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İndirime Girse de Alsak Diye Beklediğimiz Braun Silk Expert Pro 5 PL5137 IPL Lazer Epilasyon Aleti Alınır mı?

etiket İndirime Girse de Alsak Diye Beklediğimiz Braun Silk Expert Pro 5 PL5137 IPL Lazer Epilasyon Aleti Alınır mı?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
08.05.2025 - 14:40

Braun Silk·Expert Pro5 PL5137, yeni nesil IPL lazer epilasyon teknolojisini ev konforuna taşıyan iddialı bir cihaz. Peki bu modern teknoloji harikası, sadece raflarda parlayan bir ürün mü yoksa gerçekten hayatınızı kolaylaştıran bir yardımcı mı? Günlük rutininizi nasıl dönüştürebilir, hangi avantajları sunar ve en önemlisi, verdiğiniz paranın tam karşılığını alır mısınız? Tüm bu soruların cevabını birlikte inceleyelim; çünkü bu cihaz yalnızca tüylerden kurtulma vaadiyle değil, uzun vadede konfor, zaman tasarrufu ve özgüven artışıyla da dikkat çekiyor.

Bu içerik 08.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Braun Silk·Expert Pro5 PL5137, hassas bölgelerde istenmeyen tüylerle vedalaşmak isteyenler için adeta bir kurtarıcı.

Braun Silk·Expert Pro5 PL5137, hassas bölgelerde istenmeyen tüylerle vedalaşmak isteyenler için adeta bir kurtarıcı.

Sadece dört hafta gibi kısa bir sürede kalıcı sonuçlar sağlayabilen bu IPL cihazı, özel yoğunlaştırılmış ışık atış teknolojisi sayesinde tüy köklerine doğrudan etki ederek yeniden çıkmalarını uzun vadede engelliyor. 

Özellikle hassas bölgelerde güvenle kullanılabilmesi için tasarlanan özel ataçmanı sayesinde, cilt konforundan ödün vermeden pürüzsüz bir sonuç elde etmenizi sağlıyor.

Herkesin cilt tonu farklıdır ve bu fark, lazer epilasyon sonuçlarını doğrudan etkileyebilir. İşte tam da bu nedenle Braun Silk·Expert Pro5, UV korumalı SensoAdapt™ teknolojisiyle öne çıkıyor.

Herkesin cilt tonu farklıdır ve bu fark, lazer epilasyon sonuçlarını doğrudan etkileyebilir. İşte tam da bu nedenle Braun Silk·Expert Pro5, UV korumalı SensoAdapt™ teknolojisiyle öne çıkıyor.

Cildinizin rengini saniyede tam 80 kez tarayarak ışık yoğunluğunu otomatik olarak ayarlıyor ve böylece her atımda en etkili ve en güvenli sonucu sunuyor. 

Ayrıca kutudan çıkan özel hassasiyet başlığı sayesinde yüz, koltuk altı ve bikini gibi narin bölgelerde kullanım hem daha rahat hem de daha kontrollü. 

10 farklı yoğunluk seviyesi ile de her cilt tonuna uygun, kişiselleştirilmiş bir epilasyon deneyimi mümkün hale geliyor.

Braun Silk·Expert Pro5, farklı ihtiyaçlara özel modlarıyla epilasyon deneyimini kişiselleştiriyor. Geniş vücut bölgelerinde zaman kazanmak isteyenler için hızlı çekim modu tam bir hayat kurtarıcı!

Braun Silk·Expert Pro5, farklı ihtiyaçlara özel modlarıyla epilasyon deneyimini kişiselleştiriyor. Geniş vücut bölgelerinde zaman kazanmak isteyenler için hızlı çekim modu tam bir hayat kurtarıcı!

Bu mod, daha fazla flaş atımı sağlayarak bacaklar gibi büyük alanlarda çok daha kısa sürede etkili sonuçlar almanıza yardımcı oluyor.

Öte yandan, daha hassas ya da küçük alanlarda dikkatli bir dokunuş gerekiyorsa, derin çekim modu devreye giriyor. Yüz, bikini bölgesi ya da koltuk altı gibi bölgelerde nazik ama etkili bir bakım sunarak cilt konforunu ön planda tutuyor.

Öte yandan, daha hassas ya da küçük alanlarda dikkatli bir dokunuş gerekiyorsa, derin çekim modu devreye giriyor. Yüz, bikini bölgesi ya da koltuk altı gibi bölgelerde nazik ama etkili bir bakım sunarak cilt konforunu ön planda tutuyor.

400.000'e kadar flaş kapasitesiyle gelen bu cihaz, 22 yıllık hassas bölge bakımı sunabilecek kadar uzun ömürlü!

Braun Silk Expert Pro5 Pl5137 Yeni Nesil Ipl, Lazer Epilasyon Aleti

Hepsiburada güvencesiyle almak isterseniz buradan göz atabilirsiniz.

Evde profesyonel bakım deneyimi yaşamak isteyenler için oldukça pratik ve etkili bir çözüm! Braun Silk Expert Pro5 Pl5137 Yeni Nesil Ipl Lazer Epilasyon Aletine gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

Evde profesyonel bakım deneyimi yaşamak isteyenler için oldukça pratik ve etkili bir çözüm! Braun Silk Expert Pro5 Pl5137 Yeni Nesil Ipl Lazer Epilasyon Aletine gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

  • Bunca yıldır neden almamışım dedim. 3 haftada koltuk altı neredeyse bitti. Kollarıma ilk defa epilasyon yaptım onlar da tek seferde çıkmaz oldu. Diğer yerler yarı yarıya azaldı, onun sebebini ilk kullanimda en düşük güçte diğer kullanımlarda orta güçte işlem yapmama bağlıyorum. Max yarım saatte her yer bitiyor. Ufak başlık çok işe yarıyor. Yanında gelen minik alet de dudak üstünü traşlamak için harika, tüyler sert falan çıkmıyor iki güne bir kullanıyorum onu.

  • Dakika da 125 atış yapabiliyor. Ten rengini kendisi görüp atış seviyesini kendisi ayarlıyor. İsterseniz tetiğe her seferinde kendiniz basark tek tek atış yapabilirsiniz yada uygulayacağınız bölge büyük ise (bacak, karın, sırt vs) tetiğe basılı tutarak cihazı yavaşça kaydırınca seri atımları kendisi yapıyor. Biz beğendik içinden çift başlık çıkıyor bir de hanımefendi ler için tek başlı küçük bir traş makinesi (tek döner başlıklı). O makine de 800-1200,-TL arasında satılıyor ama cihazın yanında hediye geliyor.

  • Canı çok kıymetli olan, ağda yaptıramayan, mecburen traş bıçağı kullanan biri olarak diyorum ki 'iyiki almışım'. Yorum yapmak için özellikle bekledim. 4. Seanstan sonra %60 azalma oldu koltuk altımda. Bacağımda bu oran neredeyse %80. Ayrıca bacağımda kırmızı benekler (sanırım kıl kökü ama tavuk derisi gibi) ve çatlaklar vardı (kuruluk çatlağı) onlarda da ciddi oranda azalma oldu. Canım kıymetli çok can yakmıyor. Koltuk altımda çok az acı hissettim ama dayanılmayacak gibi değil.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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