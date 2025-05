iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra'yı Karşılaştırıyoruz!

İşlemci: Apple’ın yeni A18 Pro çipi, daha hızlı, daha verimli ve daha güçlü bir deneyim sunuyor. Uygulamalar hızla açılıyor, oyunlar kusursuz çalışıyor, her şey anında tepki veriyor.

Ekran: 6.9 inç Super Retina XDR ekranı sayesinde her detayın öne çıktığı mükemmel bir görüntü deneyimi seni bekliyor. 120 Hz yenileme hızı ile her kaydırmada akıcı bir his yaşatıyor.