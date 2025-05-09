Bu Fizik Formüllerinin Kaçını Doğru Tamamlayabileceksin?
Şimdi, kendine küçük ama etkili bir meydan okuma zamanı. Aşağıdaki 10 soruda bazı fizik formüllerini eksik bıraktık. Görev: Doğru şekilde tamamlamak! Hem eğleneceğiz, hem de “aaa evet ya bu böyleydi!” diyeceksin bol bol. Bakalım fizik seninle mi, yoksa biraz mesafeli mi?
Hazırsan başlayalım👇🏻
Not: Bu bir bilgi testi, sınav değil. Yanlış yaparsan da kimse not vermiyor, rahat ol :)
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1. Newton’un ikinci yasasına göre kuvvet (F) = ?
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2. İlk sorumuzla başlayalım! Basınç (P) formülü: P = ?
3. Kinetik enerji formülü: Ek = ?
4. Hatırlayabilecek misin? Potansiyel enerji formülü: Ep = ?
5. Yerçekimi kuvveti (Ağırlık) formülü: F = ?
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6. İş (W) formülü: W = ?
7. Oldukça iyi gidiyorsun! Güç (P) formülü: P = ?
8. İvme (a) formülü: a = ?
9. Neredeyse bitiriyoruz! Yoğunluk (ρ) formülü: ρ = ?
10. Son olarak, Elektrik akımı (I) formülü: I = ?
Tebrikler!
İyi iş çıkardın!
Aranızda biraz mesafe var gibi...
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