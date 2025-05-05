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Günün Fırsatı: Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
05.05.2025 - 15:09

Kedi sahiplerinin son zamanlarda indirime girmesini en çok beklediği ürünlerden biri akıllı kedi tuvaleti. Kedi sahiplerinin hayatını çokça kolaylaştıran Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 05.05.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Haustier in yeni nesil akıllı otomatik kedi tuvaleti hem kedinizin hem de sizin maximum düzeyde konforu için en ince ayrıntılarına kadar düşünülerek tasarlanmış.

Haustier in yeni nesil akıllı otomatik kedi tuvaleti hem kedinizin hem de sizin maximum düzeyde konforu için en ince ayrıntılarına kadar düşünülerek tasarlanmış.

Kedi tuvaletinin otomatik temizleme fonksiyonu sayesinde kedinizin dışkı ve idrarını hızlı ve etkili bir şekide temizliyor.

Benzersiz yenilikçi tasarımı sayesindeçok küçük bir alan kaplıyor. UV temizleme fonksiyonu ve akıllı sensörler sayesinde uygulama üzerinden size bildirimler gönderiyor.

Benzersiz yenilikçi tasarımı sayesindeçok küçük bir alan kaplıyor. UV temizleme fonksiyonu ve akıllı sensörler sayesinde uygulama üzerinden size bildirimler gönderiyor.

Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti 75 litrelik daha geniş iç hacmi lleher kedinin kolayca girip çıkabileceği büyük giriş alanı, 7 lt çöp haznesi ve deodorant çantası ile birlikte gelerek kötü kokuları minimuma indiriyor.

Kedili evler için ideal olan Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti'ni indirimdeyken kaçırmayın.

Kedili evler için ideal olan Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti'ni indirimdeyken kaçırmayın.

Günün fırsatı Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti için tıklayın.

İndirimli otomatik kedi tuvaletleri burada.

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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