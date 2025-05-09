Bu Fizik Formüllerinin Kaçını Doğru Tamamlayabileceksin?

Şimdi, kendine küçük ama etkili bir meydan okuma zamanı. Aşağıdaki 10 soruda bazı fizik formüllerini eksik bıraktık. Görev: Doğru şekilde tamamlamak! Hem eğleneceğiz, hem de “aaa evet ya bu böyleydi!” diyeceksin bol bol. Bakalım fizik seninle mi, yoksa biraz mesafeli mi?

Hazırsan başlayalım👇🏻

Not: Bu bir bilgi testi, sınav değil. Yanlış yaparsan da kimse not vermiyor, rahat ol :)