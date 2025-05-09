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BİM'e Loreal Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Kremi Geliyor! 13 Mayıs 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket BİM'e Loreal Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Kremi Geliyor! 13 Mayıs 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
09.05.2025 - 11:38

13 Mayıs ile 20 Mayıs 2025  BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
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Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL

Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL

  • Rinso Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler 10 kg 325 TL

  • Selpak Kağıt Havlu Extra Yağ Emici 95 TL

  • Selpak Tuvalet Kağıdı 189 TL

  • Hypo Klasik Çamaşır Suyu 4 kg 69,50 TL

  • We Mara Masaj Başlıklı Selülit Kremi 120 ml 299 TL

  • We Mara Masaj Başlıklı Yüz Bakım Kremi 279 TL

  • We Mara Metal Başlıklı Göz Bakım Kremi 249 TL

  • Rexona Clinical Deodorant Kadın 150 ml 159 TL

  • Maskara 125 TL

  • Stick Allık 125 TL

  • Krem Kapatıcı 139 TL

  • Stick Ruj 125 TL

  • Hops Islak Havlu Playtime 25 TL

  • Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsül 199 TL

  • Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 69 TL

  • Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 2 L 89 TL

  • Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 139 TL

  • Sıvı Sabun Komili 1000 ml 85 TL

  • Şampuan Hobby 1000 ml 79 TL

  • Naturalove Temalı Şamdan Mum 79 TL

  • Urban Care Duş Jeli 500 ml 69 TL

  • Loreal Paris Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Kremi 50 ml 159 TL

  • Loreal Paris Temizleme Jeli 150 ml 125 TL

  • Loreal Paris Tonik 200 ml 125 TL

  • Loreal Paris Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Serumu 199 TL

  • Mara Dudak Yağı 45 TL

  • Mara Dudak Dolgunlaştırıcı Gloss 75 TL

  • Powerdent Shine Diş Fırçası 39 TL

  • Frannita Lavanta Vazo Set 169 TL

  • Colgate Max White Diş Macunu 125 ml 89 TL

  • Naturalove Temalı Baskılı Peçete 39,50 TL

  • Göznuru Taş Baskılı Kadın Çorap 35 TL

  • Modernity Patik Çorap Çocuk 55 TL

  • Modernity Patik Çorap Kadın 59 TL

  • Casilli Yarım Destekli Taşlı Sütyen 199 TL

  • Angie Parfüm 100 ml 149 TL

  • Naturalove Hareketli Fotoğraf Çerçevesi 249 TL

  • Molped Supernight Hijyenik Ped 99 TL

  • Molped Günlük Hijyenik Ped Yoğun Koruma 75 TL

  • Nesfit Tam Tahıl Bar Çikolatalı 4x23,5 gr 69,50 TL

Seçili Deterjan,Temizlik ve Bebek bezlerinde Sepette Fırsat

Peripella Kakaolu Fındık Kreması 630 gr 99 TL

Peripella Kakaolu Fındık Kreması 630 gr 99 TL

  • Milka Damla Çikolatalı Mini Kurabiye 110 gr 59 TL

  • Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 57 gr 29 TL

  • Kinder Country Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar 23,5 gr 17 TL

  • Biscolata Mood Fındıklı Çikolata Krema Dolgulu Bisküvi 110 gr 35 TL

  • Torku Çilek Aromalı Çikolata Kaplamalı Bar 240 gr 65 TL

  • Newyorkers Kurabiye 175 gr 75 TL

  • Eti Maximus Çikolata Kaplı Yer Fıstıklı Çilekli Bar 36 gr 13 TL

  • Eti Maximus Çikolata Kaplı Yer Fıstıklı Muzlu Bar 36 gr 13 TL

  • Eti Browni Intense Fındıklı Çikolata Kaplamalı Kek 48 gr 16 TL

  • Ülker Canpare Fındık Kremalı Bisküvi 3x81 gr 39 TL

  • Eti Burçak Sultani Üzümlü Kepekli Bisküvi 369 gr 42 TL

  • Ülker Taç Çörekotlu Susamlı Kraker 3x76 gr 23,50 TL

  • Ülker 8kek Muz Kremalı Kek 55 gr 6,50 TL

  • Bebeto Party Mix Yumuşak Şeker 400 gr 59 TL

  • Greta Zeytinli ve Dağ Kekikli Kraker 4x30 gr 32,50 TL

  • Tafe Bar Fındıklı Nar Aromalı 3x32 gr 39,50 TL

  • Bifa Soft Çilek Aromalı Marsmallowlu Bisküvi 160 gr 29 TL

  • Tadımca Kuruyemişli & Kurumeyveli Bar 30 gr 12,50 TL

  • Cipso Patates Cipsi Çeşitleri 160 gr 35 TL

  • Star Krak Mısır Çerezi 150 gr 23,50 TL

  • Meray Tuzlu Leblebi 160 gr 27,50 TL

  • Keyifçe Kavrulmuş Badem 300 gr 149,50 TL

  • Eti Gong Barbekü Aroma Çeşnili Mısır Patlağı 110 gr 25 TL

  • Jimmy Toys Oyuncaklı Yumurta 3x25 gr 35 TL

  • Avşar Kivi & Yıldız Meyvesi Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 49 TL

  • Dost %1 Yağlı Süt 1 Litre 24,50 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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