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Hayat Verdikleri Karakterden Ayrı Düşünülemeyen Ünlü Oyucular! Sizce Kim Rolü İçin Doğmuş?

Hayat Verdikleri Karakterden Ayrı Düşünülemeyen Ünlü Oyucular! Sizce Kim Rolü İçin Doğmuş?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 12:06

Bazı roller vardır ki sanki dünyada sadece bir oyuncu için özel olarak yazılmıştır! Bu durum henüz ilk sahnede, ilk replikte anlaşılır... Hatta, senaryo son bulsa da oyuncu o rol ile anılır! Sosyal medya kullanıcıları, '@@delinindelisi0' adlı hesap tarafından başlatılan 'Rolü için doğmuş bir aktörü paylaş' akımına katıldı ve o isimler ortaya çıktı! 

İşte, 'başkası olamazdı' dedirten rolü için doğmuş ünlü isimler...

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Size 'başkası olamazdı' dedirten oyuncu rol eşleştirmesi hangisi? Yorumlarda buluşalım.

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