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iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra'yı Karşılaştırıyoruz!

etiket iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra'yı Karşılaştırıyoruz!

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
06.05.2025 - 10:24

Yeni telefon alacakların en büyük ikilemiyle geldik: iPhone 16 Pro Max mi, Samsung Galaxy S25 Ultra mı? İkisi de yılın en iddialı modelleri, ikisi de 'Ben buradayım!' diyor. “Hız mı, kamera mı, tasarım mı?” derken karar vermek zorlaşıyor. Biri Apple’ın son gözdesi, diğeri Samsung’un teknoloji şovu. Peki hangisi senin için daha uygun? Kamera performansı, pil ömrü, ekran kalitesi ve fiyat detaylarıyla iki devi karşılaştırdık. Hazırsan başlayalım!

Bu içerik 06.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Apple, sınırları zorlamaya devam ediyor! “Bir sonraki seviye” diyerek iPhone 16 Pro Max’i sahaya sürdü ve gerçekten de yeni seviyeye geçmiş gibi duruyor.

Apple, sınırları zorlamaya devam ediyor! “Bir sonraki seviye” diyerek iPhone 16 Pro Max’i sahaya sürdü ve gerçekten de yeni seviyeye geçmiş gibi duruyor.

iPhone 16 Pro Max, Apple’ın şimdiye kadarki en güçlü ve en akıllı telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Titanyum gövdesi, A18 Pro işlemcisi ve gelişmiş kamera özellikleriyle adeta “Ben buradayım!” diyor.

Apple, iPhone 16 Pro Max ile teknolojiyi bir adım daha ileriye taşıyor. Kullanıcılara hem güçlü bir deneyim hem de şıklık vaat ediyor.

Apple, iPhone 16 Pro Max ile teknolojiyi bir adım daha ileriye taşıyor. Kullanıcılara hem güçlü bir deneyim hem de şıklık vaat ediyor.

Apple bu kez hem tasarımda hem de donanımda önemli adımlar attı. Daha ince çerçeveler, daha uzun pil ömrü ve yapay zekâ destekli özelliklerle kullanıcı deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Özellikle mobil fotoğrafçılık ve video çekenler için büyük yenilikler sunuyor.

iPhone 16 Pro Max, özellikle video ve fotoğraf çekenleri mest edecek türden. Yeni A18 Pro çipiyle beraber hem hız hem pil ömrü ciddi anlamda güçlenmiş. Ekran parlaklığı desen, güneşin altında bile “görülürlük” garantili. “Ben telefonu her şey için kullanırım” diyenlerdensen, seni fazlasıyla tatmin eder.

iPhone 16 Pro Max, özellikle video ve fotoğraf çekenleri mest edecek türden. Yeni A18 Pro çipiyle beraber hem hız hem pil ömrü ciddi anlamda güçlenmiş. Ekran parlaklığı desen, güneşin altında bile “görülürlük” garantili. “Ben telefonu her şey için kullanırım” diyenlerdensen, seni fazlasıyla tatmin eder.

  • Kamera: iPhone 16 Pro Max, 48 MP çözünürlüğüyle profesyonel fotoğrafçılığa yakın sonuçlar sunuyor. 5x optik zoom ve gelişmiş gece modu sayesinde, karanlık ortamlarda bile net ve canlı fotoğraflar çekebiliyorsunuz.

  • İşlemci: Apple’ın yeni A18 Pro çipi, daha hızlı, daha verimli ve daha güçlü bir deneyim sunuyor. Uygulamalar hızla açılıyor, oyunlar kusursuz çalışıyor, her şey anında tepki veriyor.

  • Ekran: 6.9 inç Super Retina XDR ekranı sayesinde her detayın öne çıktığı mükemmel bir görüntü deneyimi seni bekliyor. 120 Hz yenileme hızı ile her kaydırmada akıcı bir his yaşatıyor.

