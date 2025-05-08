Bu Paraya Değer mi? Petkit Pura Max 2 Akıllı Kedi Tuvaletini İnceledik!

Kedi sahipleri toplanın! Petkit Pura Max 2 akıllı kedi tuvaleti, 'Ben kum temizlemekle uğraşamam' diyenlerin rüyası olabilir mi? Kendi kendini temizleyen, kokuyu hapseden, telefonla kontrol edilen bir sistemden bahsediyoruz. Ama işin içine teknoloji girince akla hemen şu soru geliyor: Gerçekten bu paraya değer mi? Gelin birlikte artılarını, eksilerini, az zahmetli hayat vaadini ve hayatımıza neler kattığını dürüstçe konuşalım.

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