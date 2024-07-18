Yoldayken Haber Veren Davetsiz Misafir, Hepimizin Yarasını Deşti! Meğer Herkesin Derdi Aynıymış!
Yoldayken Haber Veren Davetsiz Misafir, Hepimizin Yarasını Deşti! Meğer Herkesin Derdi Aynıymış!
Yoldayken haber veren akraba, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kimileri kapıyı açmayacağını söylese de kimileri yaşadıklarını paylaşında, resmen 'Acın acımızdır' dedirttiler!
İşte, detaylar..
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Çat kapı gelen akraba, terlikleriyle kapıyı çalan komşu, 'müsait misiniz' demek aklına gelmeyen misafir, evinizi evi belleyen eş dost... Kimin başına gelmemiştir ki?
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Tam da bu noktada, hepimizin yarasını deşen o WhatsApp mesajlaşmasını paylaşan @senosssyia adlı X kullanıcısı, büyük bir isyanın fitilini ateşledi.
'Son dakika haber verip, annesi evde olmadığı halde gelmişler mi?' diyorsanız, Sena son durumu açıkladı.
Meğer herkesin böyle bir akrabası varmış... 👇
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O sırada akrabalar: Üç saniye çok bile! 👇
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Boğazımızda düğüm oldu 👇
Asalete bak: Pasta tabağını aldıktan sonra 'müsait değiliz' demiş 👇
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Bir de geç oldu yatıya kalalım demesinler? 👇
Bir de onun yerine siz utanırsınız... 👇
Bazı intikamlar alınmış 👇
Ne yalan söyleyelim, biz bu fikre bir hayli yükseldik! 👇
Bu kadar cesur olsak yeter... 👇
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