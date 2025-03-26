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26 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

26 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.03.2025 - 00:56

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Rachel Araz'dan Geç Bulunan Ekrem İmamoğlu Yorumuna Tepki!

1. Rachel Araz'dan Geç Bulunan Ekrem İmamoğlu Yorumuna Tepki!

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma süreciyle ilgili uzun bir süre sessizliğini koruyan sosyal medya fenomenlerinden olan Rachel Araz, konuyla ilgili ne düşündüğünü geç paylaşınca takipçilerinin tepkisini çekmişti. 

Rachel Araz'dan sitemkar bir açıklama geldi.

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2. Beyza Dankal, Defne Joy Foster'ın Oğlunun Kendisine İlk Kez Anne Dediği Günü Anlattı

2. Beyza Dankal, Defne Joy Foster'ın Oğlunun Kendisine İlk Kez Anne Dediği Günü Anlattı

Defne Joy Foster vefat ettiğinde 2 yaşındaki oğlu Can'ı geride bırakmıştı. İlker Yasin Solmaz'ın eşi Defne Joy Foster vefat ettikten 8 ay sonra Beyza Dankal'la yaptığı evlilik ise tepkiye sebep olmuştu.

Beyza Dankal, Can'ın kendisine ilk kez anne dediği günü anlattı.

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3. Kıvanç Tatlıtuğ'un İmamoğlu Sürecine Tepkisi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

3. Kıvanç Tatlıtuğ'un İmamoğlu Sürecine Tepkisi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Geçtiğimiz gün yalnızca Atatürk fotoğrafıyla İmamoğlu sürecine tepki gösteren Tatlıtuğ, sosyal medya kullanıcılarının gözüne batmıştı. Bugün, polis ve eylemcinin bir videosunu hikayesinde paylaşan Tatlıtuğ'un 'tepki' paylaşımı sosyal medyayı bu sefer de ikiye böldü...

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4. Defne Samyeli'nin Küçük Kızının TikTok Videoları Dillere Fena Düştü

4. Defne Samyeli'nin Küçük Kızının TikTok Videoları Dillere Fena Düştü

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, birkaç ay önce TikToker olmaya karar verdi. TikTok'ta düzenli olarak paylaşım yapan Derin Talu'nun videoları yayılmaya başladıkça dikkat çekti, dillere de fena düştü.

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5. Oğuzhan Uğur, Espressolab'e Giden Varank'a Vedat Milör'ü Hatırlattı

5. Oğuzhan Uğur, Espressolab'e Giden Varank'a Vedat Milör'ü Hatırlattı

Özgür Özel'in Espressolab'e boykot çağrısının ardından soluğu bir grup AKP'liyle Espressolab'de alan Mustafa Varank'a Oğuzhan Uğur'dan olay bir gönderme geldi. 

Uğur, Varank'a seslenerek birkaç hafta önce Vedat Milör'e yapılan muameleyi hatırlattı.

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6. Özcan Deniz, Yine Abisi Ercan Deniz'e Öfke Kustu

6. Özcan Deniz, Yine Abisi Ercan Deniz'e Öfke Kustu

Aile polemiği aylardır bitmeyen, ailesinden çok da başka hiçbir şeyden çekmeyen Özcan Deniz hayatından sildiği abisine yine fena çıkıştı. Ağzına geleni söyleyen Özcan Deniz, abisine hiç acımadığı upuzun bir metin paylaştı.

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7. Oğuzhan Uğur, Sevda Türküsev'in İmamoğlu Sorusunu Sağlam Tiye Aldı

7. Oğuzhan Uğur, Sevda Türküsev'in İmamoğlu Sorusunu Sağlam Tiye Aldı

Düzenli olarak kadınları hedef alan paylaşımlarda ve açıklamalarda bulunan Sevda Türküsev bu sefer Ekrem İmamoğlu süreciyle ilgili bir soru yöneltti.

İmamoğlu'nun cezaevinden nasıl halka mesaj yolladığını anlamlandıramayan Türküsev'e Oğuzhan Uğur'dan nokta atışı bir cevap geldi.

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8. Deniz Akkaya Davayı Kazandı, Kızı 10 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

8. Deniz Akkaya Davayı Kazandı, Kızı 10 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Geçtiğimiz sene mayıs ayında kızı A.Ö ile inanılmaz bir kavgaya tutuşan ve kızından şikayetçi olan Deniz Akkaya'nın davasında karar dün görüldü.

Deniz Akkaya'nın kızının önce 2 ay, sonrasında yaşı küçük olduğundan indirimle 10 ay olmak üzere hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Deniz Akkaya, hakimlere ve savcılara teşekkür etti...

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9. Aydilge, İmamoğlu Sürecindeki Sessizliğinin Sebebini Açıkladı

9. Aydilge, İmamoğlu Sürecindeki Sessizliğinin Sebebini Açıkladı

Gündemle ilgili her konuda oldukça derin yorumlarda bulunan ve sesini daima çıkaran şarkıcı Aydilge'nin İmamoğlu sürecinde sessiz kalması dikkat çekmişti. 

Aydilge, günlerdir neden hiçbir paylaşımda bulunamadığını açıkladı.

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10. Melek Baykal, Saraçhane'ye Gidenler Hakkında Konuşan Alpay Özalan'a Sert Çıktı

10. Melek Baykal, Saraçhane'ye Gidenler Hakkında Konuşan Alpay Özalan'a Sert Çıktı

Kıymetli oyuncu Melek Baykal, Saraçhane'de İmamoğlu'na destek verenler hakkında 'havladılar' yakıştırmasıyla konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özaslan'ın açıklamasını görünce kendine hakim olamadı.

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11. Danla Bilic'in Erkekler ve Dans Hakkındaki Fikri Saraçhane'de Değişti

11. Danla Bilic'in Erkekler ve Dans Hakkındaki Fikri Saraçhane'de Değişti

İmamoğlu'na desteğini ilk günden bu yana gösteren sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Saraçhane gecelerindeki görüntülerden derlenmiş bir editi radarına aldı. Geçtiğimiz haftalarda erkekler dans etmeyi bilmemeli savını savunan Danla Bilic'in fikrini Saraçhane protestoları değiştirdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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