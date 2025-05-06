onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik , Ev Yaşam
Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri

etiket Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
06.05.2025 - 10:01

Kendine iyi bakan, aynaya her baktığında “Vay be, ne güzel parlıyorum!” diyenler burada mı? Sağlıklı yaşamın ve kişisel bakımın hakkını verenlerin yüzünü güldürecek harika bir listeyle geldik! Hem cildini hem cebini düşünenleri böyle alalım çünkü bu indirimler tam da sadece güzel görünmek değil, kendini iyi hissetmek de önemli diyenler için. Hazırsan başlıyoruz. Hadi gel, bir güzellik yapalım.

Bu içerik 05.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir. Sağlık ürünlerini uzmana danışarak kullanın.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olaplex Hair Perfector No:3 Kusursuzlaştırıcı Bakım 100ml

Olaplex Hair Perfector No:3 Kusursuzlaştırıcı Bakım 100ml

Boyadan yıpranmış, ısıya küsmüş, şekil verince kabaran o inatçı saçları yeniden hayata döndürmek istiyorsan, bu ürün tam senlik. Evde kendi kendine profesyonel bir bakım yapmış gibi hissettiren bu küçük şişe, saç tellerinin derinlerine kadar inerek kırıkları onarmaya, gücünü geri kazandırmaya yardımcı oluyor. Üstelik ağırlaştırmıyor, yağlı bırakmıyor ve her saç tipiyle anlaşabiliyor. Sence de saçlarının biraz şımartılmaya hakkı yok mu?

Olaplex Hair Perfector No:3 Kusursuzlaştırıcı Bakım 100ml

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Philips Sakal Düzeltme ve Şekillendirme Makinesi

Philips Sakal Düzeltme ve Şekillendirme Makinesi

Günlük bakım rutinini kolaylaştıran tam bir kurtarıcı. Keskin ama cilde dost bıçaklarıyla sakalını istediğin gibi şekillendirip boyunu ayarlayabilirsin. Berber randevusu erteleyenler ya da “Ben kendi işimi kendim görürüm” diyenler için ideal bir dost. Temiz, düzenli ve zahmetsiz bakım arayanlara birebir.

Philips Sakal Düzeltme ve Şekillendirme Makinesi

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

L'Oréal Professionnel Paris Serie Expert Aminexil Advanced Dökülme Karşıtı Güçlendirici Aktivatör Serum

L'Oréal Professionnel Paris Serie Expert Aminexil Advanced Dökülme Karşıtı Güçlendirici Aktivatör Serum

Düzenli kullanımda farkı hissettiriyor: Daha dolgun, daha güçlü ve daha canlı saçlar! Üstelik yapış yapış bir his bırakmıyor, saçlarını ağırlaştırmıyor ve her saç tipiyle güzel bir uyum yakalıyor. Her gün birkaç damla… Minik bir ritüel ama etkisi büyük! Saçlarının dökülmeye karşı direncini artırmak, o eski canlılığını geri kazandırmak istiyorsan, bu serum saç bakım rutininin olmazsa olmazı olabilir.

L'Oréal Professionnel Paris Serie Expert Aminexil Advanced

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Oral-B iO - 10 Stardust Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B iO - 10 Stardust Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B iO-10 Stardust, hangi bölgeyi ne kadar fırçaladığını algılıyor ve seni her seferinde mükemmel temizlik için yönlendiriyor ve ayrıca diş eti sağlığını da ihmal etmiyor. Üstelik ultra sessiz, yumuşak ama etkili! “Ben dişlerime yatırım yaparım” diyenlerin gözdesi olacak türden bir ürün.

Oral-B iO - 10 Stardust Elektrikli Diş Fırçası

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Mudo Concept Sıcak Su Torbası Lion

Mudo Concept Sıcak Su Torbası Lion

Karnın mı ağrıyor, omzun mu tutuldu, yoksa sadece battaniyeye sarılıp bir dizi açıp keyif mi yapmak istiyorsun? Yumuşacık dokusu, sevimli tasarımı ve sıcacık etkisiyle hem fiziksel hem ruhsal konfor sağlıyor. Kendine ya da sevdiğine tatlı bir jest yapmak istersen, hiç düşünme.

Mudo Concept Sıcak Su Torbası Lion

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı 121 Light Honey

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı 121 Light Honey

Göz altındaki koyu halkaları, ince çizgileri ve yorgunluk izlerini gizlerken, cilt tonunu eşitliyor. Bu kapatıcı, doğal bir kapatıcılıkla cildine aydınlık ve taze bir hava katmak için mükemmel bir çözüm! Hem günlük kullanım için hem de özel günlerde ihtiyacın olan güçlü kapatıcılığı sağlıyor.

