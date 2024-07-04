Kocamın Ailesi'nin Başrolü Selen Seyven'in Diziden Kovulma Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!
Kocamın Ailesi'nin Başrolü Selen Seyven'in Diziden Kovulma Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!
Bir dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Kocamın Ailesi'nin başrol oyuncusu Selen Seyven diziden kovulmuştu. Seyven'in kovulmasına neden olan olayın şaşırtan detaylarını anlatıyoruz!
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Yayın hayatına 2014 yılında başlayan Kocamın Ailesi, hem dramatik hem de eğlence dolu hikayesiyle büyük ilgi görüyordu.
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FOX (NOW) TV'de yayınlanan dizinin henüz 13. bölümündeyken izleyicinin hiç beklemediği bir şey yaşandı.
Dizinin Yonca'sı Selen Seyven, diziden bir anda çıkarıldı! Hem ana karakter Tarık hem de tüm izleyiciler bu ayrılık sonrası adeta yıkıldı.
Güzel oyuncunun neden iyi giden bir diziden aniden ayrıldığı büyük bir merak konusu olmuştu. Ancak bu ayrılığın ardından, ortaya hiç beklenmedik detaylar çıkmıştı.
Seyven'in diziden kovulmasına neden olan konu, aslında Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımmış.
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Gözünün mor olduğu bir fotoğrafı paylaşarak "İş ahlakı böyle bir şey işte... Gözün çıkıp eline düşse bile çekersin sahneleri... Seni senden başkası bu nankör meslekte düşünmez" yazması yapımı epey kızdırmış.
Seyven'in bu paylaşımdan bir süre sonra da sabaha karşı bir video paylaşarak "Bu saatte hala çalışıyoruz. Kocamın Ailesi aman sabahlar olmasın" yazması projeye veda etmesine neden olmuş.
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