Ani Ayrılığı Tepki Çekmişti: 2 Yıl Sonra Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'den Diziyle İlgili İtiraf Geldi!
Ani Ayrılığı Tepki Çekmişti: 2 Yıl Sonra Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'den Diziyle İlgili İtiraf Geldi!
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/magazin/202...
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali, 2 yıl önce ani bir şekilde diziden ayrılarak tepki çekmişti. Ünlü oyuncu 2 yıl sonra diziyle ilgili itirafta bulundu!
Kaynak: Takvim
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Başrollerini Berk Atan ve Melis Sevinç'in paylaştığı Gönül Dağı, TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olmayı sürdürüyor.
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Bozkırda hayallerinin peşinden koşan 3 kuzenin hikayesine odaklanan diziye Taner ve Dilek arasındaki efsanevi aşk damgasını vuruyordu.
Ancak iki sezonun ardından Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali'nin diziden ani ayrılışı hem hikayeyi bozmuş hem de dizinin hayranları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Hikayenin yarım kaldığını dile getiren Gülsim Ali, Taner ve Dilek'in oğullarını görmek ve ona dokunmak istediğini dile getirdi.
O itirafı buradan izleyebilirsiniz:
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