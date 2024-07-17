Buralar Alev Aldı! Ünlü Oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, Arda Güler'le Paylaşım Yaptı
Buralar Alev Aldı! Ünlü Oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, Arda Güler'le Paylaşım Yaptı
Milyonları kendisine hayran bırakan genç milli oyuncumuz Arda Güler'in ünlü oyuncu ile fotoğrafı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren yetenekli ve sempatik futbolcu Güler ile fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Ekin Su'yun 'Only the best' yorumu da gözlerden kaçmadı.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başarılarıyla tüm Türkiye'de adından söz ettiren, göğsümüzü kabartan yetenekli futbolcu Arda Güler, bu kez kadın hayranlarını üzdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon dünyasına ilk adımını 2020 yılında atan Ekin Su Cülcüloğlu, "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde Işıl karakterine hayat vermişti.
'Love Island' (Aşk Adası)'nın birincisi olan Türk oyuncu Ekin Su, geçtiğimiz aylarda programda tanıştığı ve bir süreliğine aşk yaşadığı Davide Sanclimenti ile yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından ise Cülcüloğlu'nun, Arda Güler ile paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.
Ekin Su, milli oyuncumuz Arda Güler ile çekildiği fotoğrafa 'Hey babes' notunu düşerek sosyal medya platformu X üzerinden yayınladı.
Kısa sürede sosyal medyada ses getiren fotoğraf, ünlü oyuncunun Instagram hikayelerinde de yerini aldı: 'Only the best'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
'Bırakın o çocuğu Ekin Su' 👇
Haliyle yorumları çılgınca bulanlar da oldu! 👇
'Yani iki Türk selfie çekemiyor mu?' 👇
'Sen onun iki katı yaşındasın onu rahat bırak lütfen' 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Ona göre biraz yaşlısın, ayrıca bir kız arkadaşı var.' 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın