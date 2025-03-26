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Özcan Deniz Abisi Ercan Deniz'i Aileyi Dağıtmakla Suçlamasının Ardından Ağzına Geleni Söyledi!

Özcan Deniz Abisi Ercan Deniz'i Aileyi Dağıtmakla Suçlamasının Ardından Ağzına Geleni Söyledi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.03.2025 - 15:44

Oyuncu Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan abisi Ercan Deniz ve ailesiyle uzun süredir bazı sorunlar yaşıyor. Bir süredir abisi Ercan Deniz ile arası bozuk olan Özcan Deniz hakkında ortaya atılan iddialar sonrası ünlü oyuncu ifade vermişti.Tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söyleyen Deniz yine abisine ateş püskürdü.

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Kızıl Goncalar dizisindeki başarısının yanı sıra Özcan Deniz'den şu sıralar yaşadığı ailevi sorunlarla da bahseder olduk.

Kızıl Goncalar dizisindeki başarısının yanı sıra Özcan Deniz'den şu sıralar yaşadığı ailevi sorunlarla da bahseder olduk.

Özcan Deniz'in geçtiği zorlu süreç sonrası kalp spazmı geçirdiğini de öğrenmiştik. Ünlü ismin anjiyo olduğunu eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerle duyurmuş ve sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

Bir süredir ailesiyle sorunlar yaşayan ve son olarak da Ercan Deniz'in şikayeti üzerine ifade veren Özcan Deniz yine açtı ağzını yumdu gözünü.

Ercan Deniz'le arasında yaşananlar oldukça çirkin boyutlara ulaşan Özcan Deniz sosyal medya hesabından abisine seslendi.

Ercan Deniz'le arasında yaşananlar oldukça çirkin boyutlara ulaşan Özcan Deniz sosyal medya hesabından abisine seslendi.

'Çok şükür ki tertemizim. Ben ve hiçbir şeyden haberi olmayan, senin kirli işlerine alet etmeye çalıştığın, iki küçük kız çocuğu sahibi, en küçük kız kardeşimiz Melek de dahil tertemiziz. Yanımda durduğu için kin kustuğun, her gün mesajlar atarak utanç verici, ağıza alınmayacak küfürler ettiğin kız kardeşim Sibel de tertemiz. Korkutarak, ölümle tehdit ederek çevirdiğin bütün kirli işlerin faturasını bizlere kesmeye çalışıyorsun. Tüm aileyi darmadağın ettin. Ne bu hırs ve öfke, anlamak mümkün değil!'

Özcan Deniz kendisini şikayet eden abisini aileyi dağıtmakla suçlayarak verip veriştirdi.

Özcan Deniz kendisini şikayet eden abisini aileyi dağıtmakla suçlayarak verip veriştirdi.

'Yasaklı maddelere bulaştın, alkoliksin, kafan süngere dönmüş durumda. Paraya tapıyorsun. Akıl tutulması içindesin, gaflet içindesin. Atfettiğin bütün suçlar sana ait. Ama sen herkesin hayatını karartmaya and içmişsin. Herkesin ekmeğiyle oynuyorsun. Durmadın, durmuyorsun, durmayacaksın. Seninle ilgili beni 30 yıldır herkes uyardı. Ama ben tek erkek kardeşim olan seni kenara atmadım, sahip çıktım. Şu an senin yaptığın gibi satmadım. Şimdi finalde herkesi haklı çıkardın. Bu kadar 'şahsiyet yoksunu' olabileceğini öngöremedim. Bu süreçte bile yaptığın onca ihanete ve kötülüğe rağmen sana zarar gelmesin diye kılı kırk yararak süreci yürüttüm. Haketmediğin ne varsa sana fazlasıyla verdim. Ama sen her defasında daha fazlasını istedin. Asıl seni yiyip bitirmişlere sırtını dayayıp bana ihanet ettin. Beni sattın.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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