Özcan Deniz Abisi Ercan Deniz'i Aileyi Dağıtmakla Suçlamasının Ardından Ağzına Geleni Söyledi!

'Yasaklı maddelere bulaştın, alkoliksin, kafan süngere dönmüş durumda. Paraya tapıyorsun. Akıl tutulması içindesin, gaflet içindesin. Atfettiğin bütün suçlar sana ait. Ama sen herkesin hayatını karartmaya and içmişsin. Herkesin ekmeğiyle oynuyorsun. Durmadın, durmuyorsun, durmayacaksın. Seninle ilgili beni 30 yıldır herkes uyardı. Ama ben tek erkek kardeşim olan seni kenara atmadım, sahip çıktım. Şu an senin yaptığın gibi satmadım. Şimdi finalde herkesi haklı çıkardın. Bu kadar 'şahsiyet yoksunu' olabileceğini öngöremedim. Bu süreçte bile yaptığın onca ihanete ve kötülüğe rağmen sana zarar gelmesin diye kılı kırk yararak süreci yürüttüm. Haketmediğin ne varsa sana fazlasıyla verdim. Ama sen her defasında daha fazlasını istedin. Asıl seni yiyip bitirmişlere sırtını dayayıp bana ihanet ettin. Beni sattın.'