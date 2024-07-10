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Fibromiyalji Nedir? Fibromiyalji Hastası Merve Karakaya Kişisel Deneyimlerini Anlatıyor!

Fibromiyalji Nedir? Fibromiyalji Hastası Merve Karakaya Kişisel Deneyimlerini Anlatıyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 00:32

Romatizmal hastalıklar arasında sık karşılaşılan fakat, toplumumuzda yeterince bilinmeyen ve farkındalığı olmayan bir hastalıktır. Kronik bir rahatısızlık olan fibromiyaljinin tamamen ortadan kalkmasını sağlayacak bir tedavi de henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle hastalıkla mücadele sürecinde hastaların yaşadıklarını fark etmek, bir başkasının deneyimlerini paylaşmak bir hayli önemlidir. Peki, fibromiyalji nedir? Fibromiyaljinin belirtileri nelerdir, nasıl başa çıkılır? 

UYARI: Bu içerik sağlık açısından herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir. Fibromiyalji ile mücadele eden bir hastanın kişisel tecrübeleridir.

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2018 yılının sonunda fibromiyalji teşhisi konulan avukat Merve Karakaya, kendisi gibi toplumda yeterince bilinmeyen kronik hastalıklarla mücadele edenlerle, kişisel tecrübelerini paylaştı!

2018 yılının sonunda fibromiyalji teşhisi konulan avukat Merve Karakaya, kendisi gibi toplumda yeterince bilinmeyen kronik hastalıklarla mücadele edenlerle, kişisel tecrübelerini paylaştı!

Mevzu adlı YouTube programına konuk olan Merve Hanım, fibromiyaljinin belirtilerinden teşhisine, tedavisinden hastalığın sosyal hayata etkisine pek çok konuda tecrübelerini paylaşıyor.

Fibromiyalji Nedir?

Fibromiyalji Nedir?

Fibromiyalji, genellikle kaslar ve iskelet sisteminde yayılan ağrılar, belirli noktalarda hassasiyet ve sürekli bir yorgunluk hali ile kendini gösteren kronik bir hastalıktır.  Ayrıca baş ağrısı, depresyon, anksiyete ve sindirim sistemi problemleri gibi belirtiler de görülebilir. 

Bu durumu, Merve Hanım 'Ne kadar dinlenseniz dinlenin yorgun hissettiğiniz bir rahatsızlık' şeklinde ifade ediyor. Hastalığın belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterse de ne yazık ki herhangi bir testle doğrulanamıyor. Fibromiyaljinin kesin bir sebebi henüz bilinmemekte olup, bu durum çoğu zaman diğer hastalıklarla karıştırılmasına yol açıyor.

Tam da bu noktada, Merve Hanım da pek çok hasta gibi fibromiyalji teşhisine kadar zorlu yollardan geçmiş!

Tam da bu noktada, Merve Hanım da pek çok hasta gibi fibromiyalji teşhisine kadar zorlu yollardan geçmiş!

2018 yılının başında kendisini sürekli depresif hisseden Merve Hanım, o günleri 'Her yerim ağrıyordu' diyerek tarif ediyor. Psikiyatrist ile başlayan teşhis, tedavi ve iyileşme süreci, dahiliyede devam etmiş. Yapılan tahliller sonucunda ağrıların psikolojik olduğu düşülmüş. 

Psikiyatrik ilaçlarda tedavi bulamayan Merve Hanım için yeniden dahiliye ve sonrasında romatoloji süreci başlamış. Yapılan tahliller sonucunda romatizma hastası olmadığı tespit edilince teşhis, fibromiyalji olarak belirlenmiş.

Fibromiyalji hastalığının kesin nedenleri, uzun süren araştırmalara rağmen hâlâ belirlenememiştir.

Fibromiyalji hastalığının kesin nedenleri, uzun süren araştırmalara rağmen hâlâ belirlenememiştir.

Fibromiyalji, nedeni tam olarak belirlenemeyen bir hastalıktır. Enfeksiyonlar, genetik faktörler, travma, stres ve kişilik yapısı hastalığı tetikleyen faktörler arasındadır. Geçirilmiş enfeksiyonlar ve genetik mutasyonlar fibromiyaljiyi tetikleyebilir. 

Fiziksel veya duygusal travmalar da hastalığa yol açabilir ve stres kaynakları hormonal bozukluklara neden olabilir. Hassas ve mükemmeliyetçi kişilik yapısı fibromiyalji riskini artırır. Fibromiyalji sendromunda ağrıya neden olan faktörler tam olarak bilinmemekle birlikte, beynin ağrı eşiğini düşürdüğü veya sinirlerin aşırı duyarlı hale geldiği düşünülmektedir.

Peki, Fibromiyaljinin belirtileri nelerdir?

Peki, Fibromiyaljinin belirtileri nelerdir?

