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Marmaris'te Eğlencenin Adresi! İşte Marmaris'in En İyi Barları ve Kulüpleri

Marmaris'te Eğlencenin Adresi! İşte Marmaris'in En İyi Barları ve Kulüpleri

müzik Marmaris
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 10:44

Ülkemizde turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Muğla'nın 13 ilçesinden biri olan Marmaris'te her yıl olduğu gibi bu yıl da turist akınına uğruyor.  Ege ve Akdeniz'in kıyılarının bereketiyle dolup taşan şehir konuklarını mavi ve yeşilin eşsiz uyumu ile ağırlıyor. Marmaris'in doğal güzelliği kadar eğlence mekanları da dikkat çekiyor. Peki, Marmaris'te hangi bara gidilir? Marmaris'te nerede eğlenilir? 

İşte, Marmaris'te eğlencenin adresi barlar ve kulüpler...

Marmaris'in En İyi Barları ve Kulüpleri: Marmaris'te Nerede Eğlenilir?

Marmaris'in En İyi Barları ve Kulüpleri: Marmaris'te Nerede Eğlenilir?

Tarihi M.Ö. 12.000'lere dayanan Marmaris, batısında Reşadiye Yarımadası ve Kerme Körfezi, kuzeyinde Ula, doğusunda Balan Dağı, Karadağ ve Günlük Tepeleri ile güneyinde Akdeniz ile çevrili. Eşsiz koyları ve mavi ile yeşilin bir araya geldiği doğasıyla ziyaretçilerini adeta büyüleyen Marmaris'in gece hayatı da bir hayli meşhur.

Marmaris'te gece boyunca eğlenmek, dans etmek ya da sevdikleriyle birlikte müzik eşliğinde sohbet etmek isteyenlerin tercihi barlar sokağı oluyor. Şehirde eğlencenin adresi barlar sokağı dışında da gidilecek birbirinden özel mekanlar bulunuyor. 

Gelin, Marmaris gecelerinde eğlencenin adreslerini birlikte keşfedelim... 👇

1. Castle Kitchen • Cocktail Bar

1. Castle Kitchen • Cocktail Bar

Marmaris marinanın huzurlu manzarası eşliğinde lezzetli kokteyller içmek isteyenlerin tercihi Castle Kitchen oluyor. Kokteylleri kadar yemekleri de meşhur olan restoranda müzik, eğlence ve özellikle gün batımında manzara keyfi sizi bekliyor. 

Adres: Tepe, 37. Sk. No:59, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon: 0536 345 70 60

Ziyaretçi Yorumu 

'Gün batımında manzaraya karşı içkinizi keyifle yudumlayabilirsiniz. Yemeklerde lezzetli. Zorlu merdivenler sizi korkutmasın o atmosfere değer. Akşam 9dan sonra dj var.'

2. Babylon Marmaris

2. Babylon Marmaris

Tatilinizi gece boyunca dans ile tamamlamak isterseniz; şovlar, müzik, dans, eğlence ve DJ performanslar eşliğinde Babylon Marmaris'i tercih edebilirsiniz. 

Adres: Tepe, 39. Sk. No:61, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon: 0530 872 63 90

Ziyaretçi Yorumu

'Müzik güzel, açık hava ve çoğundan daha kaliteli. Eğer Marmaris'te herhangi bir kulübü ziyaret edecekseniz burayı tercih etmelisiniz. Kulüpte iki saat geçirdik ve bunu takdir ettik.'

3. Felix Marina Marmaris

3. Felix Marina Marmaris

Haftanın belirli akşamları canlı müzik olan Felix Marina Marmaris'te konuklarını bekliyor. Nezih bir atmosferde lezzetli yemekler ve kokteyllerle eğlencenin adresi oluyor. 

