Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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Bu içerik 04.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Xiaomi Compact Hair Dryer H101 White EU
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2. Bioxcin Forte Şampuan 300ml
3. Sebamed Sun Bebe Güneş Sprey SPF50 200ml
4. L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı - 120 Magnetic Mauve
5. Head & Shoulders Derinlemesine Temizlik Şampuan Kaşıntı Giderici Nane 300 ml
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6. Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence - 100ml
7. Philips Yüz Tüy Alma Makinesi - BRR454/00
8. Skin Sensual BB Krem Light SPF 50 PA++++
9. Cream Co. Moisturizer | Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi Aydınlatıcı
10. Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm 13 ml Peach
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11. Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara
12. Skin Sensual Deep & Soothing Cleansing Oil
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