  • Tasarım: İnce titanyum çerçeve, hem dayanıklılığı artırıyor hem de zarif bir görünüm sunuyor. Daha hafif yapısıyla rahat bir kullanım sağlarken, göz alıcı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

  • Yazılım: iOS 18, yapay zekâ ile güçlendirilmiş özellikleriyle her an daha akıllı bir telefon deneyimi sunuyor. iPhone’unuz artık seni daha iyi tanıyor, ihtiyaçlarına daha hızlı cevap veriyor.

  • Pil: iPhone 16 Pro Max, optimize edilmiş pil performansı sayesinde yoğun kullanımla bile gün boyunca seni yarı yolda bırakmıyor. Gün boyu kesintisiz kullanım garantisi sunuyor.

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Uzun zamandır Takip ettiğim bir modeldi. 1 günde elime ulaştı. Çok hızlı ve hasarsız geldi. Telefonda beklentiniz hız ve performanssa tam ideal bir seçim. Özellikle yapay zekanın geliştirilmesi ile performansın önemi daha çok artacaktır. Maddi sıkıntınız yoksa kesinlikle Apple kalitesini tavsiye ederim. Ben yıllardır bir çok modelini kullanıyorum çok memnunum. Görüntüsü, performansı, stabil çalışması ve kalitesi tartışmasız en iyi telefon.

Çağın getirdiği teknolojik düzeyde yaşamak herkesin hakkı. Keşke herkesin alım gücü yeterli olsa da bu ürüne sahip olabilse. İlk iphone'um 6 plus idi, bunun yanında daktilo gibi kalıyor. Siri de zirve yapmış. Felsefem, bir kere al, en iyisini al. Sanırım en iyisi bu. 

iPhone 16 Pro Max

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Gücün ve netliğin yeni tanımı Galaxy S25 Ultra sahneye çıkıyor! Samsung’un yeni cihazı Galaxy S25 Ultra, sadece güçlü değil; aynı zamanda zeki, şık ve sınır tanımayan bir teknoloji deneyimi sunuyor.

Gücün ve netliğin yeni tanımı Galaxy S25 Ultra sahneye çıkıyor! Samsung’un yeni cihazı Galaxy S25 Ultra, sadece güçlü değil; aynı zamanda zeki, şık ve sınır tanımayan bir teknoloji deneyimi sunuyor.

Samsung, her yeni modelle teknoloji dünyasında çıtayı daha da yukarı taşıyor. Galaxy S25 Ultra da bu geleneği sürdürüyor ve sadece bir telefon olmanın ötesine geçiyor. Hem iş hem eğlence dünyasında her ihtiyacına cevap verecek bu cihaz, sizlere bir adım önde olma imkânı tanıyor. Galaxy S25 Ultra, sadece telefon değil, bir teknoloji harikası!

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Samsung Galaxy S25 Ultra, güçlü performansı ve şık tasarımıyla mobil deneyimi yeniden tanımlıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra, güçlü performansı ve şık tasarımıyla mobil deneyimi yeniden tanımlıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra, sıradan bir akıllı telefondan çok daha fazlasını sunuyor. İleri düzeydeki suya ve toza dayanıklılığı, Galaxy S25 Ultra’yı her koşulda güvenle kullanmanızı sağlıyor. Şık, zarif ve son derece dayanıklı tasarımıyla hem görsel olarak hem de pratik olarak mükemmel bir deneyim vaat ediyor. Gün boyu süren pil ömrü ve hızlı şarj özellikleri ile bu telefon, kesintisiz bir kullanım sunuyor.

200 MP kameradan, Snapdragon 8 Gen 4 işlemciye kadar her detayıyla güçlü bir deneyim sunuyor. Yüksek çözünürlüklü ekranı, şık tasarımı ve gelişmiş yazılım özellikleriyle, mobil dünyada fark yaratıyor.

200 MP kameradan, Snapdragon 8 Gen 4 işlemciye kadar her detayıyla güçlü bir deneyim sunuyor. Yüksek çözünürlüklü ekranı, şık tasarımı ve gelişmiş yazılım özellikleriyle, mobil dünyada fark yaratıyor.

