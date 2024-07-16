21 Yılda 27 Anjiyo 2 Baypas Ameliyatı Geçirdi Kimse Kalbinin Delik Olduğunu Söylemedi!
21 Yılda 27 Anjiyo 2 Baypas Ameliyatı Geçirdi Kimse Kalbinin Delik Olduğunu Söylemedi!
Ankara'da ikamet eden 74 yaşındaki İlyas Durum, damar tıkanıklığı sebebiyle 2000 ile 2021 yılları arasında 2 defa baypas ameliyatı oldu ve 27 kez anjiyo geçirdi. İki hafta önce tekrar kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye başvuran Durum'un bu kez hayret verici gerçekle karşılaştı! 30 yıldır tedavi arıyan adama, iki hafta öncesine kadar hiç kimse kalbinin delik olduğu söylememiş!
İşte, detaylar...
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İlyas Durum, geçmiş 30 yıl içerisinde birçok doktora başvurduğunu ve hiçbirinin kendisine kalbinde bir delik olduğunu söylememesinin şokunu yaşıyor.
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Durum, ilk kalp krizini 1995 yılında geçirdiğini ve o zamandan bu yana birçok sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldığını ifade ediyor.
Tam 27 kez anjiyografi oldu, 2 kez baypas geçirdi, 1 kez kalbine stent takıldı ve 1 kez de ablasyon tedavisi gördü!
Durum, iki hafta önce tekrar kalp rahatsızlığı sebebiyle Etlik Şehir Hastanesi'ne başvurdu.
Kalbindeki deliğin 2 santime yakın olduğu görüldü.
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi’nden Kardiyolog Prof. Dr. Timuçin Altın, bir hastanın 27 kez anjiyo olmasının oldukça yüksek bir sayı olduğunu söylüyor.
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