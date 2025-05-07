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30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak 15 Şey

etiket 30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak 15 Şey

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
07.05.2025 - 10:04

30’lu yaşlara geldiniz ama hâlâ eyeliner’ı iki gözde eşit çekemiyor musunuz? Fondöteni sürünce yüzünüz maske gibi mi duruyor? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz! Herkesin “bir gün öğrenirim” diye ertelediği şeylerden biri de makyaj… Ama artık o gün geldi. Çünkü 30’lar hem kendine daha çok yakışanı bulduğun hem de “kimin ne dediği umurumda değil” dediğin yaşlar. İşte tam da bu yüzden, makyajla barışmanın ve kendine en çok yakışanı keşfetmenin zamanı. Bu içerikte, sıfırdan başlayanlara bile ilham verecek, denedikçe “neden daha önce yapmamışım?” dedirtecek 15 harika öneri seni bekliyor. Hazırsan başlıyoruz!

Bu içerik 06.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Clinique Almost Lipstick Pink Honey

Clinique Almost Lipstick Pink Honey

Sürünce “vay be!” dediği o efsanevi ruj. Renk vermiyor gibi yapıp dudak tonunu öyle güzel tamamlıyor ki, makyaj çantasının demirbaşı olmaya aday. Ne dudak kalemi istiyor, ne ayna... Sür-geç rahatlığında, ama sonuç: “Bugün sende bir güzellik var” yorumlarıyla dolu! Özellikle “ruj beni çok yapılı gösteriyor” diyenler için gerçek bir kurtarıcı.

Clinique Almost Lipstick Pink Honey

Maybelline New York Super Stay Teddy Tint – 10 Current Mood

Maybelline New York Super Stay Teddy Tint – 10 Current Mood

Dudaklarında hem doğal bir renk hem de uzun süre kalıcılık arıyorsan, bu likit mat tint tam size göre! Dudaklarına sıcak, şeftali alt tonlu bir nude görünüm kazandırıyor. Üstelik, gün boyu dudaklarınızda taze ve mat bir renk bırakırken, transfer yapmıyor ve yerinden oynamıyor. Makyajı yeni keşfedenler için ideal olan bu ürün, kolay uygulanabilir formülüyle de mükemmel bir seçim.

Maybelline New York Super Stay Teddy Tint – 10 Current Mood

Jane Iredale PurePressed Base Mineral Fondöten – Golden Glow (SPF 20 UVA/UVB PA++)

Jane Iredale PurePressed Base Mineral Fondöten – Golden Glow (SPF 20 UVA/UVB PA++)

Hem fondöten, hem pudra, hem güneş koruyucu... Üstelik hepsi tek bir kompakt yapıda! Golden Glow rengi, cilde ışıltılı ama abartısız bir sıcaklık verirken, mineral içeriğiyle cildi boğmadan nefes aldırıyor. Cildinle bütünleşiyor, asla katman katman durmuyor. Sivilceye meyilli ya da hassas ciltliler için de gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Aynaya bakınca “hiç makyaj yapmadım ama cildim harika” hissini yaşatıyor. Kısacası, makyaj yapmayı bilmeyen ama iyi görünmek isteyen herkesin gizli silahı.

Jane Iredale PurePressed Base Mineral Fondöten – Golden Glow (SPF 20 UVA/UVB PA++)

L'Oréal Paris Lumi Glass Islak Bitişli Stick Aydınlatıcı

L'Oréal Paris Lumi Glass Islak Bitişli Stick Aydınlatıcı

Bu stick aydınlatıcıyı sürünce sanki cildinize doğal bir ışık filtresi geçmiş gibi oluyor. Ne sim sim duruyor ne de uzaydan görülecek kadar abartılı; tam dozunda, taze taze bir ışıltı veriyor. Parmakla dağıt, çık. Aynaya bakınca “Bu ben miyim?” dedirten cinsten. stelik makyaj yapmayı yeni öğrenenlerin en çok seveceği özelliği: hata kaldırıyor. Yani biraz fazla sürdüm diye dert yok, dağıt gitsin!

