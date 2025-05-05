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Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

etiket Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
05.05.2025 - 10:20

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 04.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Xiaomi Compact Hair Dryer H101 White EU

1. Xiaomi Compact Hair Dryer H101 White EU

Xiaomi Compact Hair Dryer H101, hem kompakt tasarımı hem de güçlü performansıyla saç kurutmayı pratik hale getiriyor. Beyaz rengi ve minimalist görünümüyle banyonuza şıklık katarken, ısıyı dengeli şekilde dağıtarak saç sağlığınızı korur. Günlük kullanıma uygun bu saç kurutma makinesi, seyahat dostu yapısıyla da öne çıkıyor.üyle saç sağlığını korur. Minimalist görünümü ve ergonomik yapısıyla hem şık hem de işlevsel bir deneyim sunar.

2. Bioxcin Forte Şampuan 300ml

2. Bioxcin Forte Şampuan 300ml

Bioxcin Forte Şampuan 300ml, saç dökülmesini önlemeye yardımcı özel içeriğiyle zayıf saç köklerini hedef alıyor. Bitkisel destekli formülüyle saç derisini canlandırırken daha dolgun ve güçlü saçlar sunar. Saç bakım rutininizin vazgeçilmez adımı olabilir.

3. Sebamed Sun Bebe Güneş Sprey SPF50 200ml

3. Sebamed Sun Bebe Güneş Sprey SPF50 200ml

Sebamed Sun Bebe Güneş Sprey SPF50, bebeklerin hassas cildine özel geliştirilmiş güçlü bir koruyucu. Yağsız ve hızlı emilen yapısıyla ciltte yapışkanlık hissi bırakmadan UVA/UVB ışınlarına karşı yüksek koruma sağlar. Günlük kullanım için güvenli ve dermatolojik olarak test edilmiştir.

4. L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı - 120 Magnetic Mauve

4. L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı - 120 Magnetic Mauve

L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı 120 Magnetic Mauve, göz makyajını saniyeler içinde tamamlamanızı sağlar. Kremsi dokusuyla kolayca uygulanır, gün boyu kalıcılığını korur. Bu büyüleyici mauve tonuyla bakışlarınız daha da derinleşir.

5. Head & Shoulders Derinlemesine Temizlik Şampuan Kaşıntı Giderici Nane 300 ml

5. Head & Shoulders Derinlemesine Temizlik Şampuan Kaşıntı Giderici Nane 300 ml

Head & Shoulders Derinlemesine Temizlik Şampuan, nane etkisiyle ferahlatırken saç derisindeki kaşıntıyı yatıştırır. 300 ml’lik ambalajında, yağ ve kepeğe karşı etkili formülüyle saçlarınıza derinlemesine temizlik sunar. Günlük kullanımla saçlarınız taze ve güçlü görünür.

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6. Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence - 100ml

6. Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence - 100ml

Cildine bir 'yeniden başlat' butonu lazım diyenler için: Cosrx Snail Essence! Salyangoz özü sayesinde cildi nemlendiriyor, onarıyor ve ışıl ışıl yapıyor. Sabah aynada cildine bakarken 'bu ben miyim?' diyeceksin! 🐌✨

7. Philips Yüz Tüy Alma Makinesi - BRR454/00

7. Philips Yüz Tüy Alma Makinesi - BRR454/00

Philips Yüz Tüy Alma Makinesi BRR454/00, nazik tüy alma teknolojisiyle yüzünüzde pürüzsüzlük sağlar. Kompakt tasarımıyla çantada taşınabilir, cilt tahrişi yaratmadan etkili bir çözüm sunar. Günlük bakım rutininize zahmetsizce entegre edebilirsiniz.

8. Skin Sensual BB Krem Light SPF 50 PA++++

8. Skin Sensual BB Krem Light SPF 50 PA++++

Skin Sensual BB Krem Light, SPF 50 PA++++ korumasıyla hem makyaj hem güneş koruyucu görevini bir arada sunar. Cilt tonunu eşitlerken hafif yapısıyla doğal bir görünüm sağlar. Gün boyu nemli ve canlı bir ten için ideal.

9. Cream Co. Moisturizer | Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi Aydınlatıcı

9. Cream Co. Moisturizer | Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi Aydınlatıcı

Cream Co. Moisturizer, su bazlı formülüyle tüm cilt tiplerine uygundur ve ağırlık hissi yaratmadan nemlendirir. Aydınlatıcı etkisiyle cilt tonunu dengeler ve sağlıklı bir ışıltı kazandırır. Sabah-akşam kullanıma uygundur.

10. Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm 13 ml Peach

10. Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm 13 ml Peach

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm Peach, peptit, seramid ve E vitamini içeriğiyle dudaklara yoğun bakım yapar. 13 ml’lik ambalajında hem nemlendirici hem de ışıltılı bir görünüm sunar. Şeftali aromasıyla dudaklarınıza tatlı bir dokunuş bırakır.

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11. Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara

11. Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara

L'Oréal Paris Telescopic Maskara, ultra ince fırçasıyla kirpiklerinizi tek tek ayırır ve olağanüstü uzunluk kazandırır. Derin siyah tonu sayesinde bakışlar daha çarpıcı hale gelir. Gün boyu akma yapmadan kalıcılığını korur.

12. Skin Sensual Deep & Soothing Cleansing Oil

12. Skin Sensual Deep & Soothing Cleansing Oil

Skin Sensual Deep & Soothing Cleansing Oil, resveratrol desteğiyle cildinizi nazikçe arındırırken bakım yapar. Suya dayanıklı makyajı dahi kolayca çözen yapısıyla cildi kurutmadan temizler. Yumuşak ve ferah bir cilt hissi bırakır.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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