Adres: Tepe Mahallesi, Barbaros Caddesi Tepe Mahallesi 39.sokak No:68/A, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon: 0535 345 60 42

Ziyaretçi Yorumu 

'Mekan çok şık manzarası çok güzel kokteylleri de keza çok lezzetliydi servisi çok hızlı çalışanları güler yüzlü kaliteli bir işletme'

4. Geyik Muhabbeti

4. Geyik Muhabbeti

Arkadaşlarınızla sohbet ederken müziğin de tadını çıkarmak isterseniz, Geyik Muhabbeti'ni tercih edebilirsiniz. Sıcak ve samimi bir atmosferde eğlence sizi bekliyor. 

Adres: Tepe, Barbaros Cd. No:203, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon: -

Ziyaretçi Yorumu 

'Sıcak, samimi, güler yüzlü bir ortam arıyorsanız doğru adrestesiniz. İster terasta romantik bir akşam geçirin, istersenizde aşağıda şarkı söyleyip dans edin. Bu mekanı çok seveceksiniz :)'

5. Greenhouse Club

5. Greenhouse Club

Marmaris'in gece kulüpleri arasında yer alan Greenhouse Club, DJ performanslar ve dans yarışmalarıyla dikkat çekiyor. Sunduğu imkanlarla, partinin de adresi oluyor. 

Adres: Tepe, barlar sokağı, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon: 0535 643 40 55

Ziyaretçi Yorumu 

'Mekanda çok iyi ağırlandık çalışanlar gayet düzgün özellikle Tarık abiye çok çok teşekkür ederiz. Marmaris'te bu mekana eğer giderseniz pişman olmayacaksınız. müzik görsel şovlar muhteşem ötesi'

6. Alice Marmaris

6. Alice Marmaris

Belirli tarihlerde kokteyl workshopları da düzenlenen Alice Marmaris'te lezzetli kokteyller deneyeceğinizden eminiz. Geniş ve ferah bir alana sahip olam mekanda gece boyunca müziğin de tadını çıkaracaksınız. 

Adres: Tepe, Barbaros Cd. No:209, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon: 0532 396 05 96

Ziyaretçi Yorumu 

'Önünden geçerken tesadüfen girdiğimiz bu cocktail bar Marmaris standartlarının çok üzerinde, kesinlikle bambaşka bir seviye. Ortama, içtiğimiz kokteyllere, ikramlara bayıldık. Gerçek dağ kekiği ve adaçayı aromaları ile harika füzyonlar yaratılmış. Başka tatlar denemek için de sabırsızlanıyoruz.'

7. Stella Beach Restaurant & Bar

7. Stella Beach Restaurant & Bar

Marmaris'e gelmişken iskelede deniz mahsulleri ve et yemekleriyle güzel bir gece geçirmek isteyenlerin tercihi Stella Beach Restaurant & Bar oluyor. Stella'nın şarap ve kokteyllerini denemeyi de ihmal etmeyin. 

Adres: 207 Sok 46 Cildir Mah. Uzunyali, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon: 0533 498 91 38

Ziyaretçi Yorumu 

'Marmariste gittiğimiz en güzel restoran. Kokteyl içmeye gittik, bu kadar keyifli olacağını bilsek yemek yemeye giderdik. İskelede denize sıfır masalarda oturabiliyorsunuz, fiyatlar gayet uygundu.'

8. Simple

8. Simple

Ahtapot heykelinin hemen karşısında! Simple merkezi konumu, hem sakin hem keyifli atmosferi ile Marmaris sıcağında serinlemek isteyenlerin tercihi oluyor. 

Adres: Tepe, Barbaros Cd. No:247, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon: 0252 412 20 17

Ziyaretçi Yorumu 

'Marinada gezerken burayı gördüm. Yorumlara bakıp girdim. Bence yorumların hakkını veren güzel bir yer. Temiz ve kaliteli. Ahtapot heykelinin yanında.'

9. Whynot Bistro & Cafe

9. Whynot Bistro & Cafe

Gece boyunca dans ve eğlence için Whynot Bistro & Cafe tam size göre! Dansöz, darbuka şov, DJ performanslar ve çok daha fazlasını Whynot'ta bulabilirsiniz. 

