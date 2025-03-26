Özcan Deniz Abisi Ercan Deniz'i Aileyi Dağıtmakla Suçlamasının Ardından Ağzına Geleni Söyledi!
Özcan Deniz Abisi Ercan Deniz'i Aileyi Dağıtmakla Suçlamasının Ardından Ağzına Geleni Söyledi!
Oyuncu Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan abisi Ercan Deniz ve ailesiyle uzun süredir bazı sorunlar yaşıyor. Bir süredir abisi Ercan Deniz ile arası bozuk olan Özcan Deniz hakkında ortaya atılan iddialar sonrası ünlü oyuncu ifade vermişti.Tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söyleyen Deniz yine abisine ateş püskürdü.
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Kızıl Goncalar dizisindeki başarısının yanı sıra Özcan Deniz'den şu sıralar yaşadığı ailevi sorunlarla da bahseder olduk.
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Ercan Deniz'le arasında yaşananlar oldukça çirkin boyutlara ulaşan Özcan Deniz sosyal medya hesabından abisine seslendi.
Özcan Deniz kendisini şikayet eden abisini aileyi dağıtmakla suçlayarak verip veriştirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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