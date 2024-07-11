Hayat Verdikleri Karakterden Ayrı Düşünülemeyen Ünlü Oyucular! Sizce Kim Rolü İçin Doğmuş?

Bazı roller vardır ki sanki dünyada sadece bir oyuncu için özel olarak yazılmıştır! Bu durum henüz ilk sahnede, ilk replikte anlaşılır... Hatta, senaryo son bulsa da oyuncu o rol ile anılır! Sosyal medya kullanıcıları, '@@delinindelisi0' adlı hesap tarafından başlatılan 'Rolü için doğmuş bir aktörü paylaş' akımına katıldı ve o isimler ortaya çıktı!

İşte, 'başkası olamazdı' dedirten rolü için doğmuş ünlü isimler...