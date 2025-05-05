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Bugün İndirimde Neler Var? Philips Lumea'dan Delonghi Kahve Makinesine 5 Mayıs 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Philips Lumea'dan Delonghi Kahve Makinesine 5 Mayıs 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
05.05.2025 - 15:10

Trendyol'da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada'nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon'un birbirinden cazip fırsatları... 5 Mayıs 2025 tarihinde indirimde olan ürünler arasında Philips Lumea ve Delonghi Kahve Makinesi gibi öne çıkan seçenekler var.  Bu özel indirimler, hem kaliteli ürünleri uygun fiyatlara almak isteyenler için hem de hediye arayışında olanlar için mükemmel bir fırsat.

Bu içerik 05.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Amazon’da indirimde olan Philips Lumea IPL Lazer Epilasyon Cihazı ile pürüzsüz bir cilde hazır mısınız?

1. Amazon’da indirimde olan Philips Lumea IPL Lazer Epilasyon Cihazı ile pürüzsüz bir cilde hazır mısınız?

Yüz, vücut ve hassas bölgeler için uygun bu cihaz, SmartSkin sensörüyle cilt tonunuza göre ayar yapıyor ve 450.000 ışık atışıyla uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Hediye çantasıyla taşınabilir bu epilasyon cihazı, evde profesyonel tüy alma keyfi için indirimdeyken alın.

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı, Çanta Hediyeli, Yüz ve Vücut ve Hassas Bölge Kullanımı

2. Amazon’da indirimde olan Samsung Galaxy Tab S9 FE, 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile hem iş hem eğlence için ideal!

2. Amazon’da indirimde olan Samsung Galaxy Tab S9 FE, 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile hem iş hem eğlence için ideal!

10.9 inçlik parlak ekranı ve suya dayanıklı S Pen’i ile not almak, çizim yapmak veya film izlemek süper keyifli. Bu şık gümüş tablet, performans ve taşınabilirlik arayanlar için tam bir fiyat-performans canavarı. Hemen sepetinize ekleyin, bu fırsatı kaçırmayın.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Tablet Gümüş 6 GB RAM, 128 GB Depolama

3. Amazon’da indirimde olan Petkit Pura Max 2 Akıllı Kedi Tuvaleti ile kedi bakımını kolaylaştırmaya hazır mısınız?

3. Amazon’da indirimde olan Petkit Pura Max 2 Akıllı Kedi Tuvaleti ile kedi bakımını kolaylaştırmaya hazır mısınız?

Bu akıllı cihaz, otomatik temizleme özelliği ve koku giderici sistemiyle evinizi hijyenik tutarken, uygulama üzerinden kedinizin tuvalet alışkanlıklarını takip etme imkanı sunuyor. Büyük hacimli tasarımı ve Petkit Türkiye garantisiyle, çok kedili evler için bile ideal bir çözüm. Bu teknolojik harikayı indirimdeyken sepetinize ekleyin, hem siz hem kediniz rahat etsin.

Petkit Pura Max 2 Akıllı Kedi Tuvaleti

4. Amazon’da indirime giren Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 litrelik hacmiyle kamp, piknik veya uzun yolculuklar için vazgeçilmez!

4. Amazon’da indirime giren Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 litrelik hacmiyle kamp, piknik veya uzun yolculuklar için vazgeçilmez!

İçeceklerinizi saatlerce sıcak veya soğuk tutan bu dayanıklı termos, sağlamlığıyla da göz dolduruyor. Outdoor maceralarınızda size eşlik edecek bu efsane ürünü indirimdeyken kapın!

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt

5. Diş bakımında devrim arayanlar, Amazon’da indirimde olan Philips Sonicare Diamond Clean 9000’a bayılacaksınız!

5. Diş bakımında devrim arayanlar, Amazon’da indirimde olan Philips Sonicare Diamond Clean 9000’a bayılacaksınız!

Pembe renkli bu şık diş fırçası, Sonicare uygulamasıyla fırçalama takibi yapıyor ve 4 mod, 3 yoğunluk ayarıyla kişiselleştirilmiş temizlik sunuyor. Seyahat kabıyla her yere taşıyabileceğiniz bu ürün, beyaz gülüşler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Philips Sonicare Diamond Clean 9000 Şarjlı Diş Fırçası, Seyahat Kabı, Sonicare App - Pembe HX9911/84

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6. Hepsiburada’da indirimde olan Effe Yapı Dekor Gold Metal Çerçeveli Ayaklı Boy Aynası, 180x80 cm boyutlarıyla evinize zarif bir dokunuş katıyor!

