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Market Alışverişini Uyguna Getirmek İsteyenlerin Beklediği Süper Tasarruf Haftası Başladı!

etiket Market Alışverişini Uyguna Getirmek İsteyenlerin Beklediği Süper Tasarruf Haftası Başladı!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.10.2024 - 15:20 Son Güncelleme: 02.10.2024 - 15:24

Markete gitmeden önce internet üzerinden ürün fiyatlarını araştırıyorsanız ve hatta çoğu zaman online alışveriş yapıyorsanız, bu fırsatın tam da size göre olduğunu söyleyebilirim. İnternet üzerinden alışveriş yapmanın rahatlığını ve zaman tasarrufunun keyfini yaşarken, uygun fiyata alışveriş yapmanın hazzını yaşatacak Süper Tasarruf Haftası detaylarıyla aşağıda sizi bekliyor.

Bu içerik 02.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1 Ekim tarihinde başlayan Süper Tasarruf Haftası, 7 Ekim tarihine kadar sürecek.

1 Ekim tarihinde başlayan Süper Tasarruf Haftası, 7 Ekim tarihine kadar sürecek.

Temizlik malzemelerinden tutun gıda ürünlerine ve hatta kozmetik ürünlerine kadar yüzlerce üründe geçerli 'Süper Tasarruf Haftası', Amazon'da Prime üyelerine özel kampanya dahilinde 3 alana %15 indirim fırsatı ve 500 TL'ye %15 indirim fırsatı sunuluyor.

Henüz Prime üyesi değilseniz öncelikle buradan üye olmayı unutmayın.

Prime üyesi olduktan sonra temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine yüzlerce üründe geçerli olan ürünleri sepetinize eklemeye başlayabilirsiniz.

Prime üyesi olduktan sonra temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine yüzlerce üründe geçerli olan ürünleri sepetinize eklemeye başlayabilirsiniz.

Market alışverişini uyguna getirmek isteyenlerin merakla beklediği Süper Tasarruf Haftası 3 alana %15 indirim fırsatıyla burada sizi bekliyor!

İndirimler sadece bununla sınırlı değil! Dilerseniz Prime üyelerine özel 500 TL'ye %15 indirim fırsatından da yararlanabilirsiniz. Detayları incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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