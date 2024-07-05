Tatilinize Tat Katacak Marmaris'in En İyi Restoranları ve Meyhaneleri! Peki Marmaris'te Ne Yenir?

Muğla'nın birbirinden güzel koyları ile göz kamaştıran ilçesi Marmaris, yılın her döneminde yeşil kalan ormanlarıyla konuklarını büyülemeye devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin hem doğanı huzurlu atmosferinde dinlenmek hem de eğlenmek için tercih ettikleri bu tatil beldesinde, keyifli bir yeme içme rotası da sizi bekliyor.

Rum meyhaneleri, deniz restoranları, ocakbaşı ve kebap alternatiflerinin bir arada olduğu Marmaris'te şık bir restoran ya da salaş bir meyhanede güzel bir tatile hazır olun.

Peki, Marmaris'te ne yenir? Gelin öğrenelim... 👇