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“Ben Bunu Nasıl Daha Önce Keşfetmemişim?” Dedirtecek 15 Aşırı İşlevsel Ürün

etiket “Ben Bunu Nasıl Daha Önce Keşfetmemişim?” Dedirtecek 15 Aşırı İşlevsel Ürün

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
08.05.2025 - 15:26

Bazı ürünler vardır, görmeden önce ihtiyaç duymadığınızı sanırsınız. Sonra bir bakmışsınız, hayatınızı kolaylaştırmış, yerini dolduramaz olmuş. Bu listedeki 15 ürün tam da o cinsten: küçük detaylara akıl koyulmuş, sizi uğraştırmayan, işini sessizce yapan zekice tasarımlar.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 08.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. MORFOSE Stick Saç Wax

1. MORFOSE Stick Saç Wax

Sabah şekil verdiğiniz saçın öğlene doğru kabarıp dağılmasından bıktıysanız, MORFOSE Stick Wax tam o minik kaçışları kontrol altına alıyor. Özellikle ön tutamlar, bebek saçları ya da topuz çevresi için birebir. Ellenmeden sürülüyor, çantaya atılıyor, güçlü tutuşuyla gün boyu kalıyor.

2. Trixie Kedi Tuvalet Kabı Mobilyası

2. Trixie Kedi Tuvalet Kabı Mobilyası

Evdeki kum kabı salonun köşesinde göze batıyorsa, çözüm dekoratif bir kutunun içine gizlemek olabilir. Trixie Kedi Tuvalet Kabı Mobilyası, hem kedinizin tuvalet ihtiyacını karşılıyor hem de ortamdaki plastik görüntüyü tamamen ortadan kaldırıyor. Üst kısmını çiçeklik ya da sehpa gibi kullanmak da mümkün.

3. 4’lü Güzellik Spatula Seti

3. 4’lü Güzellik Spatula Seti

Serumun son damlası, fondötenin dibindeki ürün, kremin köşesi… Hepsi için ayrı spatulanız olsun istemez misiniz? Bu mini silikon spatula seti, hem kozmetik hem de mutfakta kavanoz diplerini sıfırlamak için harika. Kullan at değil, yıka tekrar kullan; temiz, pratik, akıllıca.

4. Color Land Stanley Cup Buz Kalıbı

4. Color Land Stanley Cup Buz Kalıbı

Büyük şişelere minik buz koymanın alemi yok. Color Land Buz Kalıbı, Stanley şişelere özel tasarlandığı için içeceğinizi uzun süre soğuk tutacak büyük buzlar yapar. Silikon olduğu için buzları çıkarması da zahmetsiz, dondurucu çekiştirmenize gerek kalmaz.

5. Boyiee Ter Önleyici Sütyen Pedi

5. Boyiee Ter Önleyici Sütyen Pedi

Yaz sıcaklarında göğüs altı terlemesi rahatsız edici olabiliyor. Boyiee sütyen altı pedleri, pamuklu yüzeyiyle teri emerken kıyafetinize geçmesini engelliyor. İnce ve yumuşak yapısıyla iç çamaşırınızda rahatsızlık hissi yaratmadan konfor sağlıyor.

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6. It Java Neopren Bardak Kılıfı

6. It Java Neopren Bardak Kılıfı

Soğuk içecek güzel ama dışı terleyince elde tutmak sinir bozucu. It Java neopren bardak kılıfı, 30–32 oz bardaklara tam oturuyor, hem içeceğinizi daha uzun süre soğuk tutuyor hem de elinizi kuru. Arabada, yürüyüşte, ofiste birebir.

7. Süpürge Fırça Temizleyici

7. Süpürge Fırça Temizleyici

Süpürge altına sarılan saçları elinle kazımaktan sıkıldıysan bu fırça sana göre.Bu özel fırça temizleyici, ruloya dolanan saçları ve iplikleri zahmetsizce çıkarıyor, süpürgenin performansını koruyor. Küçük ama ciddi iş görüyor.

8. Invisibobble Sprunchie 2’li Toka

8. Invisibobble Sprunchie 2’li Toka

Topuz yaptın ama klasik tokalar ya iz bırakıyor ya da lastik belli oluyor. Invisibobble Sprunchie, içi lastik dışı saten bir toka: hem iz yapmaz hem de görünüm olarak çok daha şık. Hem saçta güzel durur, hem bilekte.

9. SUPRUS Elektrikli Çakmak

9. SUPRUS Elektrikli Çakmak

Mum yakmak, ocak tutuşturmak ya da balkonda tütsü yapmak için artık çakmak gazı derdine gerek yok. SUPRUS şarjlı çakmak, esnek boynu ve alevsiz yapısıyla güvenli ve pratik bir kullanım sunuyor. Üstelik çocuk kilidi var, pil ömrü uzun, rüzgârdan etkilenmiyor.

10. Contigo Streeterville Tumbler 1.2L

10. Contigo Streeterville Tumbler 1.2L

Gün boyu soğuk suyu elinizin altında tutmak zor, özellikle yaz aylarında. Contigo pipetli tumbler, 1.2 litre kapasitesi ve çift duvar yalıtımıyla saatlerce serin kalıyor. Taşınabilir, dökülmez, pipetli; daha ne olsun?

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11. CARE + PROTECT Ayarlanabilir Fırın Tepsisi

11. CARE + PROTECT Ayarlanabilir Fırın Tepsisi

Yeni fırın aldın, eski tepsi uymadı mı? CARE + PROTECT fırın tepsisi, genişliği ayarlanabilir olduğu için farklı fırınlara kolayca uyum sağlar. Homojen pişirir, bulaşık makinesinde yıkanır, köşelerde yarım kek derdi yaşanmaz.

12. Destpak 4’lü Bambu Nihale

12. Destpak 4’lü Bambu Nihale

Masanın üstüne sıcak bir tencere koyarken bir şey aramaktan bıktıysan bu set çözüm. Destpak bambu nihale seti, hem tencere altlığı hem bardak altlığı olarak kullanılır, hem de kendi standında toplu durur. Dağınıklığı bitir, mutfağı toparla.

13. Zoreya Mini 8’li Fırça Seti

13. Zoreya Mini 8’li Fırça Seti

Tatile ya da çantaya atmalık kompakt bir fırça seti arıyorsan Zoreya mini 8’li fırça seti seni yolda bırakmaz. Göz makyajından allığa, detay fırçasından karıştırıcıya kadar her şey var. Rengiyle de estetik, işleviyle de yeterli.

14. ESF AirPods Pro 2 Kulaklık Kancası

14. ESF AirPods Pro 2 Kulaklık Kancası

AirPods kulağından düşüyor, hele koşarken sinir bozuyor diyorsan bu kanca işini çözer. ESF kulaklık kancası, AirPods Pro 2’yi kulağa sabitleyerek daha güvenli bir kullanım sunuyor. Spor yapanlar için olmazsa olmaz.

15. Dopar Akıllı Ayakkabı Bağcığı

15. Dopar Akıllı Ayakkabı Bağcığı

Ayakkabıyı her giydiğinde bağla, çıkar, tekrar bağla... Bitirelim bu devri. Dopar esnek bağcık, tak çıkar sistemiyle her ayakkabıyı slip-on modele çeviriyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ya da pratiklik sevenler için harika.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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