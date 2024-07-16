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Ölümü Mucizevi Bir Şekilde Atlatanlar! Kanıt Olmasa Hayatta Kaldıklarına İnanamazsınız!

Ölümü Mucizevi Bir Şekilde Atlatanlar! Kanıt Olmasa Hayatta Kaldıklarına İnanamazsınız!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 10:35

Hayatınız boyunca belki de asla aklınızdan geçmeyecek olaylar yaşadılar ve hayatta kaldılar. Tıp ve bilim dünyasının sınırları zorlayan mucizevi anlar sonrası kimileri bilime ışık tutarken kimileri Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı. 

İşte, detaylar... 

Kaynak: Morbid Knowledge

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1. Manila katliamında hayatta kalan Filipinli adam, direnişin simgesi haline geldi.

1. Manila katliamında hayatta kalan Filipinli adam, direnişin simgesi haline geldi.

'Manila Katliamı' sırasında hayatta kalmayı başaran bir Filipinli, bir Japon subayının başını kesmeye çalıştığı noktayı işaret ediyor. Bu korkunç olay, II. Dünya Savaşı sırasında Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleşti. 

Savaşın son aylarında, Japon İmparatorluk Ordusu'nun birlikleri, Amerikan ve Filipinli güçlerin şehri geri almasını engellemeye çalışırken, sivil halka karşı acımasız bir saldırı başlattılar. Bu saldırılar sonucunda, tahminen 100.000 ila 500.000 arasında masum sivil hayatını kaybetti. Bu anıtsal an ise direnişin simgelerinden biri haline geldi.

2. Michael Packàrd kambur balina tarafından yutuldu!

2. Michael Packàrd kambur balina tarafından yutuldu!

Haziran 2021'de yaşanan olağanüstü bir olayda, ıstakoz avcısı Michael Packàrd, bir kambur balina tarafından yutuldu. Bu olay, Packàrd'ın mürettebat arkadaşlarını büyük bir endişeye sürükledi, çünkü onun hayatı 30 saniye boyunca ciddi bir tehlike altındaydı. 

Doğanın inanılmaz bir oyunu sonucunda, balina Packàrd'ı yaklaşık 40 saniye sonra suyun yüzeyine doğru tükürdü. Bu olay, Packàrd'ın hayatta kalmasını sağlayan bir mucize olarak kabul edildi.

3. Meksika'da RPG adı verilen roketatar kullanarak düşürülen helikopterden sağ olarak kurtuldu!

3. Meksika'da RPG adı verilen roketatar kullanarak düşürülen helikopterden sağ olarak kurtuldu!

1 Mayıs 2015 tarihinde, Meksika'nın Jalisco Yeni Nesil Karteli, bir polis helikopterini RPG (Roketatar) ile hedef alarak düşürdü. Bu talihsiz olay sonucunda 9 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Ancak, Meksikalı polis memuru Ivan Morales, bu trajik kazadan mucize eseri sağ kurtulmayı başardı.

4. Vesna Vulović, yaşadığı mucizevi düşüş ile Guinness Dünya Rekorlar Kitabına girdi!

4. Vesna Vulović, yaşadığı mucizevi düşüş ile Guinness Dünya Rekorlar Kitabına girdi!

Vesna Vulović, 26 Ocak 1972 tarihinde paraşütsüz olarak (33.330 fite) 10.160 metreye denk gelen bir yükseklikten düşmesine rağmen hayatta kalmayı başardı. Ve bu sayede Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı.

JAT 367 sefer sayılı uçakta bulunan Vulović, uçağın bagaj bölümünde patlayan bir bombanın kurbanı olmuştur. Bu patlama sonucunda 27 kişi hayatını kaybetti, ancak Vulović bu korkunç olaydan mucizevi bir şekilde sağ çıkabildi.

5. Stamatis Moraitis'in bir yıllık ömrü kalmıştı: Akciğer kanseriyle 102 yaşına kadar yaşadı.

5. Stamatis Moraitis'in bir yıllık ömrü kalmıştı: Akciğer kanseriyle 102 yaşına kadar yaşadı.

Stamatis Moraitis, 1976 yılında Yunanistan'da akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Doktorlar, ona hayatının son aşamasında olduğunu ve bir yıldan daha kısa bir süre yaşayacağını söylediler. Ancak, Moraitis bu öngörüyü 10 yıl sonra yalanladı. Doktorlarına geri döndü ve hâlâ hayatta olduğunu bildirdi. 

Tıp dünyasını şaşkına çeviren yaşam süresi 10 yılla da sınırlı değildi. Moraitis, tam 102 yaşında hayata veda etti.

