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Bu Fizik Formüllerinin Kaçını Doğru Tamamlayabileceksin?

etiket Bu Fizik Formüllerinin Kaçını Doğru Tamamlayabileceksin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 12:01

Şimdi, kendine küçük ama etkili bir meydan okuma zamanı. Aşağıdaki 10 soruda bazı fizik formüllerini eksik bıraktık. Görev: Doğru şekilde tamamlamak! Hem eğleneceğiz, hem de “aaa evet ya bu böyleydi!” diyeceksin bol bol. Bakalım fizik seninle mi, yoksa biraz mesafeli mi?

Hazırsan başlayalım👇🏻

Not: Bu bir bilgi testi, sınav değil. Yanlış yaparsan da kimse not vermiyor, rahat ol :)

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1. Newton’un ikinci yasasına göre kuvvet (F) = ?

2. İlk sorumuzla başlayalım! Basınç (P) formülü: P = ?

3. Kinetik enerji formülü: Ek = ?

4. Hatırlayabilecek misin? Potansiyel enerji formülü: Ep = ?

5. Yerçekimi kuvveti (Ağırlık) formülü: F = ?

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6. İş (W) formülü: W = ?

7. Oldukça iyi gidiyorsun! Güç (P) formülü: P = ?

8. İvme (a) formülü: a = ?

9. Neredeyse bitiriyoruz! Yoğunluk (ρ) formülü: ρ = ?

10. Son olarak, Elektrik akımı (I) formülü: I = ?

Tebrikler!

Sorulara verdiğin yanıtlarla sadece formülleri değil, fiziğin ruhunu da yakaladın. Neredeyse hepsini doğru bilerek gösterdin ki fizik seninle, sen de fiziklesin! Kuvvet, enerji, ivme... Hepsi senin ellerinde adeta dans etti. Şimdi fiziğe bambaşka bir gözle bakabilirsin. Unutma, formüller sadece sayılar değil; doğanın dilini çözmenin anahtarı. Sen de bu dili artık akıcı konuşuyorsun. Bravo!

İyi iş çıkardın!

Bazı formülleri doğru hatırladın, bazılarıysa hafızanın derinliklerinde saklanmayı tercih etti... Ama merak etme, sende ışık görüyoruz! Biraz daha tekrar, biraz daha pratikle fizik senin en güçlü alanlarından biri olabilir. Unutma: Her büyük başarı, 'adım atarak'  başlar. Sen çoktan başladın bile. Şimdi fiziği sadece ezberleyerek değil, anlayarak da fethetme zamanı!

Aranızda biraz mesafe var gibi...

Fiziği içten içe sevmiyor gibisin ama yine de pes etmedin! Belki fizik senin favorin değil, belki formüller biraz karışık geldi… Ama denedin, çözdün ve bu bile başlı başına bir alkışı hak ediyor! Biliyoruz ki sende merak var, sabır var, ışık var. Bu iş sadece sevip sevmemekle ilgili değil. Belki de henüz doğru yerden bakmadın fiziğe...

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miray soysal
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