6. Hepsiburada’da indirimde olan Effe Yapı Dekor Gold Metal Çerçeveli Ayaklı Boy Aynası, 180x80 cm boyutlarıyla evinize zarif bir dokunuş katıyor!

Şık altın rengi çerçevesi ve sağlam metal yapısıyla yatak odası, salon veya giriş için ideal. Kolay kurulumu ve nemli bezle temizlenebilen yüzeyiyle hem pratik hem estetik. Bu modern aynayı indirimdeyken kaparak mekanlarınıza ferahlık katın.

Effe Yapı Dekor Gold Metal Çerçeveli 180X80 cm Ayaklı Boy Aynası

7. Sokak modasının efsanesi adidas Originals Samba OG Shoes, Hepsiburada’da indirimde!

7. Sokak modasının efsanesi adidas Originals Samba OG Shoes, Hepsiburada’da indirimde!

Klasik siyah-beyaz tasarımı, deri üst yüzeyi ve kauçuk tabanıyla hem rahat hem stil sahibi. Gündelik kombinlerinizi tamamlayacak bu ikonik sneaker’lar, spor ve şıklığı bir arada sunuyor. Bu fırsat kaçmadan sepetinize ekleyin, Samba ile her adımda fark yaratın!

adidas Originals B75806 Samba OG Shoes

8. Hepsiburada’da indirimde olan Burberry Classic EDT 100 ml Erkek Parfümü ile karizmatik bir iz bırakmaya hazır mısınız?

8. Hepsiburada’da indirimde olan Burberry Classic EDT 100 ml Erkek Parfümü ile karizmatik bir iz bırakmaya hazır mısınız?

Odunsu ve baharatlı notalarıyla sofistike bir koku sunan bu parfüm, hem günlük hem özel anlar için mükemmel. Kalıcı etkisiyle gün boyu fresh kalın, bu efsane kokuyu indirimdeyken alın!

Burberry Classic Edt 100 Ml Erkek Parfüm

9. Hepsiburada’da indirimde olan Epson L3250, ev veya ofis için tam bir kurtarıcı!

9. Hepsiburada’da indirimde olan Epson L3250, ev veya ofis için tam bir kurtarıcı!

Yazıcı, tarayıcı ve fotokopi özelliklerini Wi-Fi bağlantısıyla birleştiren bu renkli mürekkep tanklı cihaz, düşük baskı maliyetiyle dikkat çekiyor. Kompakt tasarımı ve kolay kullanımıyla her ihtiyaca cevap veriyor. Bu çok fonksiyonlu yazıcıyı indirimdeyken kaçırmayın!

Epson L3250 MEAF Yazıcı-Tarayıcı-Fotokopi Renkli Mürekkep Tanklı Yazıcı WI-FI

10. Kahve tutkunları, Hepsiburada’da indirimde olan Delonghi Magnifica EVO’ya bayılacaksınız!

10. Kahve tutkunları, Hepsiburada’da indirimde olan Delonghi Magnifica EVO’ya bayılacaksınız!

Çekirdekten fincana teknolojiyle espresso, cappuccino ve latte gibi 7 farklı içeceği tek dokunuşla hazırlayan bu makine, çelik öğütücüsü ve LatteCrema sistemiyle profesyonel lezzet sunuyor. Otomatik temizleme özelliğiyle de kullanımı süper pratik. Bu şık kahve makinesini indirimdeyken alın, evde kafe keyfini yaşayın.

Delonghi MAGNIFICA EVO Çekirdekten Fincana Kahve Makinesi ECAM290.81.TB

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11. Trendyol günün fırsatlarındaki makyaj ürünlerini kaçırmayın!

11. Trendyol günün fırsatlarındaki makyaj ürünlerini kaçırmayın!

Tüm ürünlerde sepette ek %20 İNDİRİM ve üzerine LOREAL250 koduyla 800 TL üzerine 250 TL İNDİRİM daha!

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12. Trendyol'da indirim günlerinde THE BATH FACTORY ürünlerini kaçırmayın!

12. Trendyol'da indirim günlerinde THE BATH FACTORY ürünlerini kaçırmayın!

Tüm ürünlerde indirimlere ek 3 al 2 öde devam ediyor.

THE BATH FACTORY Nemlendirici Ve Besleyici Liberty Duş Jeli 400 ml

13. Trendyol indirim günlerinde bugün Silva ürünlerinde indirim var!

13. Trendyol indirim günlerinde bugün Silva ürünlerinde indirim var!

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14. Trendyol'da Kerastase ürünlerinde indirim var!

14. Trendyol'da Kerastase ürünlerinde indirim var!

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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