L'Oréal Paris Lumi Glass Islak Bitişli Stick Aydınlatıcı

Laura Mercier Translucent Preslenmiş Sabitleyici Pudra

Laura Mercier Translucent Preslenmiş Sabitleyici Pudra

Günün ortasında alnın disko topuna dönüyorsa ama “ben pudra falan anlamam” diyorsan, bu ürün sade ama etkili çözümler arayanlar için. Bu preslenmiş sabitleyici pudra, makyajı sabitliyor ama asla “kat kat makyaj var” demiyor. Renk vermiyor, dokusu incecik ve ciltle adeta kaynaşıyor. Cildinin doğal ışıltısını bozmadan parlamayı kontrol altına alıyor. Ayna karşısında 5 saniyelik bir dokunuşla bile “hazırım!” dedirtiyor. Baştan sona “azıcık ama öz” diyenler için birebir.

Laura Mercier Translucent Preslenmiş Sabitleyici Pudra

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NYX Professional Makeup Şeffaf Kaş Sabitleyici Maskara

NYX Professional Makeup Şeffaf Kaş Sabitleyici Maskara

Kaşların sabah şekil alıyor ama öğlen yerinden oynuyor mu? O zaman bu kaş sabitleyici tam size göre! Kaşlarını anında sabitleyip gün boyu bozulmadan kalmasını sağlıyor. Şeffaf formülü, kaş rengin ne olursa olsun, doğal bir görünüm sunuyor. Fırçasıyla rahatça uygulayabilirsin; kaşlarını şeklini korurken, asla sertleşmeden doğal bir doku bırakıyor. “Ben kaş yapmayı bilmiyorum” diyorsan, bu ürünle kaşlarının mükemmel olması an meselesi!

NYX Professional Makeup Şeffaf Kaş Sabitleyici Maskara

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

Göz altı morlukların sabaha kadar dizi izlemişsin gibi mi duruyor? İşte sahneye bu minik sihirbaz çıkıyor! Sünger ucuyla “tık tık” dokun, hafifçe dağıt ve... ta-daaa! Uykusuzluk, yorgunluk, stres? Hiçbiri yüzünde yazmıyor artık. Ciltle öyle güzel bütünleşiyor ki “ben bu işi çözdüm” diyorsun.

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

NYX Professional Makeup Pore Filler Gözenek Kapatıcı Makyaj Bazı

NYX Professional Makeup Pore Filler Gözenek Kapatıcı Makyaj Bazı

Makyaj yapmayı bilmiyorsan ama pürüzsüz bir cilt görünümü istiyorsan, bu baz tam aradığın ürün! Gözenekleri anında yok ediyormuş gibi bir etki yaratıyor. Sürüldüğü anda cildine yumuşacık bir dokunuş bırakıyor ve makyajının altına mükemmel bir baz hazırlıyor. Silikon bazlı yapısı sayesinde cildine doğal bir pürüzsüzlük kazandırırken, makyajının daha uzun süre kalmasını sağlıyor. Makyajına başladığında “aa, bu kadar mı düzgün görünüyor?” diye şaşırabilirsin!

NYX Professional Makeup Pore Filler Gözenek Kapatıcı Makyaj Bazı

La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

Ve işte karşında, “sürünce beyaz kalıntı bırakır mı?” derdine sonsuza kadar elveda dedirten o mucize. Su gibi hafif yapısıyla cilde yokmuş gibi oturuyor ama koruması tam gaz. Sivilce yapmaz, parlama yapmaz, makyaj altına da cuk oturuyor. 30’lardan sonrası için değil; her yaş için ciltte bir devrim!

La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

Kiko Milano Uzun Süre Kalıcı Eyeliner

Kiko Milano Uzun Süre Kalıcı Eyeliner

İncecik ucu sayesinde elin ne kadar acemi olursa olsun çizgiyi düzgün çekebiliyorsun. Sabah sür, akşama kadar yerinden oynamıyor; ne göz kapağına bulaşıyor, ne de uçup gidiyor. İster ince bir çerçeve, ister dramatik bir kuyruk... Bu eyeliner’la her şey mümkün. Göz makyajına adım atmak isteyenler için en risksiz ve en etkileyici başlangıçlardan biri!

Kiko Milano Uzun Süre Kalıcı Eyeliner

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L’Oréal Paris Paradise Big Deal Maskara

L’Oréal Paris Paradise Big Deal Maskara

İlk sürüşte bile kirpiklere “bakın buradayım!” dedirten dolgunluk, uzunluk ve hacim veriyor. Üstelik öyle örümcek bacağı gibi de değil; yumuşak, tek tek ayrılmış ve hacimli... Fırçası o kadar kullanıcı dostu ki, elin titrerse bile işler yolunda gidiyor. Makyaj yapmayı yeni öğrenen herkesin “ben rimeli çözdüm!” diyebilmesi için yaratılmış adeta. Gözlerine dramatik bir hava katmak istiyorsan, bu maskara tam bir olay!

L’Oréal Paris Paradise Big Deal Maskara

Maybelline New York Sunkisser Likit Allık – 06 City Sizzle

Maybelline New York Sunkisser Likit Allık – 06 City Sizzle

Allık deyince “yanaklarım palyaçoya döner mi?” diye korkanlardansan, bu likit allıkla barış imzalamanın vakti geldi! Cilde sanki hafif güneşte kızarmışsın gibi sıcak bir renk veriyor; ne fazla ne eksik. Uygulaması öyle kolay ki, parmakla bile dağıtınca bile makyaj artisti gibi sonuç alıyorsun. Yapısı incecik, cilde hemen karışıyor ve gün boyu yerinden oynamıyor. Makyaj konusunda acemiler için tam bir güvenli bölge: “sürdüm mü, dağıttım mı, ne yaptım?” stresine hiç girmiyorsun.

Maybelline New York Sunkisser Likit Allık – 06 City Sizzle

NYX Professional Makeup Ultimate Göz Farı Paleti

NYX Professional Makeup Ultimate Göz Farı Paleti

Hangi ruh halindeysen, bu paletle o günkü moduna uygun bir göz makyajı yapmak çok kolay. Hem pigmentasyonu yüksek hem de yumuşacık dokusu sayesinde sürümü inanılmaz kolay. Gözlerine derinlik katmak, göz pınarlarını aydınlatmak ya da sonrasında hafif bir dumanlı etki yaratmak için ideal. Hem acemiler hem de profesyoneller için mükemmel bir seçenek!

NYX Professional Makeup Ultimate Göz Farı Paleti

L’Oréal Paris Infaillible 32H Fresh Wear C Vitaminli Fondöten-145 Rose Beige

L’Oréal Paris Infaillible 32H Fresh Wear C Vitaminli Fondöten-145 Rose Beige

Hem ciltte varla yok arası duruyor hem de C vitaminiyle “sadece kapatmıyorum, bakım da yapıyorum” diyor. 32 saat kalıcı diyorlar ama zaten o kadar güzel oturuyor ki çıkarmaya kıyamıyorsun. Ne parlama yapıyor, ne maske gibi duruyor, ne de gün ortasında çizgilere kaçıyor. Yeni başlayanlar için bonusu: süngerle, fırçayla hatta parmakla bile pürüzsüz uygulanıyor. “Yok artık bu kadar da olmaz” diyorsun, sonra aynaya bakıp sessizce kendini tebrik ediyorsun.

L’Oréal Paris Infaillible 32H Fresh Wear C Vitaminli Fondöten

Pastel Beauty Filter Fixing Powder - 00 Transparan Pudra

Pastel Beauty Filter Fixing Powder - 00 Transparan Pudra

Transparan rengiyle her cilt tonuna uyum sağlıyor; makyajını sabitliyor ama asla ağırlık yapmıyor. Parlamayı kontrol altına alıp gün içinde cildinin canlı görünmesine destek oluyor. Yeni başlayanlar için de çok uygun çünkü “fazla sürdüm mü, yüzüm beyaz mı kaldı?” derdi yok! Sür ve çık, makyajın yerinden oynamasın!

Pastel Beauty Filter Fixing Powder - 00 Transparan Pudra

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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