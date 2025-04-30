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Protein Tozundan Barına Lansman İndirimiyle Proteinocn

etiket Protein Tozundan Barına Lansman İndirimiyle Proteinocn

değirmencikızı
değirmencikızı - Onedio Üyesi
30.04.2025 - 16:59

En iyi protein tozu markalarından Proteinocn lansman indiriminde! Günlük protein ihtiyacını karşılamak isteyenlerin stok yapacağı bir fırsat resmen. Vücut geliştirme için, protein eksikliğini gidermek ya da dengeli bir diyet listesine eklemek için lansman indirimindeki ürünlere göz atabilirsiniz. 

Kullanmadan önce uzmana danışın!

Bu içerik 30.04.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kompleks formülasyona sahip Gameday Pre

Kompleks formülasyona sahip Gameday Pre

Gameday Pre Türkiye'de tek olan bir preworkout formülüne sahip. İçeriğinde Beta Alanin, L-Tirozin, L-Teanin, Kafein ve NMN yüksek dozajda bulunuyor. Etken maddelerin daha sinerjik çalışmasında rol oynayan Hüperziya Ekstresi (Hüperzin A) ve patentli karabiber ekstresi Bioperine® ile desteklenmiş.

Kompleks formülasyona sahip Gameday Pre içeriği Sodyum, Klor ve Kalsiyum mineralleri ve B1-B2-B6-B12 Vitaminleri içeriyor. 

Gameday Pre burada

Lansman indirimindeki tüm ürünler için tıklayın.

Popüler vegan protein kaynağı Pea Protein yeni enfes lezzeti Cookie & Banana aroması ile sizlerle!

Popüler vegan protein kaynağı Pea Protein yeni enfes lezzeti Cookie & Banana aroması ile sizlerle!

Vegan beslenen kişiler için özel olarak üretilmiş Pe Protein, tükettiğiniız protein miktarını arttırmanıza yardımcı oluyor. Bunun dışında her türlü beslenme tarzına sahip kişilerin çeşitlilik sağlayarak protein tüketmelerine yardımcı olabiliyor.

Pea Protein burada

Prinç Kreması: Cream Of Rice Karma Kutu

Prinç Kreması: Cream Of Rice Karma Kutu

Cream of Rice'ın en sevilen 3 aroması Çikolata, Lemon Cheesecake ve Blueberry Muffin karma kutu ile bir arada.

Normal beyin fonksiyonunun korunmasını sağlarken uzun süreli fiziksel egzersiz sonrası normal kas fonksiyonlarına katkıda bulunan karbonhidrat kaynağı pratik hale gelmiş. Her servisinde 38g karbonhidrat içeren Cream of Rice'ı tek ya da tariflerde kullanabilirsiniz..

Cream of Rice burada

Lansman indirimindeki tüm ürünler için tıklayın.

Günlük yemeklerinizin süper bir atıştırmalığı: Protein Bar Karma Kutu

Günlük yemeklerinizin süper bir atıştırmalığı: Protein Bar Karma Kutu

Proteinocean Protein Bar, yüksek protein ve düşük şeker içeriği sayesinde düzenli spor yapanlar, güçlü ve sıkı bir vücut elde etmek için çok çaba sarf edenlerin beslenmesine eklemek için mükemmel bir seçim.

Protein Bar Karma Kutu burada

Yüksek kaliteli soğuk sıkım Hindistan Cevizi Yağı

Yüksek kaliteli soğuk sıkım Hindistan Cevizi Yağı

Zengin aroması ve doğal içeriğiyle öne çıkan bu yağ, yemeklerinize lezzet katmak, cilt ve saç bakım rutininizde doğal bir dokunuş sağlamak için ideal. Cam kavanozda sunulan bu saf yağ, katkı maddesi içermiyor.

Hindistan Cevizi Yağı burada

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Hem toz taşıma kabı olarak, hem toz dökme hunisi olarak kullanabileceğiniz Proteinocean Huni

Hem toz taşıma kabı olarak, hem toz dökme hunisi olarak kullanabileceğiniz Proteinocean Huni

Proteinocean Huni ile protein tozlarınızı, kreatin glutamin gibi toz amino asitlerinizi, preworkout gibi antrenman öncesi takviyeleriniz veya diğer toz takviyelerinizi rahatlıkla taşıyabilir, shakerınıza veya su şişesine kolayca dökebilirsiniz.

Proteinocean Huni burada

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Hidrasyonu desteklemek için formüle edilmiş elektrolit içecek karımışımı Hydration

Hidrasyonu desteklemek için formüle edilmiş elektrolit içecek karımışımı Hydration

Egzersiz yaptığımızda terliyoruz ve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu büyük miktarda elektrolit ve eser elementleri serbest bırakıyoruz. Bu formül, yalnızca üst düzey spor performansını desteklemek için değil, aynı zamanda günlük yaşamda, düzenli bir diyetle karşılanması zor olan yaygın mineral eksikliklerini tamamlamak için de kullanılmak üzere tasarlanmış.

Hydration burada

Naturel Sızma Sprey Zeytinyağı

Naturel Sızma Sprey Zeytinyağı

Pişirme yüzeyine istenilen miktarda ince bir yağ tabakası uygulanmasını sağlayan sprey zeytinyağı, sıvı ve katı yağ kullanımına göre çok daha verimli. Özellikle krep, kek ve kurabiye yapımında, tava ve fırın tepsilerinde kullanım kolaylığı sağlıyor.

Sprey Zeytinyağı burada

Fitness, antrenman veya günlük giyimlerinizde kullanabileceğiniz Skull Oversize Tişört

Fitness, antrenman veya günlük giyimlerinizde kullanabileceğiniz Skull Oversize Tişört

Konforlu kullanım sağlayan kumaş, arka yüzü baskılı, şık tasarımı ile kıyafetlerinize kombinleyip klasik ve spor tarzınızı tamamlayabilirsiniz.

Skull Oversize Tişört burada

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değirmencikızı
değirmencikızı
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