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Buralar Alev Aldı! Ünlü Oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, Arda Güler'le Paylaşım Yaptı

Buralar Alev Aldı! Ünlü Oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, Arda Güler'le Paylaşım Yaptı

arda güler
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 23:24

Milyonları kendisine hayran bırakan genç milli oyuncumuz Arda Güler'in ünlü oyuncu ile fotoğrafı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren yetenekli ve sempatik futbolcu Güler ile fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Ekin Su'yun 'Only the best' yorumu da gözlerden kaçmadı. 

İşte, detaylar...

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Başarılarıyla tüm Türkiye'de adından söz ettiren, göğsümüzü kabartan yetenekli futbolcu Arda Güler, bu kez kadın hayranlarını üzdü.

Başarılarıyla tüm Türkiye'de adından söz ettiren, göğsümüzü kabartan yetenekli futbolcu Arda Güler, bu kez kadın hayranlarını üzdü.

Türk televizyon dünyasına ilk adımını 2020 yılında atan Ekin Su Cülcüloğlu, "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde Işıl karakterine hayat vermişti.

Türk televizyon dünyasına ilk adımını 2020 yılında atan Ekin Su Cülcüloğlu, "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde Işıl karakterine hayat vermişti.

Cülcüloğlu'nun kariyeri, 2022 yılında İngiltere'nin en çok izlenen televizyon programlarından biri olan 'Love Island'a katılmasıyla daha da ivme kazandı.

'Love Island' (Aşk Adası)'nın birincisi olan Türk oyuncu Ekin Su, geçtiğimiz aylarda programda tanıştığı ve bir süreliğine aşk yaşadığı Davide Sanclimenti ile yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından ise Cülcüloğlu'nun, Arda Güler ile paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.

'Love Island' (Aşk Adası)'nın birincisi olan Türk oyuncu Ekin Su, geçtiğimiz aylarda programda tanıştığı ve bir süreliğine aşk yaşadığı Davide Sanclimenti ile yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından ise Cülcüloğlu'nun, Arda Güler ile paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.

Ekin Su, milli oyuncumuz Arda Güler ile çekildiği fotoğrafa 'Hey babes' notunu düşerek sosyal medya platformu X üzerinden yayınladı.

Ekin Su, milli oyuncumuz Arda Güler ile çekildiği fotoğrafa 'Hey babes' notunu düşerek sosyal medya platformu X üzerinden yayınladı.
twitter.com

Kısa sürede sosyal medyada ses getiren fotoğraf, ünlü oyuncunun Instagram hikayelerinde de yerini aldı: 'Only the best'

Kısa sürede sosyal medyada ses getiren fotoğraf, ünlü oyuncunun Instagram hikayelerinde de yerini aldı: 'Only the best'

Ekin Su tarafından yapılan paylaşımda yer alan 'Only the best' (Sadece en iyi) notu ise bir hayli dikkat çekti.

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👇
twitter.com

'Bırakın o çocuğu Ekin Su' 👇

'Bırakın o çocuğu Ekin Su' 👇
twitter.com

Haliyle yorumları çılgınca bulanlar da oldu! 👇

Haliyle yorumları çılgınca bulanlar da oldu! 👇
twitter.com

' Kelimenin tam anlamıyla ikisi de çarpıştıkları için normal fotoğraf çeken Türk halk figürleri '

'Yani iki Türk selfie çekemiyor mu?' 👇

'Yani iki Türk selfie çekemiyor mu?' 👇
twitter.com

'Futbolun twitter'ı tam anlamıyla bir dolandırıcılıktır aman tanrım'

'Sen onun iki katı yaşındasın onu rahat bırak lütfen' 👇

'Sen onun iki katı yaşındasın onu rahat bırak lütfen' 👇
twitter.com
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'Ona göre biraz yaşlısın, ayrıca bir kız arkadaşı var.' 👇

'Ona göre biraz yaşlısın, ayrıca bir kız arkadaşı var.' 👇
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