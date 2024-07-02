Bilim İnsanları Mars'ta Hayatta Kalabilecek 'Çöl Yosunu' Keşfettiler!

Ayrıca The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Florida Üniversitesi'nden yosun uzmanı Prof. Stuart McDaniel, bu fikrin çeşitli avantajları olduğunu belirtti.

McDaniel'a göre, karasal bitkilerin yetiştirilmesi, uzun vadeli uzay görevlerinin önemli bir parçasıdır çünkü bitkiler, karbondioksit ve suyu oksijen ve karbonhidratlara dönüştürürler. Bu da insanların hayatta kalabilmesi için gereken hava ve yiyeceği sağlar. Çöl yosunu yenilebilir olmasa da, uzayda başka önemli hizmetler sunabilir.