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Bilim İnsanları Mars'ta Hayatta Kalabilecek 'Çöl Yosunu' Keşfettiler!

Bilim İnsanları Mars'ta Hayatta Kalabilecek 'Çöl Yosunu' Keşfettiler!

Uzay Mars
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 10:07 Son Güncelleme: 02.07.2024 - 10:11

Çinli bilim insanları, Mars'ta hayatta kalabilen bir bitki keşfettiler. Uzay araştırmaları konusunda çığır açabilecek nitelikteki söz konusu bitki, Mojave Çölü ve Antarktika'da yetişiyor. Bilim dünyasını heyecanlandıran 'çöl yosunu', Mars'ta yaşamın oluşmasına yardımcı olabilir. The Innovation bilimsel dergisinde yer alan bilimsel veriler ve araştırmacı yorumları, The Guardian'ın haberinde yer aldı. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.theguardian.com/science/a...
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Bilim insanları Mars'ta hayatta kalabilecek 'çöl yosunu' buldular!

Bilim insanları Mars'ta hayatta kalabilecek 'çöl yosunu' buldular!

Bilim dünyasını heyecanlandıracak, yeni bir çağı başlatabilecek nitelikteki 'çöl yosunu', Amerika'nın Mojave Çölü ve Antarktika'da yetişiyor. Araştırmacılara göre, bu bitki Mars'ta yaşamın oluşmasına yardımcı olabilir.

Dünya'nın en zorlu çöllerinde yetişiyor: Mars'ın soğuk, kuru ve düşük oksijenli atmosferinde bile hayatta kalma yeteneğine sahip!

Dünya'nın en zorlu çöllerinde yetişiyor: Mars'ın soğuk, kuru ve düşük oksijenli atmosferinde bile hayatta kalma yeteneğine sahip!

Çinli bilim insanları, 'Syntrichia caninervis' adı verilen bu yosun türünün, Mars'ın zorlu koşullarına; kuraklık, yüksek radyasyon seviyeleri ve aşırı soğuğa dayanabileceğini belirtiyorlar. Yapılan çalışma, bu tür koşullarda bitkilerin hayatta kalabilme yeteneğini inceleyen ilk çalışma olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda seralar yerine doğrudan gezegen yüzeyinde bitki yetiştirme potansiyelinin incelendiği makale The Innıvation bilimsel dergisinde yayımlandı.

The Innovation dergisinde yer alan makalede: Çöl yosununun nasıl hayatta kaldığı ve neredeyse tamamen susuz kaldıktan sonra hızla iyileştiği anlatıldı!

The Innovation dergisinde yer alan makalede: Çöl yosununun nasıl hayatta kaldığı ve neredeyse tamamen susuz kaldıktan sonra hızla iyileştiği anlatıldı!

Yosun, -80C'de beş yıl ve -196C'de 30 gün boyunca hayatta kalmayı başardı. Gama ışınlarına maruz kaldıktan sonra, yaklaşık 500Gy'lik dozlarla normal büyüme koşullarında yenilenmeyi başardı ve hatta yeni büyümeyi teşvik etti.

Çalışmanın sonuçları, aşırı stres koşullarına uyum sağlayabilen bitkilerin uzayda kolonileşme sürecinde önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor!

Çalışmanın sonuçları, aşırı stres koşullarına uyum sağlayabilen bitkilerin uzayda kolonileşme sürecinde önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor!

Ayrıca The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Florida Üniversitesi'nden yosun uzmanı Prof. Stuart McDaniel, bu fikrin çeşitli avantajları olduğunu belirtti. 

McDaniel'a göre, karasal bitkilerin yetiştirilmesi, uzun vadeli uzay görevlerinin önemli bir parçasıdır çünkü bitkiler, karbondioksit ve suyu oksijen ve karbonhidratlara dönüştürürler. Bu da insanların hayatta kalabilmesi için gereken hava ve yiyeceği sağlar. Çöl yosunu yenilebilir olmasa da, uzayda başka önemli hizmetler sunabilir.

Amerikan SETI Enstitüsü'nden araştırmacı Dr. Agata Zupanska ise, yosunun Mars yüzeyinde bulunan kayalık materyali zenginleştirip dönüştürebileceğini, yani "böylece diğer bitkilerin büyümesine imkan sağlayabileceğini belirtiyor."

Amerikan SETI Enstitüsü'nden araştırmacı Dr. Agata Zupanska ise, yosunun Mars yüzeyinde bulunan kayalık materyali zenginleştirip dönüştürebileceğini, yani "böylece diğer bitkilerin büyümesine imkan sağlayabileceğini belirtiyor."
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Tüm bu veriler Mars'ın kayalık zeminin zenginleşebileceğine işaret ediyor: Dr. Johnson, 'Mars'ın yüzeyinde var olabilecek biyolojik yaşamın mükemmel bir örneği' diyor.

Tüm bu veriler Mars'ın kayalık zeminin zenginleşebileceğine işaret ediyor: Dr. Johnson, 'Mars'ın yüzeyinde var olabilecek biyolojik yaşamın mükemmel bir örneği' diyor.

Dr. Sarah Johnson, 'Bu yosun türü, Mars'ın yüzeyinde var olabilecek biyolojik yaşamın mükemmel bir örneğidir.' dedi! 

Johnson'a göre Mars'ın atmosferik basıncına ve radyasyon seviyesine adapte olmayı başaran 'çöl yosunu', Mars'ta yaşam kurma çalışmalarımız için umut verici bir başlangıç sunuyor.'

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