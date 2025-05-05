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Günün İndirim Kodları Geldi! Çok Sevilen Markalarda Geçerli Fırsat Kodlarını Kaçırmayın

etiket Günün İndirim Kodları Geldi! Çok Sevilen Markalarda Geçerli Fırsat Kodlarını Kaçırmayın

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
05.05.2025 - 12:59

Günün en cazip marka tekliflerini sizin için bir araya getirdik. Giyimden kozmetiğe, evinizin her türlü ihtiyacını karşılayabileceğiniz bu indirim fırsatlarını kaçırmayın. Alışverişinizi tamamlarken indirim kodlarınızı kullanmayı sakın unutmayın. Bu fırsatlarla tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir alışveriş deneyimi sizleri bekliyor.

Bu içerik 05.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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EVİM100 koduyla ev yaşam ürünlerinde 600 TL’ye 100 TL indirim!

EVİM100 koduyla ev yaşam ürünlerinde 600 TL’ye 100 TL indirim!

Schafer Çelik Termos, dayanıklı çelik konstrüksiyonu ve çift katmanlı yapısıyla öne çıkan bu termos, içeceklerinizi 12 saatten fazla sıcak ya da soğuk tutabilir.

Schafer Kitchen House 2 Litre Çift Katlı Çelik Termos-İnox

HEDIYE100 koduna özel 600 TL’ye 100 TL indirim!

HEDIYE100 koduna özel 600 TL’ye 100 TL indirim!

Cilt bakımını ve makyajı bir araya getiren bu kapatıcı serum, hafif yapısıyla ciltte ağırlık yapmadan doğal bir bitiş sunar. 02 Light rengi, açık ten tonlarına uyum sağlar ve göz altı morluklarını, kızarıklıkları ya da lekeleri nazikçe kapatır.

NYX Bare With Me Kapatıcı Serum – 02 Light

MAYIS100 koduyla moda ürünlerinde 600 TL’ye 100 TL indirim!

MAYIS100 koduyla moda ürünlerinde 600 TL’ye 100 TL indirim!

Hafifliği ve dayanıklılığıyla öne çıkan bu termos bardak, yoğun tempolu günlerinizin vazgeçilmez eşlikçisi olacak. Aerolight teknolojisiyle üretilen gövdesi, klasik Stanley sağlamlığını korurken, çok daha hafif bir kullanım sunar.

Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak 0.47 Lt

MARKET100 koduna özel 800 TL’ye 100 TL indirim!

MARKET100 koduna özel 800 TL’ye 100 TL indirim!

Günlük temizlikte pratiklik arayanların favorisi olmaya aday! Sleepy Easy Clean yüzey temizleme mendilleri, evinizin farklı alanlarında hijyen sağlamanızı kolaylaştırır.

Sleepy Easy Clean Yüzey Temizlik Havlusu&Mendili 100 Yaprak

MANYETIK15 Kodu ile sepette %40 indirime ek %15 ek indirim!

MANYETIK15 Kodu ile sepette %40 indirime ek %15 ek indirim!

Bu eğlenceli ve öğretici oyuncak seti, çocukların hem yaratıcılığını hem de el becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. 200 parçalık manyetik yapı taşları sayesinde farklı araba modelleri tasarlayarak kendi yarış dünyalarını kurabilirler.

Oggia Racing Car 200 Parça Manyetik Oyuncak

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Seçili tabletlerde TABLET500 kodu ile 10000 TL’ ye 500 TL indirim!

Seçili tabletlerde TABLET500 kodu ile 10000 TL’ ye 500 TL indirim!

Hem iş hem eğlence için güçlü ve zarif bir tablet arıyorsanız, HONOR Pad 9 kısa sürede favoriniz olacak! 12.1 inçlik geniş ve canlı ekranı sayesinde film izlemekten not almaya, sunum yapmaktan oyun oynamaya kadar her işinizi konforla halledebilirsiniz.

HONOR Pad 9 8GB 256GB 12.1' Tablet

Ev Yaşam kategorilerinde geçerli PAZAR100 koduyla 700 TL ve üzeri alışverişlerinizde 100 TL indirim sizi bekliyor!

Ev Yaşam kategorilerinde geçerli PAZAR100 koduyla 700 TL ve üzeri alışverişlerinizde 100 TL indirim sizi bekliyor!

Paslanmaz çelikten üretilen bu 9 parçalık set, karıştırma, rendeleme ve saklama işlevlerini bir arada sunuyor.

Çeşitli kapak ve rende başlıklarıyla gelen ürün, yiyecek hazırlıklarını hızlandırırken uzun ömürlü kullanımıyla da mutfağınızın vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday.

Acar Karat Çelik 9 Parça Rendeli Karıştırma Kabı

Moda kategorilerinde geçerli PAZAR100 koduyla 700 TL ve üzeri alışverişlerinizde 100 TL indirim sizi bekliyor!

Moda kategorilerinde geçerli PAZAR100 koduyla 700 TL ve üzeri alışverişlerinizde 100 TL indirim sizi bekliyor!

Gardırobunuzun vazgeçilmez parçası olacak bu basic tişört, hem günlük kombinlerinizde hem de rahat ev stilinizde size eşlik edecek.

DeFacto New Regular Fit Bisiklet Yaka Basic Düz Kısa Kollu Tişört

PAZAR100 koduyla 700 TL ve üzeri alışverişlerinizde 100 TL indirim!

PAZAR100 koduyla 700 TL ve üzeri alışverişlerinizde 100 TL indirim!

Sade tasarımı ve ikonik adidas çizgileriyle öne çıkan VL Court Base modeli, günlük stilinize hem konfor hem de sportif bir hava katıyor. Yumuşak iç tabanı ve esnek dış tabanı sayesinde gün boyu rahatlık sağlarken, klasik süet görünümlü üst yüzeyi ile şıklığı tamamlar.

adidas VL Court Base Unisex Spor Ayakkabı

EVİM100 koduyla ev yaşam ürünlerinde 600 TL’ye 100 TL indirim!

EVİM100 koduyla ev yaşam ürünlerinde 600 TL’ye 100 TL indirim!

Geçmişin zarafetini modern teknolojiyle buluşturan bu kızartma tenceresi, hem görünümüyle hem de fonksiyonelliğiyle mutfağınıza nostaljik bir dokunuş katıyor. Titanyum kaplamalı kulpları, hijyenik kullanım için bakteri barındırmazken; emaye kaplaması ve sert yüzeyi sayesinde çizilmelere karşı son derece dayanıklı.

Emsan Nostalji Emaye Bej Kızartma Tenceresi

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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