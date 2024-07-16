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21 Yılda 27 Anjiyo 2 Baypas Ameliyatı Geçirdi Kimse Kalbinin Delik Olduğunu Söylemedi!

21 Yılda 27 Anjiyo 2 Baypas Ameliyatı Geçirdi Kimse Kalbinin Delik Olduğunu Söylemedi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 11:52

Ankara'da ikamet eden 74 yaşındaki İlyas Durum, damar tıkanıklığı sebebiyle 2000 ile 2021 yılları arasında 2 defa baypas ameliyatı oldu ve 27 kez anjiyo geçirdi. İki hafta önce tekrar kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye başvuran Durum'un bu kez hayret verici gerçekle karşılaştı! 30 yıldır tedavi arıyan adama, iki hafta öncesine kadar hiç kimse kalbinin delik olduğu söylememiş! 

İşte, detaylar...

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İlyas Durum, geçmiş 30 yıl içerisinde birçok doktora başvurduğunu ve hiçbirinin kendisine kalbinde bir delik olduğunu söylememesinin şokunu yaşıyor.

İlyas Durum, geçmiş 30 yıl içerisinde birçok doktora başvurduğunu ve hiçbirinin kendisine kalbinde bir delik olduğunu söylememesinin şokunu yaşıyor.

Durum, DHA muhabirilerine verdiği röportajda, kalbindeki deliğin fark edilmesi ve ameliyatla düzeltilmesi için oldukça geç kalındığını söyledi!

Durum, ilk kalp krizini 1995 yılında geçirdiğini ve o zamandan bu yana birçok sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldığını ifade ediyor.

Durum, ilk kalp krizini 1995 yılında geçirdiğini ve o zamandan bu yana birçok sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldığını ifade ediyor.

1999 yılında artan kalp rahatsızlıkları sebebiyle baypas ameliyatı oldu, ancak bu operasyon başarısız olduğu için 2000 yılında tekrar baypas ameliyatı geçirdi. 2013 yılında kalbindeki damarların yüzde 90'ının tıkalı olduğunu öğrenen Durum, doktorunun tavsiyesi üzerine kalbine stent takıldı. Daha sonra ritim bozukluğu hastalığına yakalanan Durum, bu sebeple ablasyon tedavisi gördü. Ancak ritim bozukluğu devam etmiş ve 2021 yılında son kez anjiyo oldu.

Tam 27 kez anjiyografi oldu, 2 kez baypas geçirdi, 1 kez kalbine stent takıldı ve 1 kez de ablasyon tedavisi gördü!

Tam 27 kez anjiyografi oldu, 2 kez baypas geçirdi, 1 kez kalbine stent takıldı ve 1 kez de ablasyon tedavisi gördü!

2021 yılında son kez anjiyo olduktan sonra, artık yapılacak bir şey olmadığı söylendi. Ağrıları olduğunda ek ilaç verilmiş ve günlük ilaç sayısı ise 20'ye çıktı.

Durum, iki hafta önce tekrar kalp rahatsızlığı sebebiyle Etlik Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Durum, iki hafta önce tekrar kalp rahatsızlığı sebebiyle Etlik Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Muayene sonrasında doktoru, kalbinde bir delik olduğunu söyledikler. Durum, bu durumun fark edilmesi ve tedavi edilmesi için oldukça geç kalındığı ve bu sebeple kalbinin deforme olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldı.

Kalbindeki deliğin 2 santime yakın olduğu görüldü.

Kalbindeki deliğin 2 santime yakın olduğu görüldü.

İlyas Durum, doktorların iyi niyetli olduğunu ancak bu durumun onların gözünden kaçtığını düşünüyor. Doktorlar ise ameliyatın mümkün olmadığını ve tek çarenin kasıktan girerek şemsiye tedavisi uygulamak olduğunu söylüyorlar. Ancak bu tedavinin kalbi eski haline getirme şansının çok zayıf olduğu da ifade ediliyor. Yaşananları büyük bir şanssızlık olarak değerlendiren adam, bu durumun daha önce fark edilmesi ve ilk ameliyattan sonra tedavi edilmesi gerektiğini düşünüyor.

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi’nden Kardiyolog Prof. Dr. Timuçin Altın, bir hastanın 27 kez anjiyo olmasının oldukça yüksek bir sayı olduğunu söylüyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi’nden Kardiyolog Prof. Dr. Timuçin Altın, bir hastanın 27 kez anjiyo olmasının oldukça yüksek bir sayı olduğunu söylüyor.

DHA ekibine demeç veren Altın, bazen hastaların yapısından dolayı damarlarında daralma olabildiğini ve bu sebeple stent takılmasına rağmen bu stentin daralabildiğini ifade etti. Profesör doktor, bu durumun sık görülen bir durum olmadığını ve hiçbir doktorun gereksiz yere bu kadar çok anjiyo yapacağını düşünmediğini söyledi.

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