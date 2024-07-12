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Bali'de Bir Gecelik Otel Fiyatları Sosyal Medyayı İkiye Böldü! "Lahmacun Fiyatına Bali'de Bir Gece Tatil"

Bali'de Bir Gecelik Otel Fiyatları Sosyal Medyayı İkiye Böldü! "Lahmacun Fiyatına Bali'de Bir Gece Tatil"

Endonezya tatil Otel
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 09:27

Sosyal medyada kısa sürede viral olan Bali'de bir gecelik otel fiyatları tatilcilerin aklını karıştırdı. Son günlerde sık sık Yunanistan ile kıyaslanan Türkiye'deki tatil fiyatları bu kez Bali ile sosyal medyayı resme ikiye böldü. Fiyatları görünce 'Bodrumda lahmacun fiyatına Bali'de tatil' diyen de oldu, uçak fiyatlarının pahalılığından dert yanan da! 

İşte, detaylar...

Türk turistlerin Yunanistan tatilini tercih etmesiyle turizm sektöründeki sorunlara bir yenisi daha eklendi: Bali!

Türk turistlerin Yunanistan tatilini tercih etmesiyle turizm sektöründeki sorunlara bir yenisi daha eklendi: Bali!

Endonezya'ya bağlı bu şirin ada, İstanbul'un neredeyse yarısı kadar. Fakat havası her zaman ılık olan adanın zengin bitki örtüsü ve yeşil ile mavinin birleştiği doğası göz kamaştırıyor. 

UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak kabul edilen adada büyüleyici tapınaklar ve özenle korunmuş kültürel miras, buna ek olarak iki aktif yanardağ olan Batur Dağı ve Agung Dağı görülmeye değer.

Tüm bunlara ek olarak Bali'deki gecelik otel fiyatları sizi bir hayli şaşırtacak: 546 TL ila 1.173 TL arasında değişiyor!

Tüm bunlara ek olarak Bali'deki gecelik otel fiyatları sizi bir hayli şaşırtacak: 546 TL ila 1.173 TL arasında değişiyor!

İşte, bir sosyal medya kullanıcısının Booking'den aldığı gecelik otel fiyatları!

İşte, bir sosyal medya kullanıcısının Booking'den aldığı gecelik otel fiyatları!

Otellerin kullanıcı değerlendirmesinden yüksek puanlar aldığı da gözlerden kaçmadı. Fiyatlar ise 1 gece, 2 yetişkin için son derece uygun fiyatlı.

Kimilerine göre Bali, 2-3 sene önce çok daha ucuzdu. Fakat şimdilerde sosyal medya fenomenlerinin yaptığı reklamlar nedeniyle pahalandı.

Kimilerine göre Bali, 2-3 sene önce çok daha ucuzdu. Fakat şimdilerde sosyal medya fenomenlerinin yaptığı reklamlar nedeniyle pahalandı.

Peki, sosyal medya kullanıcıları Bali'de gecelik otel fiyatları için ne düşünüyor? Gelin birlikte bakalım! 👇

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Uçak bileti fiyatlarını duyanlar alternatif yollar deniyor... 👇

Uçak bileti fiyatlarını duyanlar alternatif yollar deniyor... 👇

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Not ediyoruz o zaman 👇

Not ediyoruz o zaman 👇

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Bali'de yaşamayı düşündüren o yorum da geldi 👇

Bali'de yaşamayı düşündüren o yorum da geldi 👇

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 👇

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 👇

Yorumlarda buluşalım!

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