Kamera: S25 Ultra’nın kamera sistemi adeta bir cep stüdyosu gibi çalışıyor. 200 MP ana kamera, düşük ışıkta bile mükemmel netlik sunuyor. 10x optik zoom ve gelişmiş gece çekim özellikleri sayesinde hem uzakları hem de karanlıkları net görüyorsun. Video tarafında da 8K çekim seçeneğiyle sınırlarını genişletiyor.

İşlemci: Galaxy S25 Ultra, Qualcomm’un en yeni ve en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 ile geliyor. Oyun, video düzenleme, çoklu görev... Ne yaparsan yap cihaz sana anında yanıt veriyor. Üstelik ısınma sorunu minimuma indirilmiş.

Ekran: Samsung’un ekran konusundaki iddiası devam ediyor. 6.8 inçlik QHD+ çözünürlükteki ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2600 nit'e kadar çıkan parlaklığıyla hem iç mekânda hem güneş altında net görüntü sunuyor. HDR10+ desteğiyle film izlemek ayrı bir zevke dönüşüyor.

Tasarım: S25 Ultra, mat cam arka yüzeyi ve metal çerçevesiyle hem şık hem dayanıklı bir yapı sunuyor. Kavisli ekran tasarımı daha yumuşak bir his verirken, IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dirençli yapısını koruyor.

Yazılım: Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü sayesinde Galaxy S25 Ultra, kullanım alışkanlıklarınıza göre şekilleniyor. Yapay zekâ destekli öneriler, gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri ve güvenlik iyileştirmeleri ile akıllı bir deneyim sunuyor.

Pil: Galaxy S25 Ultra, 5000 mAh’lik bataryası ve enerji verimli donanımıyla gün boyu kullanım sunuyor. 45W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteğiyle, kısa sürede uzun süreli enerjiye kavuşuyorsun.

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Her türlü ihtiyaca cevap verebilecek üst segment bir akıllı cihaz. Rakipsiz. Tavsiye ediyorum.

Ürün çok başarılı, gerçekten performans canavarı diyebilirim.

Yapay zeka özellikle resim edit konusunda çok eğlenceli.

Tasarımına bayıldım. Circle to search özelliğini çok fazla kullanıyorum günlük hayatımı kolaylaştıran bir ürün oldu fiyatını sonuna kadar hak ediyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Tüm Samsung marka ürünler listesine  buradan ulaşabilirsin.

Teknoloji dünyasının en gözde iki modeli, iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra, her alanda birbirinden güçlü özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Her iki telefon da, performans, tasarım ve kullanım deneyimi açısından sınırları zorlayan cihazlar.

Teknoloji dünyasının en gözde iki modeli, iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra, her alanda birbirinden güçlü özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Her iki telefon da, performans, tasarım ve kullanım deneyimi açısından sınırları zorlayan cihazlar.

Tasarım: Her iki telefon da şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor. iPhone 16 Pro Max, titanyum çerçevesi ve ince yapısıyla zarif bir görünüm sunarken, Samsung Galaxy S25 Ultra da mat cam arka yüzeyi ve metal çerçevesiyle estetik bir dokunuş sağlıyor. 

Ekran: iPhone’un Super Retina XDR ekranı, renk doğruluğu ve parlaklık seviyeleriyle öne çıkarken, Galaxy S25 Ultra’nın Dynamic AMOLED 2X ekranı, çok daha canlı renkler ve 120 Hz yenileme hızıyla daha akıcı bir deneyim sunuyor.

Kamera ve Fotoğraf Teknolojisi: Her iki cihaz da mükemmel kamera sistemlerine sahip, ancak Galaxy S25 Ultra, 200 MP kamera çözünürlüğü ve 10x optik zoom özellikleriyle profesyonel fotoğrafçılık dünyasında bir adım öne çıkıyor. iPhone 16 Pro Max ise gelişmiş gece modu ve mükemmel renk doğruluğu ile doğal fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Gece çekimlerinde iPhone biraz daha iyi bir denge sunarken, Galaxy’nin zoom yetenekleri uzak mesafelerde daha iyi performans sergiliyor.

