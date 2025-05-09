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Bu Haftasonu Güzel Havayı Değerlendirmek İsteyenler İçin Pikniğe Ne Götürülür Söylüyoruz

etiket Bu Haftasonu Güzel Havayı Değerlendirmek İsteyenler İçin Pikniğe Ne Götürülür Söylüyoruz

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 11:31

Hafta sonu güneş yüzünü gösterdi mi içimiz kıpır kıpır oluyor değil mi? Hele ki şöyle mis gibi bir hava varsa, “Hadi pikniğe gidelim!” cümlesi kaçınılmaz. Ama iş sadece piknik örtüsünü kapıp çıkmakla bitmiyor! Yanına ne alacağını bilmezsen, o güzelim piknik keyfi eksik kalabilir. Merak etme, bu içerikte “Pikniğe ne götürülür?”, “Piknik için neler hazırlanmalı?” gibi tüm sorularının cevabını verdik. İster aileyle çık, ister arkadaşlarla... Bu liste sayesinde doğayla baş başa geçireceğin anlar hem lezzetli hem de konforlu olacak. Hazırsan piknik sepetini birlikte dolduralım!

Bu içerik 09.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kosova Wicker 2'li Piknik Sepeti

Kosova Wicker 2'li Piknik Sepeti

Piknik ruhu sepetle başlar! Hem şık hem işlevsel bu ikili sepet seti, “güzel havayı değerlendireyim” diyenlerin kurtarıcısı. Birine yiyecekleri, diğerine termosu doldur; doğaya çıkarken keyfin yerinde olsun. Üstelik hasır detaylarıyla story'lere de yakışır, bizden söylemesi :)

Kosova Wicker 2'li Piknik Sepeti

Songmics Isı İzoleli Su Geçirmez Piknik Örtüsü

Songmics Isı İzoleli Su Geçirmez Piknik Örtüsü

“Çimen güzel ama nem yapıyor” diyorsan ısı yalıtımlı, su geçirmez bu örtüyle yere oturdun mu bir daha kalkmak istemeyeceksin. Sıcakta terletmiyor, serinde üşütmüyor. Pikniğin gizli kahramanı bu örtü olabilir, bence şans ver.

Songmics Isı İzoleli Su Geçirmez Piknik Örtüsü

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu 28.3L

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu 28.3L

Piknik keyfi, soğuk içeceklerle daha güzel, değil mi? 28.3L kapasitesiyle ne kadar yiyecek içecek varsa hepsini serin tutuyorr. Hem de uzun saatler boyunca! Yolda, doğada, her yerde rahatça taşınabilir, sevdiklerinle paylaşılan keyifli anlar için mükemmel.

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu 28.3L

HAEGS Full Alüminyum Katlanır Sehpa

HAEGS Full Alüminyum Katlanır Sehpa

Piknikte ya da doğa yürüyüşlerinde bir yere oturup yemek yemeyi severiz. Bu ultra hafif, katlanabilir sehpa tam da bu anlar için. Kompakt yapısı ve alüminyum dayanıklılığı sayesinde her yere kolayca taşınıyor. Yanına alacağın her şey için mükemmel bir masa.

HAEGS Full Alüminyum Katlanır Sehpa

Bofigo Kamp Sandalyesi

Bofigo Kamp Sandalyesi

Bofigo’nun katlanır sandalyesi hem konforlu hem pratik: Aç, otur, keyfine bak. Göl kenarında kitabını okurken ya da mangal beklerken sana eşlik edecek en sadık dost olabilir. Rahatına düşkün piknikçilerin favorisi bu olacak, garanti!

Bofigo Kamp Sandalyesi

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Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

Pikniğe kahvesiz, çaysız gidilmez diyenler burada mı? Bu termos hem sıcak hem soğuk içecekleri saatlerce ilk haliyle saklıyor. Kalabalık pikniklerin, aile kahvaltılarının, kamp sohbetlerinin yıldızı. Sabah evde koyduğun çay, akşamüstü göl kenarında hâlâ dumanı üstünde mi? Stanley bu işi biliyor!

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt

Porsima 6 Kişilik Piknik Seti

Porsima 6 Kişilik Piknik Seti

Kalabalık pikniklerin gizli kahramanı burada! Tabak, çatal, bıçak, kaşık, bardak ve taşıma kabı dahil her şey düşünülmüş. Üstelik bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalarıyla temizlik derdi de yok. Piknikte pratiklik ve şıklığı bir arada arayanlar için ideal.

