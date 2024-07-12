Bali'de Bir Gecelik Otel Fiyatları Sosyal Medyayı İkiye Böldü! "Lahmacun Fiyatına Bali'de Bir Gece Tatil"
Bali'de Bir Gecelik Otel Fiyatları Sosyal Medyayı İkiye Böldü! "Lahmacun Fiyatına Bali'de Bir Gece Tatil"
Sosyal medyada kısa sürede viral olan Bali'de bir gecelik otel fiyatları tatilcilerin aklını karıştırdı. Son günlerde sık sık Yunanistan ile kıyaslanan Türkiye'deki tatil fiyatları bu kez Bali ile sosyal medyayı resme ikiye böldü. Fiyatları görünce 'Bodrumda lahmacun fiyatına Bali'de tatil' diyen de oldu, uçak fiyatlarının pahalılığından dert yanan da!
İşte, detaylar...
Türk turistlerin Yunanistan tatilini tercih etmesiyle turizm sektöründeki sorunlara bir yenisi daha eklendi: Bali!
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