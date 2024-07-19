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Kocasının İhanetini Köpeğini Veterinere Götürünce Anladı! Köpeğin Yuttuğu Şey Büyük Sırrı Ortaya Çıkardı!

Kocasının İhanetini Köpeğini Veterinere Götürünce Anladı! Köpeğin Yuttuğu Şey Büyük Sırrı Ortaya Çıkardı!

Aldatma
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 10:03

Kocasının sadakatsizliğini köpeği hasta olunca anladı. Bir veteriner ziyareti, kirli bir sırrın beklenmedik bir şekilde gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Köpeğin midesindeki gerçek herkesi şaşkına çevirdi. 

İşte, detaylar...

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Veteriner ziyareti, kirli bir sırrın hiç akla gelmeyecek bir şekilde su yüzüne çıkardı!

Veteriner ziyareti, kirli bir sırrın hiç akla gelmeyecek bir şekilde su yüzüne çıkardı!

Yeni işinde ilk gününde genç bir veterineri bekleyen sürpriz, belki de meslek hayatının en şaşırtıcı anı olacaktı. Genç veteriner, bir anda evli bir çiftin arasındaki dramatik bir tartışmanın merkezine düştü. Zira, gerçek köpeğin midesinde saklıydı.

Veteriner, köpeğin geldiğinde ciddi şekilde hasta olduğunu ve röntgen sonuçlarında mide tıkanıklığı olduğunu belirtti.

Veteriner, köpeğin geldiğinde ciddi şekilde hasta olduğunu ve röntgen sonuçlarında mide tıkanıklığı olduğunu belirtti.

Yavru köpek başarılı bir operasyon sonucunda sağlığına kavuştu. Fakat tıkanıklığın bir kadına ait 'tanga' olduğu belirlendi. Köpeğini veterinere getiren kadın, tanganın sahibi olmadığını fark edince, kocanın sadakatsizliği ortaya çıktı.

26 yaşındaki veteriner yaşananları Reddit'te paylaştı!

26 yaşındaki veteriner yaşananları Reddit'te paylaştı!

'Bir köpek yavrusu çok hasta geldi, röntgen çektik ve midesinde bir tıkanıklık bulduk. Ameliyatla tıkanıklığı çıkardık ve bunun bir tanga olduğunu gördük. Sahibi geldiğinde ne bulduğumuzu anlattık. 'Benim hiç tangam olmadı' dedi ve ardından kocasını arayarak ona bağırdı. Bu, kocasının gizli sevgilisine ait bir 'tanga' idi. Bu durumda ona acıdım.'

"Kocanızın sizi aldattığını öğrenmenin en korkunç yolu."

"Kocanızın sizi aldattığını öğrenmenin en korkunç yolu."

Genç veteriner, ilk iş gününde yaşadıklarını anlattıktan sonra, 'Umarım ondan boşanır ve bir an önce kendini daha iyi hisseder.' diyerek üzgün eşe destek verdi.

"Köpek belli ki doğru zamanda doğru yerdeydi."

"Köpek belli ki doğru zamanda doğru yerdeydi."

Hikaye, haksızlığa uğrayan kadına karşı büyük bir sempati uyandırdı. Reddit kullanıcıları, öfkeli ve üzgün kadının gözyaşlarını tutamadığı anları destekledi. Belki de gerçekten, söylendiği gibi sevimli yavru doğru zamanda doğru yerde bulunarak sahibini kurtardı!

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