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı 121 Light Honey

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Jane Iredale PurePressed Base Mineral Foundation SPF20 Refill

Jane Iredale PurePressed Base Mineral Foundation SPF20 Refill

Cildine doğal bir görünüm kazandırırken aynı zamanda onu korumayı da ihmal etmiyor. SPF 20 güneş korumasıyla dış etkenlere karşı nazik bir kalkan oluşturuyor, üstelik bunu ağırlaştırmadan ve pürüzsüz bir bitişle yapıyor. İnce yapılı olmasına rağmen kapatıcılığı tatmin edici. Doğallığı sevenler, cildine zarif bir dokunuş arayanlar ve makyajda sadeliği şıklıkla birleştirmek isteyenler için harika bir seçenek.

Jane Iredale PurePressed Base Mineral Foundation SPF20 Refill

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50 PA+++

Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50 PA+++

Güneş kremleri seni genelde yapış yapış mı bırakıyor? İşte bu ürün o hissiyatı tamamen değiştiriyor. Hafif yapısıyla ciltte hızla emiliyor, parlama yapmadan hem nemlendiriyor hem koruyor. Üstelik makyaj altına da harika bir baz oluyor. Tam yaz-kış kullanılmalık! Cilt bariyerine sevgi, güneşe karşı tam koruma arıyorsan, bu krem çantanda yerini alsın.

Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50 PA+++

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Jouis Dijital Akıllı Tartı

Jouis Dijital Akıllı Tartı

Sadece kaç kilo olduğunu değil, yağ oranından kas kütlene kadar birçok detayı analiz ediyor, telefonuna anında gönderiyor. Spor yapanlar, sağlıklı yaşam yolculuğunda ilerleyenler ya da “Artık daha bilinçli yaşamak istiyorum” diyenler için mükemmel bir yol arkadaşı. Evde minik bir sağlık koçu gibi!

Jouis Dijital Akıllı Tartı

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Aromatica %95 Organic Aloe Vera Gel

Aromatica %95 Organic Aloe Vera Gel

Tam anlamıyla doğadan gelen bir rahatlama hissi sunuyor. İçeriğindeki yüksek oranda organik aloe vera ile cildini anında ferahlatıyor, nemlendiriyor ve sakinleştiriyor. Güneş sonrası yanıklar, tıraş sonrası tahriş, ya da sadece yorgun bir günün ardından… Bir şişe ferahlık gibi düşün: Dolabında soğut, cildin her ihtiyacında kullan.

Aromatica %95 Organic Aloe Vera Gel

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hanskin Hyaluronik Asit İçeren Nemlendirici Öz

Hanskin Hyaluronik Asit İçeren Nemlendirici Öz

Yapış yapış değil, ciltle bütünleşen o ferah doku sayesinde sabah-akşam kullanmaya doyamayacaksın. Özellikle makyaj öncesi uygulandığında cilde ipeksi bir zemin hazırlıyor. Cildine bir yudum ferahlık, bir kucak dolusu nem vermek istersen, Hanskin tam aradığın şey olabilir.

Hanskin Hyaluronik Asit İçeren Nemlendirici Öz

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Oral-B Vitality 100 Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B Vitality 100 Elektrikli Diş Fırçası

Klasik diş fırçalarına elveda deme vakti geldi! Manuel fırçalara göre çok daha fazla plak temizliği sağlıyor, hem de fazla uğraşmadan. 2 dakikalık zamanlayıcısıyla da ideal fırçalama süreni sana hatırlatıyor. “Ben elektrikli diş fırçasına geçmek istiyorum ama karmaşık şeyler istemem” diyenlerdensen, bu model tam senlik.

Oral-B Vitality 100 Elektrikli Diş Fırçası

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Versace Eros Pour Femme EDP 100 ml Parfüm

Versace Eros Pour Femme EDP 100 ml Parfüm

Kendine güvenen, etkileyici ama asla abartıya kaçmayan bir hava veriyor. Günlük kullanıma da özel akşamlara da çok yakışıyor. Hele kalıcılığı? Birçok parfüme taş çıkartır. Kendini özel hissetmek istiyorsan ya da “Benim kokum bu!” demek istiyorsan, bir şans ver derim.

Versace Eros Pour Femme EDP 100 ml Parfüm

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

L'Oréal Paris C’Ést Magic BB Krem 02 Light

L'Oréal Paris C’Ést Magic BB Krem 02 Light

Cilde sürüldüğü anda adeta sihirli bir dokunuş gibi renk tonunu eşitliyor, hafif parlaklık veriyor ve doğal güzelliğini öne çıkarıyor. Ne fondöten gibi ağırlık yapıyor, ne de “sadece nemlendirici yetmedi” dedirtiyor. SPF koruması sayesinde “güneş kremi de sürecek miydim?” derdi de ortadan kalkıyor. Sabahları 5 dakikada hazırlanmak isteyenlerin vazgeçilmezi olacak bir ürün!

L'Oréal Paris C’Ést Magic BB Krem 02 Light

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Remington S9100 Pro Luxe Seramik Saç Düzleştirici

Remington S9100 Pro Luxe Seramik Saç Düzleştirici

Sabah koşuşturmalarında seni yormayan, saçına hızla şekil verip gününü güzelleştiren o kurtarıcı cihazlardan. Saç tipine göre ısıyı ayarlayarak fazladan hasarı önlüyor. Saçın ister dalgalı, ister gür olsun, bu düzleştirici şekli oturtmada iddialı. Saç bakım rutininin gizli kahramanı olmaya aday. Evde kuaför etkisi isteyen herkesin gönlünü fethedecek türden.

Remington S9100 Pro Luxe Seramik Saç Düzleştirici

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oral-B AquaCare Series 4 Ağız Duşu

Oral-B AquaCare Series 4 Ağız Duşu

Oxyjet teknolojisi sayesinde suyu mikro hava kabarcıklarıyla zenginleştiriyor, aralara sıkışmış ne varsa temizliyor. Diş teli kullananlar, implantı olanlar ya da sadece “Ağız bakımım tam olsun” diyenler için birebir! Farklı basınç seviyeleriyle kişiselleştirilebilir kullanım sunuyor. Temizlik hissi o kadar ferah ki, bir kez kullandın mı onsuz yapamıyorsun.

Oral-B AquaCare Series 4 Ağız Duşu

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Jane Iredale Renk Eşitleyici

Jane Iredale Renk Eşitleyici

Kremsi dokusu sayesinde kolayca karışıyor ve doğal bir görünüm sunuyor. Hem hafif hem de doğal bir kapatıcılık sunarak, cildini ağır bir makyaj hissi olmadan eşitliyor. Cildindeki renk dengesini sağlamak ve pürüzsüz bir görünüm elde etmek istiyorsan, bu palet makyaj çantanın vazgeçilmezi olacak.

Jane Iredale Renk Eşitleyici

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Arzum AR5009 Haırstıl Pro Profesyonel Sac Kurutma Makinesi

Arzum AR5009 Haırstıl Pro Profesyonel Sac Kurutma Makinesi

Güçlü motoru ve şık tasarımıyla, her gün kuaförden çıkmış gibi bir saç görünümü elde etmeni sağlıyor. Hızlı kuruma sağlarken, saçın doğal parlaklığını koruyor. Üstelik dar başlıkla daha düzgün ve pürüzsüz bir kuruma sağlarken, difüzör başlığı ile doğal dalgalarını öne çıkarabilirsin. Hem güçlü hem pratik. Hızla kurut, gün boyu rahat et. Artık profesyonel sonuçlar evde!

Arzum AR5009 Haırstıl Pro Profesyonel Sac Kurutma Makinesi

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Braun MGK 5280 Erkek Bakım Kiti

Braun MGK 5280 Erkek Bakım Kiti

Saç kesiminden sakal düzeltmeye, vücut tüylerinden burun kıllarına kadar tüm bakım ihtiyaçlarını tek bir cihazla halledebilirsin. Hem kuru hem de ıslak kullanım seçeneğiyle, istediğin her ortamda rahatlıkla kullanabiliyorsun. Her detay düşünülerek tasarlanmış bu set, bakımını zahmetsiz hale getirmek isteyenler için mükemmel bir seçenek.

Braun MGK 5280 Erkek Bakım Kiti

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Bluefox Dijital Banyo Tartısı

Bluefox Dijital Banyo Tartısı

Şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getirerek banyonda harika bir aksesuar oluyor. Hafif ve dayanıklı cam yapısıyla hem zarif hem de uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Yüksek hassasiyetli dijital ekranı sayesinde her kilo değişimini net bir şekilde takip edebilirsin.

Bluefox Dijital Banyo Tartısı

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın