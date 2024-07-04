Dünya Güzellerim Tatilde'nin İlk Bölümünde Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan Birbirine Girdi!
Dünya Güzellerim Tatilde'nin İlk Bölümünde Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan Birbirine Girdi!
Kaynak: https://x.com/ShowTV/status/180892750...
Sonunda beklediğimiz gün geldi: Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın efsane programı Dünya Güzellerim, 'tatilde' formatıyla yeniden ekranlarda! Ancak daha önce kavgayla biten program bu kez kavgayla başladı. Bülent Ersoy'un kumru kavgası ilk bölüme damgasını vurdu!
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Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ı bir arada izlediğimiz Dünya Güzellerim, bu kez tatil formatıyla yeniden Show TV ekranlarına döndü.
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Daha önce kavgaları sebebiyle biten Dünya Güzellerim, masa başında çekim yaptıkları bir formatla YouTube üzerinden yayınlanmaya başlamıştı.
Bunun üzerine de izleyicinin yoğun ilgisi kayıtsız kalmadı ve Show TV ekranlarına Dünya Güzellerim Tatilde olarak geri döndü.
Ancak başlayış ne başlayış! Daha ilk bölümden "Bensiz kumru yediniz" triplerine giren Bülent Ersoy, adeta öfke patlaması yaşadı!
Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever; Bülent Ersoy'un sert sözlerini yumuşatmaya çalışsalar da diva "Sizinle tuvalete bile gelmem. Beni sevme. Ben seni sevmiyorum çünkü." diyerek kırıcı konuştu.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
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