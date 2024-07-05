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Tatilinize Tat Katacak Marmaris'in En İyi Restoranları ve Meyhaneleri! Peki Marmaris'te Ne Yenir?

Tatilinize Tat Katacak Marmaris'in En İyi Restoranları ve Meyhaneleri! Peki Marmaris'te Ne Yenir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 12:50

Tarihi dokusu, muhteşem koyları ve gün batımında bir kez daha aşık olacağınız masmavi denizi ile Marmaris, tatil denilince ilk akla gelen yerlerden biri olmaya devam ediyor. Merkez kadar beldeleri, tertemiz plajları ve mutlaka görülmesi gereken antik kentlerin başkenti diyebiliriz. Sadece sakin ve huzurlu bir tatil yeri olmayan Marmaris, Türk ve Dünya mutfağı içeren geniş kitlelere hitap eden menüleri, güzel mezeleri, usta ellerde lezzetine doyum olmayan deniz mahsulleri ve tabi ki muhteşem zeytinyağlıları ile sizi şaşırtacak. Peki Marmaris'te ne yenir? 

İşte, Marmaris'in en güzel restoranları ve meyhaneleri...

Marmaris'te En İyi Restoranlar: Marmaris'te Ne Yenir?

Muğla'nın birbirinden güzel koyları ile göz kamaştıran ilçesi Marmaris, yılın her döneminde yeşil kalan ormanlarıyla konuklarını büyülemeye devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin hem doğanı huzurlu atmosferinde dinlenmek hem de eğlenmek için tercih ettikleri bu tatil beldesinde, keyifli bir yeme içme rotası da sizi bekliyor. 

Rum meyhaneleri, deniz restoranları, ocakbaşı ve kebap alternatiflerinin bir arada olduğu Marmaris'te şık bir restoran ya da salaş bir meyhanede güzel bir tatile hazır olun. 

Peki, Marmaris'te ne yenir? Gelin öğrenelim... 👇

1. Pineapple Restaurant

1. Pineapple Restaurant

1991 yılından beri aynı kalite ile hizmet veren Pineapple Restaurant, konuklarına begonvillerin arasında bir gece sunuyor. Yat limanın kalbinde, Kaleiçi ve Marmaris manzarası eşliğinde şık bir gecede Pineapple'ın Türk ve dünya mutfağından seçkilerini deneyebilirsiniz. Belirli tarihlerde düzenlenen tadım etkinliklerine katılabilir ve canlı müzik eşliğinde keyifli bir gece geçirebilirsiniz.

Adres: Sarıana, Netsel Marina, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon: 0252 412 09 76

Ziyaretçi Yorumu 

'Süper bir yer. Atmosfer anın tadını çıkarmak içindir. Mutfak aynı seviyede. İyi huylu ev sahibi, sıcak karşılamasıyla gönülleri fethetti. Mutlaka ziyaret etmenizi öneririm.'

2. Bono Good Times

2. Bono Good Times

Dostlarınızla keyifli bir sohbet eşliğinde yemek yemek ve müzik dinlemek isterseniz, Bono Good Times Marina'da sizi bekliyor. Renkli ve lezzetli kokteylleri ve geniş bir yelpazeye sahip menüleriyle Marmaris'te sevilen mekanlar arasında yer alıyor. Belki gitmişken Bono Good Times'ın lezzetli sushilerini de denersiniz. 

Adres: Tepe, Barbaros Cad. No: 269 48700 Marmaris/ Muğla

Telefon: 0541 400 08 35

Ziyaretçi Yorumu

'Keyif aldığım en güzel yerlerden 🤍'

3. Yalıbaşı Yasemin Restaurant

3. Yalıbaşı Yasemin Restaurant

Deniz mahsulleri ve mezeleri ile gönülünüzü fethedecek olan Yalıbaşı Yasemin Restaurant, denize sıfır konumu ve sıcak atmosferi ile tercih edebileceğiniz mekanlar arasında. Keyifli bir aile işletmesi olan Yalıbaşı Yasemin Restaurant'ın yemeklerinin yanı sıra reçelleri de dillere destan. Mekanın favori lezzetlerinden biri de ahtapot. 

Adres: Söğüt Köyü Cumhuriyet Mahallesi 68/1

Telefon: 0532 666 04 50

Ziyaretçi Yorumu

'Sosyal medya üzerinden görüp takip ettiğim, akılda yokken kendimi orada bulduğum mekan, huzuru bir başka, mezeleri lezzetli, özellikle fava ve ara sıcak bir peynir vardı, lezzetinden adını unuttum :)) , güler yüzü ile işletme sahiplerini de çok sevdik. Tekrar görüşmek üzere.'

