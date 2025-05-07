Ünlülerin Olay Yaratacak Kombinlerini Bir Araya Getirdik! Senin Favorin Hangisi?
Moda dünyasında olup biteni anında değiştirebilen bir güç varsa, o da ünlülerin stilleri! Giydikleri ceket bir anda mağazalarda tükeniyor, taktıkları bir gözlük bile trend oluyor. Kıyafetlerinden makyajlarına, saçlarından ayakkabılarına kadar her detay ilham kaynağı.Biz de “vay be!” dedirten o stilleri sizin için derledik. Kimi zaman sınırları zorlayan iddialı görünümler, kimi zaman ise “tam benlik” dedirten sade ama etkileyici seçimler…
Peki senin tarzını en çok etkileyen, “Ben de böyle giyinmek isterim” dediğin o ünlü hangisi?
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Güzelliğiyle herkesi büyüleyen oyuncu Hande Erçel, parıltılı elbisesiyle yine göz kamaştırmış. Peki, siz bu elbiseyi beğendiniz mi?
Özge Özacar, beyazın saflığı ve siyahın asaletini bir arada kullanarak göz alıcı bir görünüm elde etmiş. Zarafetin ve şıklığın mükemmel birlikteliğini yansıtan bu takım, onun çok yakışmış.
Sıla Türkoğlu, iddialı transparan elbisesiyle adeta bir stil ikonu olmuş. Bu sofistike tarzını, ikonik topuklu ayakkabılarıyla mükemmel bir şekilde tamamlayarak, göz alıcı bir kombin oluşturmuş.
Evrim Alasya'nın günlük stilini mercek altına alalım. Kot şort, t-shirt ve spor ayakkabılarını bir araya getirerek, hem rahat hem de şık bir kombinasyon oluşturmuş.
Ceren Karakoç'un elbisesini beğendiniz mi?
Sibil Çetinkaya, yaz sezonuna damga vuran kombiniyle göz kamaştırıyor. Şık tasarımlı şortu, beyaz renkteki crop üstü ve marjinal kemeriyle yazın tozunu atmış.
Güzel şarkıcı Demet Akalın'ın sahne kombinini beğendiniz mi?
Sarı ve beyazın zarif birlikteliği, Damla Altun'un sunduğu kombin ile karşımızda. Bu çarpıcı renk uyumunun oluşturduğu kombin, sizin de beğeninizi kazandı mı?
Duygu Özaslan, saten ve kumaş malzemeleri ustaca birleştirerek, zarif ve sofistike bir stil ortaya çıkarmış. Kendine özgü tasarımları ve dikkat çekici modasıyla, modern moda dünyasında kendine özgü bir yer edinmiş.
Yetenekli şarkıcı Melike Şahin'in sahne kombinini nasıl buldunuz?
Defne Samyeli, spor kombiniyle göz kamaştırıyor. Yılan derisi desenine sahip tayt takımı, onun formda vücut hatlarını başarıyla vurguluyor.
Ayça Turan, zarifliği ve güzelliğiyle tanınan bir oyuncu. Şıklığına hayran bırakan Turan, balon etekli kırmızı elbisesiyle adeta göz kamaştırıyor.
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