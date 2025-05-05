Günün Fırsatı: Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti İndirimde!
Kedi sahiplerinin son zamanlarda indirime girmesini en çok beklediği ürünlerden biri akıllı kedi tuvaleti. Kedi sahiplerinin hayatını çokça kolaylaştıran Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.
Bu içerik 05.05.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Haustier in yeni nesil akıllı otomatik kedi tuvaleti hem kedinizin hem de sizin maximum düzeyde konforu için en ince ayrıntılarına kadar düşünülerek tasarlanmış.
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Benzersiz yenilikçi tasarımı sayesindeçok küçük bir alan kaplıyor. UV temizleme fonksiyonu ve akıllı sensörler sayesinde uygulama üzerinden size bildirimler gönderiyor.
Kedili evler için ideal olan Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti'ni indirimdeyken kaçırmayın.
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