Porsima 6 Kişilik Piknik Seti

Haegs Cep Yer Örtüsü

Haegs Cep Yer Örtüsü

İster yere ser, ister masa üstüne ya da plajda ser. Piknik, kamp, yürüyüş ya da spontane bir güneşlenme anı... Bu çok yönlü örtü yanındaysa, yer sıkıntısı diye bir şey kalmıyor.

Haegs Cep Yer Örtüsü

Madame Coco Magou 2'li Ahşap Kapaklı Saklama Kabı

Madame Coco Magou 2'li Ahşap Kapaklı Saklama Kabı

Bu iki şık saklama kabı, hem mutfakta hem de piknikte seni yalnız bırakmıyor. Ahşap kapaklarıyla doğallığı yakalarken, içindeki her şeyi düzenli tutmanı sağlıyor. Şeker, kuruyemiş, peynir, kahvaltılıklar... Hepsi için mükemmel bir seçenek!

Madame Coco Magou 2'li Ahşap Kapaklı Saklama Kabı

NURGAZ Portatif Kamp Ocağı

NURGAZ Portatif Kamp Ocağı

Doğada yemek pişirmenin en pratik ve güvenli yolu bu! Hem çay demleyebilirsin  hem de yemeklerini hızlıca hazırlayabilirsin. Kartuşlu sistem sayesinde kullanım kolaylığı sağlarken, sağlam yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunuyor. Hafif ve taşınabilir tasarımıyla doğada her an yanına alabileceğin en pratik arkadaş.

NURGAZ Portatif Kamp Ocağı

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Stanley Yetişkin Adventure Vakumlu Yemek Termosu

Stanley Yetişkin Adventure Vakumlu Yemek Termosu

Piknikte sadece sandviç mi var sanmıştın? Hayır! Bu minik dev yemek termosuyla evde yaptığın çorba, nohut, makarna... hepsi saatler sonra bile sıcacık. Doğada da sıcak yemek konforu isteyenlerin gözdesi!

Stanley Yetişkin Adventure Vakumlu Yemek Termosu

Haegs Portatif Kamp Masası

Haegs Portatif Kamp Masası

Piknikte düzen sevenlerin eli ayağı! Katlanır yapısıyla taşıması kolay, sağlamlığıyla da güven verici. Kahvaltını kur, içecekleri yerleştir... Her şey yerli yerinde olsun diyenler için biçilmiş kaftan. Doğada ol ama ev konforundan da vazgeçme diyorsan bu tam senlik.

Haegs Portatif Kamp Masası

KARACA LOCKER SAVE 6’LI Saklama Kabı

KARACA LOCKER SAVE 6’LI Saklama Kabı

Pikniğe börek yapıp yolda dağıtanlar, meyve taşıyıp suyunu akıtanlar... Bu kabı görünce “Ah be, keşke önce bunu alsaydım” diyecek! 6 farklı boydaki bu saklama kabı setiyle her şey düzenli, her şey taptaze.

KARACA LOCKER SAVE 6’LI Saklama Kabı

Urban Badger Katlanabilir Kamp Mangalı

Urban Badger Katlanabilir Kamp Mangalı

Bu katlanabilir ateş kutusu; hem mangal hem kamp ocağı, hem de kamp ateşi için şahane. Katla, çantaya at, doğanın ortasında aç ve dumanı üstünde bir lezzet şöleni başlat! Bu kutu yanındaysa mangal hikâyeleri başlar.

Urban Badger Katlanabilir Kamp Mangalı

BONGA Doğal Odun Yünü Tutuşturucu

BONGA Doğal Odun Yünü Tutuşturucu

“Yakıyoruz ama doğaya saygımız baki” diyenlerin favorisi! Jel, gaz, çıra derdi yok; sadece kibriti çak ve rahatına bak. Bu doğal odun yünü tutuşturucular mangalı da sobayı da kamp ateşini de anında tutuşturuyor. Hem çevre dostu, hem dumansız hem de elde is bırakmıyor.

BONGA Doğal Odun Yünü Tutuşturucu

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SONGMICS Çift Kişilik Hamak

SONGMICS Çift Kişilik Hamak

Piknik güzel de hamakta sallanarak kitap okumak yok mu… Sadece doğanın sesine kulak vererek uzan, gözlerini kapa ve rüzgârın saçlarını nasıl okşadığını hisset. Taşıma çantasıyla kolayca her yere götürebilirsin. Doğada da ev konforunu yaşatıyor.

SONGMICS Çift Kişilik Hamak

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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