4. Esinti Söğüt Restaurant

4. Esinti Söğüt Restaurant

Denizle aranıza hiçbir şeyin giremediği, sıcak ve samimi atmosferiyle tercihiniz Esinti Söğüt Restaurant da olabilir. Aile işletmesi olan Esinti'de deniz mahsullerini denemelisiniz. Gitmişten yüzde 100 doğal portakal reçeli de almayı unutmayın. 

Adres: Söğüt Mah. Cumhuriyet Sok. 105/A Söğüt Köyü Sahili, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon: 0532 066 59 00

Ziyaretçi Yorumu 

'Bu insanlar yaptıkları işi seviyorlar: yemek pişirme tutkusu, sağlıklı yemek ve bununla insanları mutlu etmek. Mezelerin seçimi ve kalitesi tek başına harika...'

5. Karen’s Kitchen & Cafe

5. Karen’s Kitchen & Cafe

Terasta deniz manzarası eşliğinde yemek yemek isteyenlerin uğraması gereken bir yerlerden biri de Karen’s Kitchen & Cafe. Güler yüzlü personeli ile gelen konuklarının memnun ayrıldığı mekanda sabah, öğlen, akşam ve gece boyunca hizmet aynı seviyede devam ediyor.

Adres: Çıldır Mah. 207 Sok. No: 56 Beach Front

Telefon: 0532 748 67 95

Ziyaretçi Yorumu

'her gün gittiğimiz muhteşem bir mekan güler yüzlü personel ve enfes lezzetli yemekler için teşekkürler karen.'

6. Octopus Restaurant

6. Octopus Restaurant

Marmaris'te iskele restoran tercih edenler için ideal bir mekan, Octopus Restaurant. Deniz mahsulleri, kabak çiçeği dolması ve taze balık çeşitleriyle tercih edilen bir mekan. 

Adres: Kızılyer İskele Mah., Marmaris/Muğla

Telefon: 0252 496 50 47

Ziyaretçi Yorumu 

'Her sene mutlaka uğradığım iskele restoranlardan. Yemekleri, ortam, servis hep çok iyi. WC temiz. Ahtapot ve kalamar hakikaten nefis.'

7. O'yes Restaurant

7. O'yes Restaurant

Marmaris'te merkezde yer alan konumuyla tercih edilen mekanlardan biri olan O'yes Restaurant, müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak hizmet veriyor.

Adres: Barbaros Cad. No.9 Old Harbour, Marmaris 48700 Türkiye

Telefon: 0252 412 99 98

Ziyaretçi Yorumu

'Her seferinde güler yüzle karşılaşacağınız ve yıllar içinde çalışanlarının pek değişmediği için hep benzer kalitede ki hizmeti alabileceğiniz bir restoran O'Yes. Her Marmaris seyahatimde uğradığım lezzetli ve özenli menüsü ile önerebileceğim bir mekan.'

8. Goya Restaurant

8. Goya Restaurant

Misafirlerine Akdeniz mutfağından geniş bir yelpazede hizmet sunan Goya Restaurant Marmaris'te sevilen mekanlar arasında yer alıyor. Canlı müzik eşliğinde güzel bir akşam geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor. 

Adres: Tepe Mah. Barbaros Cad. No.177 Marmaris 48700

Telefon: 0538 655 28 29

Ziyaretçi Yorumu

'Geçen yıl tam Marmaris'ten ayrılacağımız gün şans eseri sokağından geçerken bir dahaki sene gelelim diye kararlaştırdık. Bu yıl erken saatte rezervasyon ile gittik. Çalışanlar sıcak, canlı müzik güzel, misafirperverlik ve lezzetler bir harikaydı.'

9. Tepe Restaurant

9. Tepe Restaurant

Şehri ve denizi biraz uzaktan ve yukarıdan seyretmek isteyenler için Tepe Restaurant güzel bir seçim olacaktır. Keyifli bir akşam yemeği ya da kahvaltı için burayı tercih edebilirsiniz. Menüde deniz mahsullerinin yanında kebap ve et çeşitleri de bulabilirsiniz. 

Adres: Armutalan, Cumhuriyet Blv. No:2, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon: 252 417 35 37

Ziyaretçi Yorumu 

'Sık sık gittiğim bir mekan, otoparkı olması çok iyi. Manzarası nefis, yemekleri çok iyi'

10. Mabel Ocakbaşı

10. Mabel Ocakbaşı

Nerede olsam ocakbaşına giderim diyenler, kebap ve steak menüsüyle Mabel Ocakbaşı'nı ziyaret edebilirler. Burada şık ve lezzetli sunumlarla güzel bir gece sizi bekliyor. 

Adres: Armutalan, Yaylalı Center, Yunus Nadi Cd. No: 20 D:h, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon: 0252 417 11 21

Ziyaretçi Yorumu

'Her şey çok lezzetli ve güzeldi'

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