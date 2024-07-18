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Yoldayken Haber Veren Davetsiz Misafir, Hepimizin Yarasını Deşti! Meğer Herkesin Derdi Aynıymış!

Yoldayken Haber Veren Davetsiz Misafir, Hepimizin Yarasını Deşti! Meğer Herkesin Derdi Aynıymış!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 14:52

Yoldayken haber veren akraba, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kimileri kapıyı açmayacağını söylese de kimileri yaşadıklarını paylaşında, resmen 'Acın acımızdır' dedirttiler! 

İşte, detaylar..

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Çat kapı gelen akraba, terlikleriyle kapıyı çalan komşu, 'müsait misiniz' demek aklına gelmeyen misafir, evinizi evi belleyen eş dost... Kimin başına gelmemiştir ki?

Sevilmek, misafir ağırlamak ya da misafirliğe gitmek keyifli bir şey. Tabii bazı sınırlar aşılmazsa... Özellikle de 'müsait misin?' denmeden atılan o adım yok mu, işte her şeyin sorumlusu o!

Tam da bu noktada, hepimizin yarasını deşen o WhatsApp mesajlaşmasını paylaşan @senosssyia adlı X kullanıcısı, büyük bir isyanın fitilini ateşledi.

Tam da bu noktada, hepimizin yarasını deşen o WhatsApp mesajlaşmasını paylaşan @senosssyia adlı X kullanıcısı, büyük bir isyanın fitilini ateşledi.
twitter.com

'Son dakika haber verip, annesi evde olmadığı halde gelmişler mi?' diyorsanız, Sena son durumu açıkladı.

'Son dakika haber verip, annesi evde olmadığı halde gelmişler mi?' diyorsanız, Sena son durumu açıkladı.
twitter.com

Çaylar içildiğine göre, şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göz atalım. 👇

Meğer herkesin böyle bir akrabası varmış... 👇

Meğer herkesin böyle bir akrabası varmış... 👇
twitter.com

👇

👇
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O sırada akrabalar: Üç saniye çok bile! 👇

O sırada akrabalar: Üç saniye çok bile! 👇
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👇

👇
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Boğazımızda düğüm oldu 👇

Boğazımızda düğüm oldu 👇
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Asalete bak: Pasta tabağını aldıktan sonra 'müsait değiliz' demiş 👇

Asalete bak: Pasta tabağını aldıktan sonra 'müsait değiliz' demiş 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Bir de geç oldu yatıya kalalım demesinler? 👇

Bir de geç oldu yatıya kalalım demesinler? 👇
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Bir de onun yerine siz utanırsınız... 👇

Bir de onun yerine siz utanırsınız... 👇
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'koskoca evde her oda boş olduğu hâlde kuzenim benim odama girmiş namaz kılmak için:d

sinir olmuştum. sonra ben utandım yani dağınıklıktan dolayı, onun girmemesi gerekirken. sonuçta benim özel alanım, izinsiz girilmemesi gerekir'

Bazı intikamlar alınmış 👇

Bazı intikamlar alınmış 👇
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Ne yalan söyleyelim, biz bu fikre bir hayli yükseldik! 👇

Ne yalan söyleyelim, biz bu fikre bir hayli yükseldik! 👇
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Bu kadar cesur olsak yeter... 👇

Bu kadar cesur olsak yeter... 👇
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Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 👇

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 👇
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