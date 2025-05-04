Daha Verimli Bir Eğitim Dönemi İçin 15 Vazgeçilmez Teknolojik Ürün
Eğitim yolculuğunuzda size eşlik edecek teknoloji harikalarıyla tanışmaya hazır olun! Ders çalışmaktan not almaya, sunum hazırlamaktan sosyalleşmeye kadar her adımda size destek olacak 14 akıllı ürünü keşfedin. Bu ürünler sayesinde öğrenmek daha keyifli ve verimli hale gelecek.
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Bu içerik 25.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Rocketbook Flip Akıllı Not Defteri
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2. Xiaomi 27" FHD Dahili Hoparlörlü Monitör
3. Logitech Pebble Sessiz Kablosuz Mouse
4. Canon Pixma G2470 Tanklı Çok Fonksiyonlu Renkli Yazıcı
5. Lenovo Tab M10 Plus 2K Tablet
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6. Xiaomi Mi Wi-Fi Pro Sinyal Güçlendirici
7. WD Elements 1TB Taşınabilir Disk
8. JBL Tune 510BT Çoklu Bağlantılı Bluetooth Kulaklık
9. Kindle Paperwhite 32GB Reklamsız E-kitap Okuyucu
10. Uni-Ball Kuru Toga Versatil Kalem
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11. Samsung Galaxy Tab A9 11" Tablet
12. MeiMouse Sessiz Şarj Edilebilir Kablosuz Mouse
13. Logitech C270 HD Mikrofonlu Webcam
14. Robeve Android 11 Bluetooth Taşınabilir Projeksiyon
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