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6. Betty Lou Oliver, Empire State Binası'na çarpan B25 bombardıman uçağından sağ olarak kurtuldu.

6. Betty Lou Oliver, Empire State Binası'na çarpan B25 bombardıman uçağından sağ olarak kurtuldu.

1945 yılında, yoğun sis sebebiyle bir B25 bombardıman uçağı, New York'un sembol yapılarından Empire State Binası'na çarptı. Korkunç kaza sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti. Ancak bu trajik olay inanılmaz bir hayatta kalma hikayesine de dönüştü. 

Asansör operatörü Betty Lou Oliver, çarpmanın etkisiyle 75. kattan düştü. Oliver, bu korkunç düşüşe rağmen hayatta kalmayı başardı. Bu mucizevi an ona, asansör düşüşlerinde en uzun süre hayatta kalma rekorunu kazandırdı.

7. Rus fizikçi Anatoli Bugorski, başına gelenlerin ardından bilim ve tıp tarihine adını yazdırdı.

7. Rus fizikçi Anatoli Bugorski, başına gelenlerin ardından bilim ve tıp tarihine adını yazdırdı.

Rus fizikçi Anatoli Bugorski'nin 1978 yılında başına gelenler, bilim ve tıp dünyası tarafında açıklanamadı. U70 hızlandırıcısında çalışırken, Bugorski, ölümcül seviyede radyasyona maruz kaldı. Ancak, bu ölümcül radyasyon seviyesine rağmen, başından geçen parçacık ışınından sağ kurtulmayı başardı.

8. Phineas Gage, kafatasını delip geçen demir çubuğa rağmen hayatta kaldı: Beyin hasarını da atlatmayı başardı!

8. Phineas Gage, kafatasını delip geçen demir çubuğa rağmen hayatta kaldı: Beyin hasarını da atlatmayı başardı!

Phineas Gage adında bir adam, 1848 yılında demir bir çubuğun kafatasını delip beyninin ön lobuna hasar vermesi sonucu yaşadığı ağır beyin hasarını atlatmayı başardı. Bu demir çubuk, Gage'in yanağından girip beyninden ve kafatasının üst kısmından dışarı fırladı. Bu olayın ardından Gage'in hayatta kalabilmesi, oldukça dikkat çekiciydi.

Phineas Gage, 19. yüzyılda yaşamış olan ve tıp tarihinde önemli bir yere sahip olan bir kişidir. Gage'in yaşadığı bu olay, beyin hasarlarının ve beyin-beden ilişkisinin anlaşılmasında önemli bir rol oynadı. Bu olay, aynı zamanda modern nörolojinin temellerini de attı.

9. Elvita Adams, Empire State Binası'nın 86. katından atladı: Sadece leğen kemiğini kırdı!

9. Elvita Adams, Empire State Binası'nın 86. katından atladı: Sadece leğen kemiğini kırdı!

Elvita Adams adlı bir kadın, 1979 yılında hayatının acılarına dayanamayarak, New York'un simgesi olan Empire State Binası'nın 86. katından atlamaya karar verdi. Fakat, hayatın ironik bir şekilde oynadığı bir oyun sonucu, güçlü bir rüzgar onu bir kat aşağı, 85. kata itti. 

Bu olağanüstü olay sonucunda, Adams'ın leğen kemiği kırıldı, ancak bir mucize eseri hayatta kaldı. Bu olay, hayatın ne kadar beklenmedik olaylarla dolu olduğunu ve umutsuzluk anında bile mucizelerin gerçekleşebileceğini bize bir kez daha hatırlatıyor.

10. Jerry Nave'in otobüs beklerken yüzüne doğru hızla gelen bir kurşun yüzünden hayatı sonsuza dek değişti!

10. Jerry Nave'in otobüs beklerken yüzüne doğru hızla gelen bir kurşun yüzünden hayatı sonsuza dek değişti!

Jerry Nave, otobüs beklerken korku dolu anlar yaşadı. Nave'in yüzüne isabet eden bir kurşun, hayatını bir anda değiştirdi. Fakat genç adam, bu şok edici olaydan mucizevi bir şekilde sağ çıktı. 

Yüzünün yeniden yapılandırılması için geçirdiği 22 saatlik zorlu bir ameliyat süreci sonunda, hayata yeniden tutunmayı başardı. Bu süreç, onun hayatındaki en zorlu deneyimlerden biri oldu. Ancak Nave, karşılaştığı bu talihsiz olayın ardından hayata 4 elle sarılmayı başardı.

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