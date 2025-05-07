Ünlülerin Olay Yaratacak Kombinlerini Bir Araya Getirdik! Senin Favorin Hangisi?

Moda dünyasında olup biteni anında değiştirebilen bir güç varsa, o da ünlülerin stilleri! Giydikleri ceket bir anda mağazalarda tükeniyor, taktıkları bir gözlük bile trend oluyor. Kıyafetlerinden makyajlarına, saçlarından ayakkabılarına kadar her detay ilham kaynağı.Biz de “vay be!” dedirten o stilleri sizin için derledik. Kimi zaman sınırları zorlayan iddialı görünümler, kimi zaman ise “tam benlik” dedirten sade ama etkileyici seçimler…

Peki senin tarzını en çok etkileyen, “Ben de böyle giyinmek isterim” dediğin o ünlü hangisi?

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