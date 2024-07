Marmaris'te Eğlencenin Adresi! İşte Marmaris'in En İyi Barları ve Kulüpleri

Canlı müzik, eşliğinde renkli kokteyller tatmak isterseniz, My Way Cocktail and Shisha Bar sizi bekliyor. Menülerde yer alan lezzetleri ve tatlıları da denemeyi unutmayın.

Adres: Tepe, 39. Sk. No:225, 48700 Marmaris/Muğla

Ziyaretçi Yorumu

'Canlı müzikleri, ambiyansI, çalışanları ile harika bir yer ve işletme. Çok teşekkürler her şey için...'