Tahliye Edilen İlker Canikligil'den İlk Açıklama Geldi
Flu TV'nin sahibi ve yönetmen İlker Canikligil 26 Mart 2025 tarihinde kendi YouTube programında söyledikleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Star Wars serisinde geçen execute order 66 göndermesiyle hakkında açılan halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik gerekçeli soruşturmanın ardından yaklaşık bir ay cezaevinde kalan Canikligil geçtiğimiz gün adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Canikligil tahliye sonrası yaptığı ilk YouTube programında yeni aldığı kararı duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Canikligil tahliyesinin ardından destek mesajlarını teşekkür edip şu paylaşımı yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Canikligil, Habersizler isimli programda kanal olarak iç politikayla ilgili içerik yapmama kararı aldıklarını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın