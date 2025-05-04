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Daha Verimli Bir Eğitim Dönemi İçin 15 Vazgeçilmez Teknolojik Ürün

etiket Daha Verimli Bir Eğitim Dönemi İçin 15 Vazgeçilmez Teknolojik Ürün

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
04.05.2025 - 15:31

Eğitim yolculuğunuzda size eşlik edecek teknoloji harikalarıyla tanışmaya hazır olun! Ders çalışmaktan not almaya, sunum hazırlamaktan sosyalleşmeye kadar her adımda size destek olacak 14 akıllı ürünü keşfedin. Bu ürünler sayesinde öğrenmek daha keyifli ve verimli hale gelecek.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 25.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Rocketbook Flip Akıllı Not Defteri

1. Rocketbook Flip Akıllı Not Defteri

Bu akıllı not defteri sayesinde yazdıklarınızı anında dijital ortama aktarabilir, silebilir ve tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Özel uygulaması ile notlarınızı düzenleyebilir, paylaşabilir ve bulutta saklayabilirsiniz. Çevre dostu ve pratik bir öğrenme aracı.

2. Xiaomi 27" FHD Dahili Hoparlörlü Monitör

2. Xiaomi 27" FHD Dahili Hoparlörlü Monitör

Xiaomi Mi Desktop Monitor, geniş ekranı ve yüksek çözünürlüğü ile ders çalışırken veya video izlerken gözlerinizi yormaz. Dahili hoparlörleri sayesinde harici bir ses sistemine ihtiyaç duymazsınız. Şık tasarımı ile çalışma masanıza modern bir dokunuş katar.

3. Logitech Pebble Sessiz Kablosuz Mouse

3. Logitech Pebble Sessiz Kablosuz Mouse

Logitech Pebble Keys 2 K380s Kablosuz Klavye, sessiz tıklama özelliği sayesinde kütüphane veya yurt gibi sessiz ortamlarda dikkatinizi dağıtmaz. İnce ve hafif tasarımı ile çantanızda kolayca taşıyabilirsiniz. Hem Bluetooth hem de USB alıcı ile bağlantı kurabilir, dilediğiniz cihazla kullanabilirsiniz.

4. Canon Pixma G2470 Tanklı Çok Fonksiyonlu Renkli Yazıcı

4. Canon Pixma G2470 Tanklı Çok Fonksiyonlu Renkli Yazıcı

Yüksek kapasiteli mürekkep tankları sayesinde uzun süre baskı almanızı sağlar, böylece sürekli kartuş değiştirme derdinden kurtulursunuz. Canon Pixma G2470ile hem renkli hem de siyah beyaz baskılar alabilir, tarama ve fotokopi işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Ekonomik ve kullanışlı bir yardımcı.

5. Lenovo Tab M10 Plus 2K Tablet

5. Lenovo Tab M10 Plus 2K Tablet

Lenovo Tab M10 Plus'un yüksek çözünürlüklü ekranı ile ders notlarını okumak, video izlemek ve sunum hazırlamak çok daha keyifli hale gelecek. Hafif ve taşınabilir tasarımı sayesinde her yere yanınızda götürebilirsiniz. Uzun pil ömrü ile gün boyu kesintisiz kullanım sunar.

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6. Xiaomi Mi Wi-Fi Pro Sinyal Güçlendirici

6. Xiaomi Mi Wi-Fi Pro Sinyal Güçlendirici

Xiaomi Sinyal Güçlendirici, Wi-Fi sinyalinin zayıf olduğu noktalarda internet bağlantınızı güçlendirerek daha stabil ve hızlı bir deneyim sunar. Kolay kurulumu sayesinde prize takmanız yeterlidir. Online dersler ve araştırmalar için ideal bir çözüm.

7. WD Elements 1TB Taşınabilir Disk

7. WD Elements 1TB Taşınabilir Disk

WD Elements 1TB Taşınabilir Disk, tüm önemli belge, fotoğraf ve videolarınızı güvenle saklayabileceğiniz geniş bir depolama alanı sunar. Kompakt boyutu sayesinde yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. USB 3.0 bağlantısı ile hızlı veri transferi imkanı sağlar.

8. JBL Tune 510BT Çoklu Bağlantılı Bluetooth Kulaklık

8. JBL Tune 510BT Çoklu Bağlantılı Bluetooth Kulaklık

JBL Tune 510 BT'nin efsanevi ses kalitesi ile müzik dinlemek ve online derslere katılmak çok daha keyifli. Çoklu bağlantı özelliği sayesinde farklı cihazlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Hafif ve katlanabilir tasarımı ile rahat bir kullanım sunar.

9. Kindle Paperwhite 32GB Reklamsız E-kitap Okuyucu

9. Kindle Paperwhite 32GB Reklamsız E-kitap Okuyucu

Kindle Paperwhite'ın göz yormayan ekranı sayesinde uzun süre kitap okuyabilirsiniz. Binlerce kitabı yanınızda taşıma imkanı sunar. Reklamsız özelliği ile okuma deneyiminizi kesintisiz hale getirir.

10. Uni-Ball Kuru Toga Versatil Kalem

10. Uni-Ball Kuru Toga Versatil Kalem

Bu kalem, özel mekanizması sayesinde ucu her zaman sivri kalır, böylece yazınızda kesintisiz bir netlik sağlar. 0.7 mm uç kalınlığı ile hem yazı yazmak hem de çizim yapmak için idealdir. Ergonomik tasarımı ve dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım konforu sunar.

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11. Samsung Galaxy Tab A9 11" Tablet

11. Samsung Galaxy Tab A9 11" Tablet

Samsung Galaxy Tab A9, şık tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile eğitim ve eğlence için ideal bir tablet. Geniş ekranı ile not almak, video izlemek ve uygulamaları kullanmak kolaylaşır. Hızlı performansı ile akıcı bir deneyim sunar.

12. MeiMouse Sessiz Şarj Edilebilir Kablosuz Mouse

12. MeiMouse Sessiz Şarj Edilebilir Kablosuz Mouse

MeiMouse, Ergonomik tasarımı ve sessiz tıklama özelliği ile konforlu bir kullanım sunar. Hem 2.4GHz hem de Bluetooth 5.0 ile bağlantı kurabilir. Şarj edilebilir özelliği sayesinde pil değiştirme derdinden kurtulursunuz.

13. Logitech C270 HD Mikrofonlu Webcam

13. Logitech C270 HD Mikrofonlu Webcam

Logitech C270'in net görüntü kalitesi ve dahili mikrofonu ile online derslere ve görüntülü görüşmelere kolayca katılabilirsiniz. Tak ve çalıştır özelliği sayesinde kurulumu çok basittir. Kompakt tasarımı ile masanızda az yer kaplar.

14. Robeve Android 11 Bluetooth Taşınabilir Projeksiyon

14. Robeve Android 11 Bluetooth Taşınabilir Projeksiyon

Robeve Taşınabilir Projeksiyon ile ders sunumlarınızı veya film keyfinizi büyük ekrana taşıyın. Android işletim sistemi sayesinde birçok uygulamaya erişebilirsiniz. Taşınabilir tasarımı ile istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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