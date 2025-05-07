30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak 15 Şey
30’lu yaşlara geldiniz ama hâlâ eyeliner’ı iki gözde eşit çekemiyor musunuz? Fondöteni sürünce yüzünüz maske gibi mi duruyor? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz! Herkesin “bir gün öğrenirim” diye ertelediği şeylerden biri de makyaj… Ama artık o gün geldi. Çünkü 30’lar hem kendine daha çok yakışanı bulduğun hem de “kimin ne dediği umurumda değil” dediğin yaşlar. İşte tam da bu yüzden, makyajla barışmanın ve kendine en çok yakışanı keşfetmenin zamanı. Bu içerikte, sıfırdan başlayanlara bile ilham verecek, denedikçe “neden daha önce yapmamışım?” dedirtecek 15 harika öneri seni bekliyor. Hazırsan başlıyoruz!
Bu içerik 06.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Clinique Almost Lipstick Pink Honey
Maybelline New York Super Stay Teddy Tint – 10 Current Mood
Jane Iredale PurePressed Base Mineral Fondöten – Golden Glow (SPF 20 UVA/UVB PA++)
L'Oréal Paris Lumi Glass Islak Bitişli Stick Aydınlatıcı
Laura Mercier Translucent Preslenmiş Sabitleyici Pudra
NYX Professional Makeup Şeffaf Kaş Sabitleyici Maskara
Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı
NYX Professional Makeup Pore Filler Gözenek Kapatıcı Makyaj Bazı
La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+
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L’Oréal Paris Paradise Big Deal Maskara
Maybelline New York Sunkisser Likit Allık – 06 City Sizzle
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L’Oréal Paris Infaillible 32H Fresh Wear C Vitaminli Fondöten-145 Rose Beige
Pastel Beauty Filter Fixing Powder - 00 Transparan Pudra
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