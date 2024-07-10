Fibromiyalji Nedir? Fibromiyalji Hastası Merve Karakaya Kişisel Deneyimlerini Anlatıyor!

Romatizmal hastalıklar arasında sık karşılaşılan fakat, toplumumuzda yeterince bilinmeyen ve farkındalığı olmayan bir hastalıktır. Kronik bir rahatısızlık olan fibromiyaljinin tamamen ortadan kalkmasını sağlayacak bir tedavi de henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle hastalıkla mücadele sürecinde hastaların yaşadıklarını fark etmek, bir başkasının deneyimlerini paylaşmak bir hayli önemlidir. Peki, fibromiyalji nedir? Fibromiyaljinin belirtileri nelerdir, nasıl başa çıkılır?

UYARI: Bu içerik sağlık açısından herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir. Fibromiyalji ile mücadele eden bir hastanın kişisel tecrübeleridir.