Ünlülerin Olay Yaratacak Kombinlerini Bir Araya Getirdik! Senin Favorin Hangisi?
Ünlülerin tarzları her zaman mercek altında, modanın nabzını tutan, hatta çoğu zaman yön veren isimler onlar. Giydikleri kıyafetlerden taktıkları aksesuarlara, saç stillerinden makyajlarına kadar her detay bir anda trend haline gelebiliyor. Biz de ses getiren bu görünümleri sizin için derledik. Kimi zaman 'Bu ne cesaret!' dedirten seçimler, kimi zaman da “Tam benlik!” dedirten zarif dokunuşlar... Peki bu stil yolculuğunda seni en çok etkileyen, “İşte bu!” dediğin ünlü hangisi?
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