Fibromiyalji, genellikle kadınları etkileyen bir durumdur. Fibromiyalji hastası 10 kişiden 9'u kadın. Bu hastalığın en yaygın görüldüğü yaş aralığı 30 ile 50 yaşları arasındadır. Fibromiyalji hastalarının yüzde 70'inde ise migren belirtileri de görülmektedir.

Fibromiyalji hastalarının yaşadığı belirtiler oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu belirtiler arasında beyin sisi ve kafa bulanıklığı bulunuyor. Hastalar ayrıca mide ve bağırsak sorunları yaşayabilirler. Yorgunluk ve uyku problemleri, fibromiyalji hastalarının sıkça karşılaştığı diğer belirtilerdendir. Uzun süreli uyku bile hastaların dinlenmiş hissetmemesine ve yataktan kalkmakta zorlanmalarına neden olabilir.

Fibromiyalji hastaları genellikle baş ağrısı, çene ve yüz ağrısı çekerler. Depresif ruh hali ve kaygı, bu hastalığın psikolojik belirtileri arasında yer alır. Hastalar ayrıca odaklanma ve dikkat verme konusunda zorluk yaşayabilirler.

Fibromiyalji hastalarının alt karın bölgesinde ağrı hissetmeleri ve nefes almada zorlanmaları da mümkündür. Kulaklarda çınlama hissi, bu hastalığın diğer belirtilerinden biridir. Hastalar, egzersize karşı dirençsiz olabilirler ve çabuk yorulabilirler.

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Hayatı boyunca antidepresan ve ağrı kesici kullanmak istemeyen Merve Hanım, Batı tıbbından istediği sonucu alamayınca fonksiyonel tıbba yönelmiş. Peki fonksiyonel tıp ne yapıyor?

Hayatı boyunca antidepresan ve ağrı kesici kullanmak istemeyen Merve Hanım, Batı tıbbından istediği sonucu alamayınca fonksiyonel tıbba yönelmiş. Peki fonksiyonel tıp ne yapıyor?

Fonksiyonel tıp uzmanları, önce anne babanızın hastalıklarından beslenme alışkanlıklarınıza her şeyi araştırıyor. Bu sayede kişiye özel bir program çıkarılıyor. 

  • Beslenme alışkanlıkları yeniden düzenleniyor, 

  • Egzersiz takvimi oluşturuluyor, 

  • Paketli gıda yerine organik beslenme, 

  • Meyve ve sebze ağırlıklı diyeler tercih ediliyor. 

Fakat tüm bunların yanında stresi kontrol etmeyi öğrenmenizle işe başlanıyor. Kendinizi iyi hissettiğinizde, çok daha sağlıklı bir insan olacağınız düşünülüyor.

Fibromiyalji ile başa çıkmak için nasıl beslenilmeli?

Fibromiyalji ile başa çıkmak için nasıl beslenilmeli?

Glutenli gıdalar yerine sağlıklı alternatifler kullanmak ilk adım oluyor. Süt ürünleri ve refine şeker de beslenme listesinden çıkarılıyor. Merve Hanım, bu noktada yeme düzeninin bir süre sonra takıntıya ve haliyle strese dönüşebildiğinden söz ediyor. Bunun yerine kendisini gözlemleyerek ve bağırsak hareketlerine kadar dikkat ederek kendi planını kendisi oluşturuyor. 

Onun sağlıklı tariflerini sosyal medya hesabı üzerinden de bulabilirsiniz. Merve Hanım, Instagram'da @hizliveglutensiz kullanıcı adı ile yer alıyor.

Peki, fibromiyalji Merve Hanımın sosyal hayatını nasıl etkiledi?

Peki, fibromiyalji Merve Hanımın sosyal hayatını nasıl etkiledi?

Yeme alışkanlıkları ve değişen düzeni nedeniyle sosyal hayatta zorlanan Merve Hanım, aslında sözleriyle fibromiyalji hastalarının neler yaşadığını gözler önüne seriyor. Çünkü yaygın olmayan ve pek çok kişi tarafından bilinmeyen fibromiyalji gibi hastalıkları anlatmak ve yaşamak zor olabiliyor. 

Belki de en basit ama bazen anlaşılması zor olan kısım, sevdiklerinizle zaman geçirirken yeme düzeninizle onlara ayak uyduramamak oluyor. Tüm bu süreçleri yaşayan Merve Hanım, dışarı çıkamadığı ve istediğini yiyemediği için başlarda ne kadar üzüldüğünden, ağladığından söz ediyor.

Mevzu programının üçüncü bölümüne konuk olan Merve Hanım'ın anlatacaklarını dinlemek için linke tıklayabilirsiniz. 👇

Mevzu programının üçüncü bölümüne konuk olan Merve Hanım'ın anlatacaklarını dinlemek için linke tıklayabilirsiniz. 👇

BÖYLE DE YAŞANIR: FİBROMİYALJİ

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