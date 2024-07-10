Fibromiyalji Nedir? Fibromiyalji Hastası Merve Karakaya Kişisel Deneyimlerini Anlatıyor!
Fibromiyalji Nedir? Fibromiyalji Hastası Merve Karakaya Kişisel Deneyimlerini Anlatıyor!
Romatizmal hastalıklar arasında sık karşılaşılan fakat, toplumumuzda yeterince bilinmeyen ve farkındalığı olmayan bir hastalıktır. Kronik bir rahatısızlık olan fibromiyaljinin tamamen ortadan kalkmasını sağlayacak bir tedavi de henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle hastalıkla mücadele sürecinde hastaların yaşadıklarını fark etmek, bir başkasının deneyimlerini paylaşmak bir hayli önemlidir. Peki, fibromiyalji nedir? Fibromiyaljinin belirtileri nelerdir, nasıl başa çıkılır?
UYARI: Bu içerik sağlık açısından herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir. Fibromiyalji ile mücadele eden bir hastanın kişisel tecrübeleridir.
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2018 yılının sonunda fibromiyalji teşhisi konulan avukat Merve Karakaya, kendisi gibi toplumda yeterince bilinmeyen kronik hastalıklarla mücadele edenlerle, kişisel tecrübelerini paylaştı!
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Fibromiyalji Nedir?
Tam da bu noktada, Merve Hanım da pek çok hasta gibi fibromiyalji teşhisine kadar zorlu yollardan geçmiş!
Fibromiyalji hastalığının kesin nedenleri, uzun süren araştırmalara rağmen hâlâ belirlenememiştir.
Peki, Fibromiyaljinin belirtileri nelerdir?
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Hayatı boyunca antidepresan ve ağrı kesici kullanmak istemeyen Merve Hanım, Batı tıbbından istediği sonucu alamayınca fonksiyonel tıbba yönelmiş. Peki fonksiyonel tıp ne yapıyor?
Fibromiyalji ile başa çıkmak için nasıl beslenilmeli?
Peki, fibromiyalji Merve Hanımın sosyal hayatını nasıl etkiledi?
Mevzu programının üçüncü bölümüne konuk olan Merve Hanım'ın anlatacaklarını dinlemek için linke tıklayabilirsiniz. 👇
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