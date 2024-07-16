Ölümü Mucizevi Bir Şekilde Atlatanlar! Kanıt Olmasa Hayatta Kaldıklarına İnanamazsınız!
Ölümü Mucizevi Bir Şekilde Atlatanlar! Kanıt Olmasa Hayatta Kaldıklarına İnanamazsınız!
Hayatınız boyunca belki de asla aklınızdan geçmeyecek olaylar yaşadılar ve hayatta kaldılar. Tıp ve bilim dünyasının sınırları zorlayan mucizevi anlar sonrası kimileri bilime ışık tutarken kimileri Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı.
İşte, detaylar...
Kaynak: Morbid Knowledge
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Manila katliamında hayatta kalan Filipinli adam, direnişin simgesi haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Michael Packàrd kambur balina tarafından yutuldu!
3. Meksika'da RPG adı verilen roketatar kullanarak düşürülen helikopterden sağ olarak kurtuldu!
4. Vesna Vulović, yaşadığı mucizevi düşüş ile Guinness Dünya Rekorlar Kitabına girdi!
5. Stamatis Moraitis'in bir yıllık ömrü kalmıştı: Akciğer kanseriyle 102 yaşına kadar yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Betty Lou Oliver, Empire State Binası'na çarpan B25 bombardıman uçağından sağ olarak kurtuldu.
7. Rus fizikçi Anatoli Bugorski, başına gelenlerin ardından bilim ve tıp tarihine adını yazdırdı.
8. Phineas Gage, kafatasını delip geçen demir çubuğa rağmen hayatta kaldı: Beyin hasarını da atlatmayı başardı!
9. Elvita Adams, Empire State Binası'nın 86. katından atladı: Sadece leğen kemiğini kırdı!
10. Jerry Nave'in otobüs beklerken yüzüne doğru hızla gelen bir kurşun yüzünden hayatı sonsuza dek değişti!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın