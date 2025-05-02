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Evinizde Gözünüze Çarpan ve Sıkıldığınız Tüm Çirkin Şeyleri Gizlemenize Yardımcı Olacak 10 Şey

etiket Evinizde Gözünüze Çarpan ve Sıkıldığınız Tüm Çirkin Şeyleri Gizlemenize Yardımcı Olacak 10 Şey

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
02.05.2025 - 13:26

Evinizdeki hoşunuza gitmeyen ve sizi sıkan tüm detayları gizlemek için size yardımcı olacak 10 özel ürünü bir araya getirdik. Bu ürünler arasında saklama kutularından ahşap cilalarına kadar birçok farklı seçenek bulunuyor. Bu sayede evinizdeki her köşeyi, estetik ve işlevsel bir şekilde yeniden tasarlama imkanı bulacaksınız.

Bu içerik 02.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BEIJIALY İnce Tekerlekli Depolama Arabası

BEIJIALY İnce Tekerlekli Depolama Arabası

Kilitlenebilir tekerlekleri sayesinde dilediğiniz yere kolayca taşıyabileceğiniz bu şık ve ince depolama arabası, neredeyse her köşeye sığacak kadar kompakt. Üstelik üç katlı raf sistemiyle, deterjandan mutfak malzemelerine, banyodaki bakım ürünlerinden ofis araçlarına kadar birçok ihtiyacınızı düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

BEIJIALY İnce Tekerlekli Depolama Arabası

Humble Ev Saklama Sepetleri

Humble Ev Saklama Sepetleri

Yumuşak ama dayanıklı yapısıyla dikkat çeken bu dekoratif sepet, giysilerden oyuncaklara, kitaplardan çeşitli ev eşyalarına kadar birçok eşyayı şık bir şekilde organize etmenize yardımcı olur. 

Humble Ev Saklama Sepetleri

Tianbi Kablo Yönetim Kutusu, Kablo Düzenleyici Kutu

Tianbi Kablo Yönetim Kutusu, Kablo Düzenleyici Kutu

Gözünüzü yoran dolaşık kablolar artık geçmişte kaldı. Bu şık ve kullanışlı kablo düzenleyici kutu sayesinde hem evinizdeki estetik görünümü koruyabilir hem de dağınıklığı tek hamlede ortadan kaldırabilirsiniz. Minimal bir dokunuşla huzur, düzen ve sade bir ortam artık elinizin altında!

Tianbi Kablo Yönetim Kutusu

HS Global Masa Altı Kablo Yönetim Tepsisi Kablo Organizeri Kablo Düzenleyici

HS Global Masa Altı Kablo Yönetim Tepsisi Kablo Organizeri Kablo Düzenleyici

Eğer kabloları gizleme konusunda gerçekten kararlıysanız, masanızın altına monte edilen bir kablo yönetim tepsisi tam size göre! Bu pratik çözüm sayesinde masanızın arkasından sarkıp duran kablolar tarihe karışır. Hem görsel dağınıklığı ortadan kaldırır hem de daha düzenli ve profesyonel bir çalışma alanı yaratır.

HS Global Masa Altı Kablo Düzenleyici

Raflı Serbest Duran Beyaz PVC Tuvalet Kağıdı Tutacağı

Raflı Serbest Duran Beyaz PVC Tuvalet Kağıdı Tutacağı

Ek tuvalet kağıdı rulolarını ve banyo temizlik malzemelerini saklamak için sevimli ve etkili bir yol olan ince bir depolama dolabı işinizi görecektir.

Raflı Serbest Duran Beyaz PVC Tuvalet Kağıdı Tutacağı

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Offıce Trend - Ahşap Rötuş Kalemi

Offıce Trend - Ahşap Rötuş Kalemi

Vodaseal Mobilya Rötuş Seti, ahşap yüzeylerdeki çizik, sıyrık ve küçük hasarları saniyeler içinde kamufle etmenizi sağlayan pratik bir çözüm sunar. Setin içindeki farklı tonlardaki boyama kalemleri sayesinde mobilyalarınıza uygun rengi seçip rötuş yapmak çok kolay!

Offıce Trend - Ahşap Rötuş Kalemi

Yaprak Dekoratif Çitler

Yaprak Dekoratif Çitler

Sahte sarmaşık dış mekânlarda hem dekoratif bir görünüm elde etmek hem de istenmeyen manzaraları gizlemek için pratik bir çözüm. Özellikle balkon, teras ya da bahçenizin yan tarafında bulunan dağınık alanları kapatmak için ideal.

Yaprak Dekoratif Çitler

Yatak Altı Saklama Çantası

Yatak Altı Saklama Çantası

Yatak altı gibi değerlendirilmeyen alanları akıllıca kullanmak isteyenler için ideal bir saklama çözümü. Mevsimlik eşyalara veda etme zamanı geldiğinde yatak altı saklama çantaları en iyi iş gören ürünlerden biri.

Kullanıcı yorumu;

Kıyafetler için gerçekten çok yer var! Tüm kalın kışlık ceketlerim (yaklaşık 10 adet) 2 saklama torbasına sığıyor.

Yatak Altı Saklama Çantası

BeisDirect 1 adet kablo yönetim kılıfı

BeisDirect 1 adet kablo yönetim kılıfı

Bu kablo kılıfı sayesinde TV ünitesi, masa arkası ya da bilgisayar çevresinde dolaşan uzun ve karışık kabloları tek bir düzene sokabilirsiniz.

BeisDirect 1 adet kablo yönetim kılıfı

Su Bazlı Dış Mekan Ahşap Cilası

Su Bazlı Dış Mekan Ahşap Cilası

Balkon ya da bahçenizde yıllara meydan okuyan ahşap masa ve sandalyelerinizi yenilemenin en pratik yollarından biri su bazlı dış mekan cilasıdır. Bu cila, hem ahşabın doğal dokusunu korur hem de solmuş, yıpranmış yüzeyleri canlandırır.

Su Bazlı Dış Mekan Ahşap Cilası

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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