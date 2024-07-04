Onlar Bu Roller İçin Doğmuş: Hayat Verdikleri Karakterle Bütünleşen 11 Oyuncu
Onlar Bu Roller İçin Doğmuş: Hayat Verdikleri Karakterle Bütünleşen 11 Oyuncu
Kaynak: https://x.com/yesilcamgunlugu/status/...
Bir X kullanıcısı 'Rolü için doğmuş bir aktörün adını söyleyin' diyerek yepyeni bir akım başlattı. Rolleriyle bütünleşmiş 11 oyuncu yorumlardaki yerini aldı!
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X'te @yesilcamgunlugu adlı X kullanıcısı "Rolü için doğmuş bir aktörün adını söyleyin" diyerek yeni bir akım başlattı. Hep birlikte gelen yorumlara bakalım 👇
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1. Behzat Ç.-Behzat
2. Hababam Sınıfı-Mahmut Hoca
3. Kızıl Goncalar-Cüneyd
4. Peaky Blienders-Tommy Shelby
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5. Kurtlar Vadisi-Polat Alemdar
6. Ezel-Ramiz Karaeski
7. Harry Potter-Hagrid
8. Iron Man-Tony Stark
9. Poyraz Karayel-Poyraz
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10. Hababam Sınıfı-İnek Şaban
11. Avrupa Yakası-Burhan Altıntop
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