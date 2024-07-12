Bali'de Bir Gecelik Otel Fiyatları Sosyal Medyayı İkiye Böldü! "Lahmacun Fiyatına Bali'de Bir Gece Tatil"

Endonezya'ya bağlı bu şirin ada, İstanbul'un neredeyse yarısı kadar. Fakat havası her zaman ılık olan adanın zengin bitki örtüsü ve yeşil ile mavinin birleştiği doğası göz kamaştırıyor.

UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak kabul edilen adada büyüleyici tapınaklar ve özenle korunmuş kültürel miras, buna ek olarak iki aktif yanardağ olan Batur Dağı ve Agung Dağı görülmeye değer.