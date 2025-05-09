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Tahliye Edilen İlker Canikligil'den İlk Açıklama Geldi

Tahliye Edilen İlker Canikligil'den İlk Açıklama Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.05.2025 - 11:53

Flu TV'nin sahibi ve yönetmen İlker Canikligil 26 Mart 2025 tarihinde kendi YouTube programında söyledikleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Star Wars serisinde geçen execute order 66 göndermesiyle hakkında açılan halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik gerekçeli soruşturmanın ardından yaklaşık bir ay cezaevinde kalan Canikligil geçtiğimiz gün adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Canikligil tahliye sonrası yaptığı ilk YouTube programında yeni aldığı kararı duyurdu.

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Canikligil tahliyesinin ardından destek mesajlarını teşekkür edip şu paylaşımı yapmıştı.

Canikligil tahliyesinin ardından destek mesajlarını teşekkür edip şu paylaşımı yapmıştı.

'Evet geri döndüm. Tüm mesajlara, desteklere çok çok teşekkürler. Bir süre telefondan uzak olmak istiyorum ve herkese tek tek teşekkür etmem imkansız ama yarın Habersizler’de görüşmek üzere!'

Canikligil, Habersizler isimli programda kanal olarak iç politikayla ilgili içerik yapmama kararı aldıklarını açıkladı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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