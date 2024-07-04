Dünya Güzellerim Tatilde'nin İlk Bölümünde Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan Birbirine Girdi!

Sonunda beklediğimiz gün geldi: Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın efsane programı Dünya Güzellerim, 'tatilde' formatıyla yeniden ekranlarda! Ancak daha önce kavgayla biten program bu kez kavgayla başladı. Bülent Ersoy'un kumru kavgası ilk bölüme damgasını vurdu!