iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra'yı Karşılaştırıyoruz!

Kamera: S25 Ultra’nın kamera sistemi adeta bir cep stüdyosu gibi çalışıyor. 200 MP ana kamera, düşük ışıkta bile mükemmel netlik sunuyor. 10x optik zoom ve gelişmiş gece çekim özellikleri sayesinde hem uzakları hem de karanlıkları net görüyorsun. Video tarafında da 8K çekim seçeneğiyle sınırlarını genişletiyor.

İşlemci: Galaxy S25 Ultra, Qualcomm’un en yeni ve en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 ile geliyor. Oyun, video düzenleme, çoklu görev... Ne yaparsan yap cihaz sana anında yanıt veriyor. Üstelik ısınma sorunu minimuma indirilmiş.

Ekran: Samsung’un ekran konusundaki iddiası devam ediyor. 6.8 inçlik QHD+ çözünürlükteki ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2600 nit'e kadar çıkan parlaklığıyla hem iç mekânda hem güneş altında net görüntü sunuyor. HDR10+ desteğiyle film izlemek ayrı bir zevke dönüşüyor.

Tasarım: S25 Ultra, mat cam arka yüzeyi ve metal çerçevesiyle hem şık hem dayanıklı bir yapı sunuyor. Kavisli ekran tasarımı daha yumuşak bir his verirken, IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dirençli yapısını koruyor.

Yazılım: Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü sayesinde Galaxy S25 Ultra, kullanım alışkanlıklarınıza göre şekilleniyor. Yapay zekâ destekli öneriler, gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri ve güvenlik iyileştirmeleri ile akıllı bir deneyim sunuyor.

Pil: Galaxy S25 Ultra, 5000 mAh’lik bataryası ve enerji verimli donanımıyla gün boyu kullanım sunuyor. 45W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteğiyle, kısa sürede uzun süreli enerjiye kavuşuyorsun.