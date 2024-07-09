Avrupa Ülkelerinin Ortalama Maaşları Açıklandı! Peki Türkiye Kaçıncı Sırada?

AB'ye ait veriler, ülkeler arası maaş karşılaştırması için bir ölçüt oluşturuyor. Fransa ve İsveç gibi ülkelerin ortalama maaşları bu rakamın biraz üzerindeyken, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin ortalama maaşları ise bu rakamın altında kaldığı görülüyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Almanya'nın net kazancı 38,086 euro ile en yüksek seviyede.