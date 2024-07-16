21 Yılda 27 Anjiyo 2 Baypas Ameliyatı Geçirdi Kimse Kalbinin Delik Olduğunu Söylemedi!

İlyas Durum, doktorların iyi niyetli olduğunu ancak bu durumun onların gözünden kaçtığını düşünüyor. Doktorlar ise ameliyatın mümkün olmadığını ve tek çarenin kasıktan girerek şemsiye tedavisi uygulamak olduğunu söylüyorlar. Ancak bu tedavinin kalbi eski haline getirme şansının çok zayıf olduğu da ifade ediliyor. Yaşananları büyük bir şanssızlık olarak değerlendiren adam, bu durumun daha önce fark edilmesi ve ilk ameliyattan sonra tedavi edilmesi gerektiğini düşünüyor.