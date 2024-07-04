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Onlar Bu Roller İçin Doğmuş: Hayat Verdikleri Karakterle Bütünleşen 11 Oyuncu

Onlar Bu Roller İçin Doğmuş: Hayat Verdikleri Karakterle Bütünleşen 11 Oyuncu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 00:15

Bir X kullanıcısı 'Rolü için doğmuş bir aktörün adını söyleyin' diyerek yepyeni bir akım başlattı. Rolleriyle bütünleşmiş 11 oyuncu yorumlardaki yerini aldı!

Kaynak: https://x.com/yesilcamgunlugu/status/...
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X'te @yesilcamgunlugu adlı X kullanıcısı "Rolü için doğmuş bir aktörün adını söyleyin" diyerek yeni bir akım başlattı. Hep birlikte gelen yorumlara bakalım 👇

X'te @yesilcamgunlugu adlı X kullanıcısı "Rolü için doğmuş bir aktörün adını söyleyin" diyerek yeni bir akım başlattı. Hep birlikte gelen yorumlara bakalım 👇
twitter.com

Ayrıca kendisi Kuzey Güney'deki Kuzey rolüyle Kıvanç Tatlıtuğ'u paylaşarak akıma girişi yaptı.

1. Behzat Ç.-Behzat

1. Behzat Ç.-Behzat
twitter.com

2. Hababam Sınıfı-Mahmut Hoca

2. Hababam Sınıfı-Mahmut Hoca
twitter.com

3. Kızıl Goncalar-Cüneyd

3. Kızıl Goncalar-Cüneyd
twitter.com

4. Peaky Blienders-Tommy Shelby

4. Peaky Blienders-Tommy Shelby
twitter.com
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5. Kurtlar Vadisi-Polat Alemdar

5. Kurtlar Vadisi-Polat Alemdar
twitter.com

6. Ezel-Ramiz Karaeski

6. Ezel-Ramiz Karaeski
twitter.com

7. Harry Potter-Hagrid

7. Harry Potter-Hagrid
twitter.com

8. Iron Man-Tony Stark

8. Iron Man-Tony Stark
twitter.com

9. Poyraz Karayel-Poyraz

9. Poyraz Karayel-Poyraz
twitter.com
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10. Hababam Sınıfı-İnek Şaban

10. Hababam Sınıfı-İnek Şaban

@irrmksyy

11. Avrupa Yakası-Burhan Altıntop

11. Avrupa Yakası-Burhan Altıntop

@Only_yuss

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