Performans ve İşlemci: Her iki cihaz da üstün performans sunuyor. iPhone 16 Pro Max, A18 Pro çipiyle birinci sınıf hız ve verimlilik sunuyor, uygulamalar arasında geçiş oldukça hızlı ve stabil. Galaxy S25 Ultra ise Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle yoğun uygulamalarda dahi bir saniye bile takılmadan çalışabiliyor. Ancak, iPhone’un işlemcisi genellikle daha enerji verimli ve iOS ile daha optimize çalışıyor.

Batarya ve Şarj Süresi: Her iki telefon da gün boyu kesintisiz kullanım vaat ediyor, ancak iPhone 16 Pro Max, optimize edilmiş bataryası sayesinde pil ömrü açısından bir adım önde olabilir. Samsung Galaxy S25 Ultra ise 5000 mAh bataryasıyla uzun süreli kullanım sağlıyor ve hızlı şarj özelliğiyle dakikalar içinde şarjınızı hızla artırabiliyor.

Yazılım ve Kullanıcı Deneyimi: iPhone 16 Pro Max, iOS 18 ile kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. iOS’in sadeliği ve hızlı güncellemeleri, cihazı her zaman güncel tutuyor. Galaxy S25 Ultra ise One UI 7 ile özelleştirilmiş ve oldukça kullanıcı dostu. Android’in esnekliğini ve Samsung’un sunduğu ekstra özellikleriyle daha fazla kişiselleştirme imkanı sağlıyor.

Fiyat: iPhone 16 Pro Max, genellikle daha yüksek fiyat etiketine sahip ve üst düzey özellikleriyle yüksek kaliteli bir deneyim sunuyor. Samsung Galaxy S25 Ultra, benzer yüksek özelliklere sahip olmakla birlikte, genellikle biraz daha uygun fiyatlı ve fiyat/performans açısından daha cazip olabilir.

Sonuç Olarak, her iki dev cihaz, farklı ihtiyaçlara hitap ediyor ve her iki telefon da kendi alanlarında güçlü performanslar sunuyor.

Sonuç Olarak, her iki dev cihaz, farklı ihtiyaçlara hitap ediyor ve her iki telefon da kendi alanlarında güçlü performanslar sunuyor.

iPhone 16 Pro Max, gelişmiş işlemcisi ve kamera yetenekleriyle üst düzey bir deneyim arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek. Hem iş hem de eğlence dünyasında mükemmel bir denge sunarak, kullanıcılarına kusursuz bir performans vaat ediyor.

Öte yandan, Samsung Galaxy S25 Ultra, yüksek çözünürlüklü kamerası ve güçlü ekran teknolojisiyle dikkat çekiyor. Kamera konusunda mükemmel fotoğraflar ve videolar çekmek isteyenler için en iyi tercihlerden biri olabilir. Ayrıca, büyük ekranı ve hızlı performansıyla içerik tüketicileri ve oyunseverler için oldukça cazip bir alternatif sunuyor.

Hangisini tercih edeceğin, kullanım alışkanlıklarına, ihtiyaçlarına ve bütçene göre şekillenecek. iPhone 16 Pro Max, güçlü bir ekosistem ve uzun süreli yazılım desteği arayanlar için idealken, Samsung Galaxy S25 Ultra, daha büyük ekran, üstün kamera ve esnek kullanım isteyenlere hitap ediyor. Hangi cihazı seçerseniz seçin, her iki model de teknoloji dünyasında iz bırakacak kadar güçlü ve yenilikçi!

iPhone 16 Pro Max

Tüm iPhone marka ürünler listesine  buradan ulaşabilirsin.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Tüm Samsung marka ürünler listesine  buradan ulaşabilirsin.

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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