Avrupa Ülkelerinin Ortalama Maaşları Açıklandı! Peki Türkiye Kaçıncı Sırada?
Avrupa Ülkelerinin Ortalama Maaşları Açıklandı! Peki Türkiye Kaçıncı Sırada?
Kaynak: https://tr.euronews.com/business/2024...
Avrupa Birliği'nin (AB) resmi istatistik ofisi Eurostat, Avrupa genelinde ortalama maaşları açıkladı. Türkiye, ortalama yıllık net kazanç ortalaması ile listenin sonunda yer alırken, İsviçre en yüksek kazanç miktarı ile zirvede yer aldı.
İşte, detaylar...
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Avrupa Birliği'nin resmi istatistik kurumu Eurostat, Avrupa'daki ortalama maaşları açıkladı.
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İsviçre, 85,582 euro yıllık ortalama net geliri ile listenin zirvesinde. Türkiye ise 8,968 euro ile listede en düşük ortalama yıllık net gelire sahip ülke olarak yer alıyor.
İsviçre'nin ardından gelen ülkeler ise İzlanda ve Lüksemburg oluyor!
Raporda, Avrupa Birliği'nde ortalama net kazanç 28,217 euro olarak belirlendi.
İngiltere'nin en son verileri 2019 yılına ait olduğu için doğrudan karşılaştırma yapmak zor olsa da, 35,783 euro ile İngiltere'nin tahmini maaş seviyesi hakkında bir fikir beyan ediyor.
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Listenin en sonunda yer alan Türkiye'ye en yakın yıllık ortalama net kazanca sahip ülke ise 9,355 euro ile Bulgaristan oldu.
İşte, Eurostat tarafından yayımlanan Avrupa ülkeleri ortalama yıllık net kazanç listesi
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