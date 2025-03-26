26 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
26 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Rachel Araz'dan Geç Bulunan Ekrem İmamoğlu Yorumuna Tepki!
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2. Beyza Dankal, Defne Joy Foster'ın Oğlunun Kendisine İlk Kez Anne Dediği Günü Anlattı
3. Kıvanç Tatlıtuğ'un İmamoğlu Sürecine Tepkisi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
4. Defne Samyeli'nin Küçük Kızının TikTok Videoları Dillere Fena Düştü
5. Oğuzhan Uğur, Espressolab'e Giden Varank'a Vedat Milör'ü Hatırlattı
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6. Özcan Deniz, Yine Abisi Ercan Deniz'e Öfke Kustu
7. Oğuzhan Uğur, Sevda Türküsev'in İmamoğlu Sorusunu Sağlam Tiye Aldı
8. Deniz Akkaya Davayı Kazandı, Kızı 10 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
9. Aydilge, İmamoğlu Sürecindeki Sessizliğinin Sebebini Açıkladı
10. Melek Baykal, Saraçhane'ye Gidenler Hakkında Konuşan Alpay Özalan'a Sert Çıktı
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11. Danla Bilic'in Erkekler ve Dans Hakkındaki Fikri Saraçhane'de Değişti
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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