdılar. Burada, doktorlar, göz yuvasına saplanan makası dikkatlice çıkardı ve göz yuvasının tabanını yeniden inşa ettiler. Bu sayede, Leroy'un gözü kurtarıldı.