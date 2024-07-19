Kocasının İhanetini Köpeğini Veterinere Götürünce Anladı! Köpeğin Yuttuğu Şey Büyük Sırrı Ortaya Çıkardı!

'Bir köpek yavrusu çok hasta geldi, röntgen çektik ve midesinde bir tıkanıklık bulduk. Ameliyatla tıkanıklığı çıkardık ve bunun bir tanga olduğunu gördük. Sahibi geldiğinde ne bulduğumuzu anlattık. 'Benim hiç tangam olmadı' dedi ve ardından kocasını arayarak ona bağırdı. Bu, kocasının gizli sevgilisine ait bir 'tanga' idi. Bu durumda ona acıdım.'