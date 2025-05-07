30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak 15 Şey

30’lu yaşlara geldiniz ama hâlâ eyeliner’ı iki gözde eşit çekemiyor musunuz? Fondöteni sürünce yüzünüz maske gibi mi duruyor? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz! Herkesin “bir gün öğrenirim” diye ertelediği şeylerden biri de makyaj… Ama artık o gün geldi. Çünkü 30’lar hem kendine daha çok yakışanı bulduğun hem de “kimin ne dediği umurumda değil” dediğin yaşlar. İşte tam da bu yüzden, makyajla barışmanın ve kendine en çok yakışanı keşfetmenin zamanı. Bu içerikte, sıfırdan başlayanlara bile ilham verecek, denedikçe “neden daha önce yapmamışım?” dedirtecek 15 harika öneri seni bekliyor. Hazırsan başlıyoruz!

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