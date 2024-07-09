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Avrupa Ülkelerinin Ortalama Maaşları Açıklandı! Peki Türkiye Kaçıncı Sırada?

Avrupa Ülkelerinin Ortalama Maaşları Açıklandı! Peki Türkiye Kaçıncı Sırada?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 10:12

Avrupa Birliği'nin (AB) resmi istatistik ofisi Eurostat, Avrupa genelinde ortalama maaşları açıkladı. Türkiye, ortalama yıllık net kazanç ortalaması ile listenin sonunda yer alırken, İsviçre en yüksek kazanç miktarı ile zirvede yer aldı. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://tr.euronews.com/business/2024...
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Avrupa Birliği'nin resmi istatistik kurumu Eurostat, Avrupa'daki ortalama maaşları açıkladı.

Avrupa Birliği'nin resmi istatistik kurumu Eurostat, Avrupa'daki ortalama maaşları açıkladı.

Raporda yer alan verilere göre, Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri, Doğu ve Güney Avrupa ülkelerine kıyasla daha yüksek ortalama net gelire sahip.

İsviçre, 85,582 euro yıllık ortalama net geliri ile listenin zirvesinde. Türkiye ise 8,968 euro ile listede en düşük ortalama yıllık net gelire sahip ülke olarak yer alıyor.

İsviçre, 85,582 euro yıllık ortalama net geliri ile listenin zirvesinde. Türkiye ise 8,968 euro ile listede en düşük ortalama yıllık net gelire sahip ülke olarak yer alıyor.

Araştırma verilerini inceleyen Euronews'te yer alan habere göre, İsviçre, 85,582 euroluk yıllık ortalama net gelir ile bölgedeki diğer tüm ülkelerden önemli ölçüde daha yüksek kazanç miktarı ile dikkat çekiyor.

İsviçre'nin ardından gelen ülkeler ise İzlanda ve Lüksemburg oluyor!

İsviçre'nin ardından gelen ülkeler ise İzlanda ve Lüksemburg oluyor!

İzlanda'nın yıllık ortalama kazancı 53,885 euro, Lüksemburg'un ise 49,035 euro olarak listede yerini alıyor. Norveç ve Hollanda'nın net kazançları ise 45,000 euroyu aşıyor.

Raporda, Avrupa Birliği'nde ortalama net kazanç 28,217 euro olarak belirlendi.

Raporda, Avrupa Birliği'nde ortalama net kazanç 28,217 euro olarak belirlendi.

AB'ye ait veriler, ülkeler arası maaş karşılaştırması için bir ölçüt oluşturuyor. Fransa ve İsveç gibi ülkelerin ortalama maaşları bu rakamın biraz üzerindeyken, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin ortalama maaşları ise bu rakamın altında kaldığı görülüyor. 

Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Almanya'nın net kazancı 38,086 euro ile en yüksek seviyede.

İngiltere'nin en son verileri 2019 yılına ait olduğu için doğrudan karşılaştırma yapmak zor olsa da, 35,783 euro ile İngiltere'nin tahmini maaş seviyesi hakkında bir fikir beyan ediyor.

İngiltere'nin en son verileri 2019 yılına ait olduğu için doğrudan karşılaştırma yapmak zor olsa da, 35,783 euro ile İngiltere'nin tahmini maaş seviyesi hakkında bir fikir beyan ediyor.
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Listenin en sonunda yer alan Türkiye'ye en yakın yıllık ortalama net kazanca sahip ülke ise 9,355 euro ile Bulgaristan oldu.

Listenin en sonunda yer alan Türkiye'ye en yakın yıllık ortalama net kazanca sahip ülke ise 9,355 euro ile Bulgaristan oldu.

İtalya ve İspanya'dan sonra listenin Avrupa Birliği ortalama net kazanç miktarının altında kalan ülkeler şu şekilde; 

  • Kıbrıs, 22,913 euro

  • Malta, 20,466 euro

  • Yunanistan, 17,707 euro

  • Slovenya, 17,548 euro

  • Estonya, 17,548 euro

  • Çekya, 17,168 euro

  • Portekiz, 16,943 euro

  • Litvanya,  14,557 euro

  • Polonya, 14,425 euro

  • Letonya, 13,533 euro

  • Slovakya, 12,744 euro

  • Macaristan, 12,456 euro 

  • Hırvatistan, 12,330 euro 

  • Romanya, 11,105 euro 

  • Bulgaristan, 9,355 euro

İşte, Eurostat tarafından yayımlanan Avrupa ülkeleri ortalama yıllık net kazanç listesi

İşte, Eurostat tarafından yayımlanan Avrupa ülkeleri ortalama yıllık net kazanç listesi

Kaynak: Eurostat (Çocuksuz bekar birey)

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