Bilim İnsanları Mars'ta Hayatta Kalabilecek 'Çöl Yosunu' Keşfettiler!
Bilim İnsanları Mars'ta Hayatta Kalabilecek 'Çöl Yosunu' Keşfettiler!
Kaynak: https://www.theguardian.com/science/a...
Çinli bilim insanları, Mars'ta hayatta kalabilen bir bitki keşfettiler. Uzay araştırmaları konusunda çığır açabilecek nitelikteki söz konusu bitki, Mojave Çölü ve Antarktika'da yetişiyor. Bilim dünyasını heyecanlandıran 'çöl yosunu', Mars'ta yaşamın oluşmasına yardımcı olabilir. The Innovation bilimsel dergisinde yer alan bilimsel veriler ve araştırmacı yorumları, The Guardian'ın haberinde yer aldı.
İşte, detaylar...
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Bilim insanları Mars'ta hayatta kalabilecek 'çöl yosunu' buldular!
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Dünya'nın en zorlu çöllerinde yetişiyor: Mars'ın soğuk, kuru ve düşük oksijenli atmosferinde bile hayatta kalma yeteneğine sahip!
The Innovation dergisinde yer alan makalede: Çöl yosununun nasıl hayatta kaldığı ve neredeyse tamamen susuz kaldıktan sonra hızla iyileştiği anlatıldı!
Çalışmanın sonuçları, aşırı stres koşullarına uyum sağlayabilen bitkilerin uzayda kolonileşme sürecinde önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor!
Amerikan SETI Enstitüsü'nden araştırmacı Dr. Agata Zupanska ise, yosunun Mars yüzeyinde bulunan kayalık materyali zenginleştirip dönüştürebileceğini, yani "böylece diğer bitkilerin büyümesine imkan sağlayabileceğini belirtiyor."
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Tüm bu veriler Mars'ın kayalık zeminin zenginleşebileceğine işaret ediyor: Dr. Johnson, 'Mars'ın yüzeyinde var olabilecek biyolojik yaşamın mükemmel bir örneği' diyor.
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