Adres: Tepe, Barbaros Cd. No:183, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon: 0538 717 31 48

Ziyaretçi Yorumu 

'Marmariste türkçe müzik yayınlayan tek mekan. İçeceğimdeki meyve suyu miktarının daha çok olduğunu söyleyince direkt bardağı alıp tadı dengeleyerek yeniden getirdiler. Çok eğlendik. Kadın erkek dengesi çok güzel sağlanmıştı teşekkürler'

10. Club Areena

10. Club Areena

20 yılı aşkın bir süredir yerli ve yabancı yıldızların sahne aldığı Club Areena, Marmaris'in tercih edilen gece kulüpleri arasında yer alıyor. Siz de Marmaris'in en büyük diskosunda eğlenmek isterseniz, adresi de veriyoruz. 

Adres: Tepe, Hacimustafa Sok. No.125 Barlar Sokağı, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon: 0533 779 39 33

Ziyaretçi Yorumu 

'Daha kapıda güler yüzlü ekibi ile karşılamasından belli oluyor. Müzik ambiyans ses ortam Marmaris te gördüğüm en iyi mekanlardan biri'

11. Pamukkale Wines Selimiye

11. Pamukkale Wines Selimiye

Geceyi pizza, makarna ve şarap ile noktalamak isterseniz, Pamukkale Wines Selimiye, denizin kıyısında sizi bekliyor. Sakin ve huzurlu bir atmosferde şehrin tadını çıkarmak isterseniz, doğru adrestesiniz. 

Adres: Selimiye Mah. Buruncuk Sok. No:86, D:1, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon: 0532 306 96 96

Ziyaretçi Yorumu 

'Hizmet kısmına 6 yıldız olsa verecektim. Şarap ve makarna konusunda da çok başarılı. Selimiye bölgesinde akşam gelip oturup bir şeyler yenebilecek en iyi yer.'

12. Winehouse Restaurant

12. Winehouse Restaurant

İçmeler'de otantik bir ortamda gecenizi noktalamak isterseniz, Winehouse Restaurant tam size göre. Burada arkadaşlarınızla hoş sohbet eşliğinde keyifli bir gece geçirebilirsiniz. 

Adres: İçmeler, Hürriyet Caddesi 303 Sokak No:1, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon: 0252 455 20 50

Ziyaretçi Yorumu 

'Mekanın konsepti çok hoş. Otantik bir ortamda içkinizi yudumlayıp, yemeğinizi yiyebilirsiniz. Gayet huzurlu ve mutlu hissedebileceğiniz İçmeler’deki ender mekanlardan.'

13. My Way Cocktail and Shisha Bar

13. My Way Cocktail and Shisha Bar

Canlı müzik, eşliğinde renkli kokteyller tatmak isterseniz, My Way Cocktail and Shisha Bar sizi bekliyor. Menülerde yer alan lezzetleri ve tatlıları da denemeyi unutmayın. 

Adres: Tepe, 39. Sk. No:225, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon: - 

Ziyaretçi Yorumu 

'Canlı müzikleri, ambiyansI, çalışanları ile harika bir yer ve işletme. Çok teşekkürler her şey için...'

14. Roxy's Show Bar

14. Roxy's Show Bar

Miss Roxy Tart'ın başrol oynadığı komedi drag gösterisi Roxy's Show Bar'da! Roxy'i ziyaret edenler ona İngiliz Huysuz Virjin diyor, iyi eğlenceler. 

Adres: (Armutalan, B&B Hotel) Şehit Polis Memuru Mehmet Cetin Caddesi No:22, Barbaros Cd. NO:24, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon: +44 7415 114137

Ziyaretçi Yorumu 

'İngiliz Huysuz Virjin denilebilir. Sürekli değişen showlar mevcut. Ama tum eğlence İngiliz kültürüne yonelik, görülmeye değer'

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