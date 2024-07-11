Hayat Verdikleri Karakterden Ayrı Düşünülemeyen Ünlü Oyucular! Sizce Kim Rolü İçin Doğmuş?
Hayat Verdikleri Karakterden Ayrı Düşünülemeyen Ünlü Oyucular! Sizce Kim Rolü İçin Doğmuş?
Bazı roller vardır ki sanki dünyada sadece bir oyuncu için özel olarak yazılmıştır! Bu durum henüz ilk sahnede, ilk replikte anlaşılır... Hatta, senaryo son bulsa da oyuncu o rol ile anılır! Sosyal medya kullanıcıları, '@@delinindelisi0' adlı hesap tarafından başlatılan 'Rolü için doğmuş bir aktörü paylaş' akımına katıldı ve o isimler ortaya çıktı!
İşte, 'başkası olamazdı' dedirten rolü için doğmuş ünlü isimler...
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Sizin de bildiğiniz gibi onlar artık Khal Drogo ve Daenerys Targaryen, namıdiğer Khaleesi!
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İşte, her şeyi başlatan o paylaşım ve Karayip Korsanları'nın eşsiz Kaptanı Jack Sparrow!
Vikings dizisindeki rolüyle gönülleri fetheden Travis Fimmel, namıdiğer Ragnar Lothbrok! 👇
Sanki artık tarih bile ondan ibaret Meryem Uzerli, 'Hürrem Sultan' 👇
Siz ona kısaca Ferit ya da Yalı Çapkını da diyor alabilirsiniz! 👇
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İşte karşınızda, efsanevi dizi Breaking Dad'ın Walter White'ı 👇
Hafızalardan silinmeyen dizi Ezel'in Eyşan'ı Cansu Dere 👇
Prensim seni de unutmadık: Giray Altınok! 👇
Son dönemlere yakışıklılığı ile damgasını vuran Cüneyd Efendi👇
Fazla söze gerek yok, Joker... 👇
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The Witcher'da Geralt of Rivia rolüyle kalbimizi çalan Henry Cavill 👇
Sosyal medya kullanıcıları usta oyuncu İstemi Betil'i de unutmamış Kurtlar Vadisi'nin 'Laz Ziya'sı 👇
Kuzey Tekinoğlu... 👇
Ah Cengiz... 👇
Dizi tarihinin de en iyilerinden... Avrupa Yakası'nın 'Burhan Altıntop'u 👇
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Behzat Komiser... 👇
Biz gözlerimizi alamadık... 👇
Robert Downey Jr. hayatımızı yasa boğan Tony Stark👇
Her karakteriyle milyonları kendisine hayran bırakan Anthony Hopkins, Dr.Hannibal Lecter rolü... 👇
Ailemizin bir parçası haline gelen Hayriye Hanım 👇
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Tommy Shelby ya da Cillian Murphy... 👇
Son olarak dizi tarihinin en ilginç karakterlerinden 'Pembe' ve Melek Baykal'ın usta oyunculuğu...👇
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